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 ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания в Люблине поблагодарил президента Польши Анджея Дуду и президента Литвы Далю Грибаускайте за приглашение посетить штаб-квартиру общей украинской-польско-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрбрига).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины. И очень символично, что сегодня в этот день президенты Литвы, Польши и Украины вместе встречают парад, принимают доклады от руководства литовско-польско-украинской бригады. Вы знаете сердце дрожит", - сказал Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентами Литвы и Украины после посещения совместного литовско-польско-украинского военного подразделения ЛитПолУкрбрига.

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"Большие усилия были направлены на создание этой бригады. Сейчас мы видим абсолютно боеспособное подразделение настоящего боевого братства", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что после принятия изменений в Конституцию Украины "мы должны четко определенный курс нашей политики на полноценное и полноправное членство в НАТО и Европейском Союзе".

"И сегодня наша бригада - это первая ласточка, когда мы делаем изменения и модернизацию наших Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Президент Украины. "Мы делимся тем боевым опытом, и это является укрепление боевых возможностей Вооруженных Сил для предоставления отпора агрессору", - добавил он.

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Президент поблагодарил Верховную Раду Украины за поддержку многонациональных военных подразделений, в том числе и ЛитПолУкрбрига. По его словам, эта бригада является наиболее успешной.

Петр Порошенко также сообщил, что и другие партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании подобных многонациональных военных подразделений. "Я хочу вам открыть еще тайну, и другие наши соседи очень внимательно изучают наш положительный опыт и выходят с предложениями по созданию аналогичных бригад с участием других государств. Я очень приветствую это и думаю, что это еще одно подтверждение того, насколько эффективен и положителен этот опыт", - отметил Петр Порошенко.

Среди шагов, необходимых для вступления Украины в НАТО, Президент назвал продолжение реформ по разным направлениям: "Первое, мы должны обеспечить модернизацию украинского государства для того, что страна отвечала тем критериям, которые необходимы для вступления в НАТО. Речь идет о верховенстве права, демократии, свободных и честных выборах. Речь идет о демократических традициях".

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Президент отметил, что НАТО положительно относится к будущему членству Украины в Альянсе. "Конкретный шаг, которого мы ждем со стороны руководства НАТО и стран-членов, и я почувствовал и услышал во время последнего Североатлантического Совета - это предоставление Украине Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. И определение конкретной даты, когда Украина может стать уже 31-м членом НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Президент сообщил, что сегодня вместе с Президентами Польши и Литвы имел возможность пообщаться с военнослужащими литовско-польско-украинской бригады и высоко оценил уровень подготовки военных бригады: "Посмотрите на их обучение, посмотрите как они общаются друг с другом, посмотрите как они делают эффективное боевое слаживания".

Он отметил, что обсуждались возможности и организации соответствующих учений, и задействование в других процессах совместной военной части для того, чтобы еще больше поднять авторитет и знаковость этого воинского подразделения.

"Я убежден, что украинское руководство сегодняшней нашей бригады с честью выполнит поставленные боевые задачи. Я верю, что деятельность бригады, которая уже достигла боевой готовности, станет достойным вкладом в обеспечение безопасности нашего региона", - сказал Петр Порошенко и поблагодарил Президентам Польши и Литвы за приглашение.

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"Мы сильны, когда мы вместе", - сказал, в свою очередь, Президент Польши Анджей Дуда. Он отметил важность военного сотрудничества поляков, украинский и литовцев в рамках этой совместной международной военной части.

Дуда также отметил, что 2019 станет очень активным для военных бригады - запланированные многонациональные военные совместные учения с американскими и канадскими военными с привлечением военных из Грузии и Молдовы.

Президент Польши подчеркнул важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО" и обратил внимание на важность реального боевого опыта украинских военных для тренировки и обучение всей бригады.

"С 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации, она оккупирована Россией. Украинские солдаты действительно борются. Они имеют военный опыт не по теории. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне, и они очень практический опыт, которым делятся с нашими солдатами, нас очень устраивает. Они герои своего Отечества ", - сказал Президент Польши.

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В свою очередь, Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула на важности солидарности и совместных действий между тремя странами для обеспечения безопасности в регионе. "Для нас сегодняшняя встреча очень важна, потому что это историческое место. Я очень довольна тем, что мы действуем совместно в одной бригаде и это хороший пример для других", - сказала Президент Литвы.

"Бригада была создана, в том числе и для того, чтобы помогать Украине. Мы взаимно обогащаемся, обмениваемся опытом, учимся защищать свои государства", - сказала Даля Грибаускайте.

Она также приветствовала решение Верховной Рады Украины относительно определения стратегического курса в ЕС и НАТО в Конституции Украины и отметила историческую роль Президента Украины в этом решении.

"Это так же заслуга Президента Порошенко. Для нас европейцев важно видеть и знать, что Украина остается на дороге, за которую стоит бороться. И мы поддерживаем Украину на этом пути", - отметила Грибаускайте.

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ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко 05
ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/p3113311
 
   
 Топ комментарии
 
Нажаль - петі і до Далі , і до Дуди - як до Києва рачки.. Примітивний передвиборчий піар від петі..
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Тебя уж точно положат в рашке, так шо не скигли
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А чого Жулька та Зеленко не поiхали? Чому Кучма з Бандюковичьом не казали про НАТО? Бо Расея - це братня страна? У Петра дуже багато недолiкив, але срати на досягнення теж не слiд.
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Пой, ласточка, пой... пой, не умолкай!...
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Коли підрозділи цього військового з'єднання поїдуть в АТО набувати бойового досвіду в боротьбі з російськими дикунами?
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Нажаль - петі і до Далі , і до Дуди - як до Києва рачки.. Примітивний передвиборчий піар від петі..
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Даля боится восстановления "исторической справедливости", если ты ещё не понял, а веришь в сказки Кремля о Литве и литвинах...
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А чого Жулька та Зеленко не поiхали? Чому Кучма з Бандюковичьом не казали про НАТО? Бо Расея - це братня страна? У Петра дуже багато недолiкив, але срати на досягнення теж не слiд.
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Сто процентов фрол, они просто на цензоре сейчас с соратниками зрадоботят. ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1400
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Что не видно чего все эти кучмы,юли и гриценко поливают Пороха-их просто жаба душит.
Если Порох следующим сроком хотя бы приблизит Украину к ЕС и НАТО,то ВСЕ украинцы поймут,что бывшие президенты и ещё действующие юли и гриценко-это политические ЛУЗЕРЫ,которые ничего это не сделали за столько лет...Поэтому и хают его все кому не лень.
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пока существуют конфликт на Донбасе и окупация Крыма петя хоть из штанов выпрыгивай но в НАТО путь заказан, потрох это знает но продолжает вдохновленно звиздеть!
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Во-первых я написал приблизит,во-вторых кто сказал,что козломордия будет не в китайском плену через 5 лет.и слава татарстанам к этому времени не будет? Вы гарантии можете дать-НЕТ.
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Граждане стран НАТО
жизни положат за Украину с оффшорным президентом... Верю!...
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Тебя уж точно положат в рашке, так шо не скигли
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"Как и 450 лет назад, когда в Люблине была заключена Люблинская уния, Люблин является символом мощного союза Литвы, Польши и Украины
Источник: https://censor.net.ua/p3113311"

Не нынешней Летувы...
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Нахлебников и
просителей нигде не любят...
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Это точно. Тогда чего ты здесь побираешься?
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порохособаки...

Хочу послать нах этого зрадофила, но не знаю как...
Нужен ваш совет...

ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2671 Ray‏ @Ray_net_ua 30 мин.30 минут назад
Перед Выборами-2014 олигарх Порошенко обещал продать ВЕСЬ свой бизнес и заявил, что выполнил. За 5 лет он стал самым богатым в Украине, доля каждой крупной компании, через подставных особ принадлежит ему. Каждый украинец оплачивая тарифы, покупая хлеб и лекарства обогащает его.

ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5615
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Баян, кот, шо нибудь новое спости, ты уже два дня, эту рулетку крутишь.
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Кот, голосовать головой, а не головкой. Скажу честно, раньше голосовал за жульку аж дымело, потом успокоился, поднял историю всех топовых кандидатов, что, кто, хочь что то сделал за это все время для нашей страны, и сделал вывод для себя. Повторюсь, думай головой, и да прибудет с нами сила! ЛитПолУкрбриг - перша ластівка на вступ України в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3770
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Борминталь - продолжай думать..., - не бросай это...

И наступит день...., когда мы сможем нормально пообщаться здесь на форуме..
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Їм ще нову методичку не підвезли. Щось останнім часом сдуваються наші зрадоботи, мабуть в кремлі дійсно проблеми з грошима.
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Зміни методичку скоморох балалаєчний, а то вона в тебе запліснявила вже
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Короче заднепроходной по рейтингам понял, что может пролететь даже в первом туре и твердо решил до выборов провести корабли собственного производства через Керченский пролив
Хочу напомнить, что ВР в прошлый раз подержала его ВС, хоть и не тот, что он хотел, даже Садовой поддержал
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В начале 13 века разрозненные литовские племена
оказались под угрозой порабощения со стороны Ливонского и Тевтонского немецких
орденов. Это заставило литовцев объединиться вокруг одного вождя. Вначале таким
вождем был Миндовг, а после его смерти в результате заговора, объединение
литовцев удалось Гедимину. Так в 13 - начале 14 века возникло Литовское
государство. Помимо литовских племён, оно по окраинам включало многие земли,
которые входили в состав Киевской Руси. С самого начало это было Литовско-Русское
государство. В Литве тогда не было письменности, и языком делопроизводства был
русский язык. Гедимин и его сыновья были женаты на русских княжнах.
Уже при Гедимине киевские князья признали
верховную власть великого князя Литовского. В 1362 году князь Ольгерд привел
Киев под свою непосредственную власть и посадил в нём наместником своего сына
Владимира.
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Читайте за посиланням про ставлення кандидатів до української мови. Робіть висновки.
Буде мова - буде Україна. Хто не поважає мови, той не поважає й України. Мова - така ж невід'ємна частина держави, як і прапор. Мова - це кордон держави у культурному просторі.Тож зважайте, що той чи інший кандидат або політична сила зробили для української мови, обіцяють зробити і яке ставлення декларують.
Мова має значення, бо вона є захистом від знищення української нації.Що більше мені доводять, ніби мова не на часі, то краще я розумію: іншого часу в нас не буде.

Якщо становлення української нації відбудеться БЕЗ української мови та культури, значить, воно відбудеться З російською мовою та культурою. Такі реалії. Бо становлення нації у принципі неможливе без мови та культури. Нація не може бути безликою і без'язикою, хоч як її не називай - громадянською, політичною чи суперкультурною.
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В целом, до
начала процессов объединения Литвы с Польшей, существование в составе
Литовско - Русского государства было удобным, так как отсутствовала религиозная
рознь, а центральная власть мало вмешивалась в дела местной власти. "Мы
старины не рухаем, а новин не уводим" - был принцип князей
литовских.
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Мені ІМПОНУЮТЬ ставлення до української мови (в порядку значимості) Порошенка, Кошулинського, Кривенка, Юрія Тимошенка. РОЗЧАРОВУЮТЬ (в порядку значимовті) Юлії Тимошенко, Садового, Наливайченка, Смешка, Гриценка, Ляшка,Зеленського. З РОЗУМІННЯМ сприймаю позицію Богословської, Габера. НЕ СПРИЙМАЮ позиції Вілкула, Муравйова, Соловйова. НЕ ПОВАЖАЮ позиції усіх, хто проігнорував мовне питання.
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Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 2 ч.2 часа назад

#200_бригада
Оце так цікава новина від дирляндців.

4 окупанта підписали контракт, серед них командир батальйону 9 ошпмп окупантів на позивний "Грек". Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7326
ПС. Інформація перевіряється, але скоріше ++

ЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7744
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Слава Воршы ўжо ня згорша,
Слава ўжо ня згорша -
Слаўся, слаўся князь Астрожскі,
слаўся, князь Астрожскі!

Стары Ольса - Бітва пад Воршай

ЛитПолУкрбриг - перша ластівка на вступ України в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 723
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С целью
присоединения к католицизму православного населения южной половины княжества
Литовского (современной Украины), которая в результате Люблинской унии 1569 г.
была присоединена к короне Польской, в 1596 году в Бресте состоялся церковный
собор, на котором киевский митрополит Михаил Рогоза и большинство
западнорусских епископов приняли решение о соединении церквей. Два епископа,
часть духовенства и огромное количество мирян, приехавших на собор, отказались
принять унию и образовали отдельный собор. Обе стороны предали друг друга
проклятию. Польское
правительство признало законным постановление униатского собора и православие в
государстве, как признанная законом религия, перестало существовать.

Началось
гонение на православие, но уничтожить православную церковь королевским декретом
не удалось. Приехавший в 1620 г. в Украину патриарх иерусалимский Феофан по
просьбе православных поставил им во все епархии православных епископов и, таким
образом, образовалась параллельно двойная церковная иерархия - православная и
униатская. Православный киевский митрополит Петр Могила основал в Киеве
знаменитую школу (Могилянскую академию), которая стала идейным центром
православия. Другим центром православия был древний Киево-Печерский монастырь.
Фактически религиозная рознь в Польско-Литовском государстве стала идейной
причиной перехода Украины под власть московского царя.
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Я не христианин от слова вообще - и да, хронические срачи между конфессиями принесли очень много зла Европе (и не только).
Фактически религиозная рознь в Польско-Литовском государстве стала идейной
причиной перехода Украины под власть московского царя - 100%, ситуация тогда сильно напоминала нынешнюю. Только тогда "срусский мир" назывался "православный мир", и именно на духовной скрепе сыграли московиты.

Потому что какой-то ещё мышеобщности у Гетманщины и Московского царства тупо не было.
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Хлопці, а хто знає що за кравець у сивочолого гетьмана? Мені здається, що цей костюм сидить на ведрі олексійовичу, як сідло на корові. Я розумію він далеко не атлет, але це вже не смішно, то піджак в ширінці то піджак тільки но в труси не запхав, стому ту видно... Кравця мабуть знайшли на тій самій помийці де і порохоботів, щоб подешевше було))) Це жах. В нього в КГУ було поганяло "Чорт", бо виглядав він як чорт, що на нього не одінь!
ЛитПолУкрбриг - перша ластівка на вступ України в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4310
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Было бы счастье, если бы всё дело было в пиджаке...
Пусть бы даже голый ходил...
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"що на нього не одінь! " Гугл подтяни разиянин ЛитПолУкрбриг - перша ластівка на вступ України в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9177
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На путина своего недомерка любуйтесь!
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там у него бронежилет и памперс, потому шо петя откровенно бздит!
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ооо на фото Братішка оце хлопцям непощастило з ком. брігом (легенда 80)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЛитПолУкрбриг - первая ласточка на вступлении Украины в НАТО, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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