EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  92  5
Все про:концлагерь (27) нацизм (243) Польша (4692) Порошенко (16402)

 Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее "Майданек". ФОТОрепортаж

Президент Петр Порошенко в Польше посетил Мемориал жертвам борьбы и мученичества польского и других народов. Глава государства возложил венок и почтил память погибших.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Государственный музей "Майданек", где расположен Мемориал, созданный в 1944 году на месте бывшего немецкого нацистского концлагеря, который функционировал с октября 1941 года по июль 1944 года.

Среди узников были поляки, украинцы, евреи, белорусы, русские, чехи, незначительное количество французов и немцев. С мая 1943 в лагере находились солдаты советской армии.

Общее количество заключенных, прошедших через концлагерь составляла около 150 тыс. человек. 80 тыс. из них были уничтожены: почти 60 тыс. евреев; остальные замученных - поляки, белорусы, украинцы и русские.

Сегодня на территории музея находятся: частично сохранена хозяйственная часть концлагеря, здании бывшей тюрьмы, бани, газовые камеры и крематорий.

В музее хранятся архивные документы и коллекция экспонатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В музее на месте концлагеря Дахау ищут потомков военнопленных, расстрелянных нацистами. 97 из них были родом из Украины. СПИСОК

Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее Майданек 01
Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее Майданек 02
Порошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее Майданек 03

Источник: https://censor.net.ua/p3113317
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такой грустный на фото... Наверняка историю рассказал, как лично выносил из крематория выживших узников.
 показать весь комментарий
 
 
Не,он узнал,что Фирташа могут выдать Штатам ,как тут не загрустить ..
 показать весь комментарий
 
 
Чому порошенко не в Украні, коли на фронті загострення і луплять зі всіх калібрів? Хто керує армією? Хто санкціонує застосування озброєння? Чому літаки Ту-95 з ядерною зброєю на борту перетинають український кордон і безкарно літають над окупованими територіями? порошенко злісно не виконує свої обов'язки Президента, самоусувається від віддання наказів на повернення бронетехніки та артилерії на фронт для захисту солдат від обстрілів ворога! А кожен день кількість поранених зростає і місця в шпиталях закінчуються!
 показать весь комментарий
 
Сейчас годовщина событий трагических на Майдане а он сбежал с Украины,Слава Богу хоть не на Мальдивы !
 показать весь комментарий
 
 
Шановні редактори Цензор.нет . Прошу Вас виправити помилку в реченні : Среди узников были поляки, украинцы, евреи, белорусы ,росияне , чехи, незначительное количество французов и немцев. С мая 1943 в лагере находились солдаты советской армии.

в прес-службі президента пише росіяни , тож випрате , будь-ласка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко почтил память мучеников концлагерей в польском музее "Майданек". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх