 Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей "Варта". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бронеавтомобили разработки украинского ОПК усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.

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