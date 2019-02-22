 Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей "Варта". ФОТОрепортаж

Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, что на Хмельнитчине, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Бронеавтомобили разработки украинского ОПК усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.
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Логично.
для людей с мозгами, читающих высеры троля Игоря - у разных машин РАЗНЫЕ цели. Эта - для перевозки личного состава по тылам, а не для ведения боя.
Доработать ещё чуть-чуть стугну и массово поставить на вооружение.
У нас выбора нет, надо уничтожать врага, тогда наступит мир быстрее.
Слава Україні та слава Націїї!!!
https://www.youtube.com/watch?v=El1jPu7xuNI