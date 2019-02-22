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 Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей "Варта". ФОТОрепортаж

Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, что на Хмельнитчине, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей Варта 01

Бронеавтомобили разработки украинского ОПК усилят огневую мощь и мобильность морских пехотинцев при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.

Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей Варта 02

Смотрите: Первая в этом году партия военной санитарной техники передается подразделениям в зону ООС, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей Варта 03
Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей Варта 04
Отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей Варта 05

Также смотрите: Партия новых бронированных автомобилей "Варта" досрочно передана ВСУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3113246
 
   
 Топ комментарии
 
наконец, что то и ВСУ из новой техники перепало, а не только ментам..
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Впечатляет, это уже кое-что для наших военных.
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злочин это пи3деть на форумах на тех кто не пи3дит а делает
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наконец, что то и ВСУ из новой техники перепало, а не только ментам..
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Це не техніка це злочин проти України! Варта не є бронемашиною і не є спецзасобом і взагалі не є нічим таким що б можна було використати на війні! Висока але вибухи не витримує, навіщо тоді ця висота, двигун не багатопаливний і взагалі цивільний від генератора будівельного, постріли крупним калібром не витримує, систем озброєння ніяких немає, системи стабілізації руху ніяким немає, стріляти з неї неможливо, її розкачує, бо керованих амортизаторів немає, як машина Варта важка та споживає багато пального, тобто Варта це просто безглуздість якій немає застосування в ЗСУ!
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И это в то время, когда Украине так нужны авианосцы))
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Не знаю, как Украине, а тебе мозги бы не помешали! Как вариант свинные, с рынка, свои то в дефиците!
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а ты смотрю уже купил, он как резво хрюкаешь Окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти отримав 15 бронеавтомобілів "Варта" - Цензор.НЕТ 3613
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О , еще одно зловонное высралось! Ты бы в стойле своем вонял, а не здесь, ****** лишнехромосомный! А "хрюкнуть" я могу, исключительно по сопатке, да только ты, выкидыш проститутки, не готов к мужскому разговору!
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что мозги купил, а всунуть не можешь, очко слишком узкое? ну ты на бутылке посиди может растянешь, а нет так попроси своих чеченских хозяев, помогут с радостью, задором и улюлюканьем Окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти отримав 15 бронеавтомобілів "Варта" - Цензор.НЕТ 7910
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злочин это ******* на форумах на тех кто не ****** а делает
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то ест личный состав лучше перевозить на крытых брезентом кразах?
Логично.

для людей с мозгами, читающих высеры троля Игоря - у разных машин РАЗНЫЕ цели. Эта - для перевозки личного состава по тылам, а не для ведения боя.
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що за гістерія? Треба було написати, що вони картонні. Тоді я повірив би більше. А так читаю лише гістерію. Взагалі, цікаво було б прочитати відгуки маринарки, а не цензорівських "експертів".
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Потому что генералы ВСУ, тупее генералов Авакова и не умеют осваивать средства, все только разворовывают и продают.
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Как вариант..Но, скорее дело в приоритетах обеспечения силовиков..
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Впечатляет, это уже кое-что для наших военных.
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я такие уже видел в ато еще прошлым летом. и немало.
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заглохни. після виборів будеш як зрадобот варнякать тут.
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який я тобі дєня аватар? і взагалі я по дівчатам а не як ти тут ведеш себе як ляшко
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Ну ти ж не винен, що тебе так батьки назвали! Хоча, можеш змінити (тобі ж 18 вже є?))))))))
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(( ну теперь та из угла, выходить не будешь)))
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А, чего их уже ремонтируют?
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Так це ж зроблено не на заводі а кустарним способом.
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Подозреваю, что тебя сделано кукстарным способом!
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тИ чмо коли закінчиш лікування??? Хоча такі як ти невиліковні!!!
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всё ремонтируют. всё чем пользуются - все может ломаться. особенно в условиях боевых действий.
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Хлопці перевірять колеса, підкручують як що треба, нормальне явище!!!Ти купив машину в салоні, перед тим як тобі віддати вона проходе швидкій техогляд, все так само!!!
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Явно ты далёк от тех приёмки авто водителем в армии. Обезательно проверяют уровень масла, тормозной жидкости, охладитель, затяжку колёс и тд. Потому ,что уже водитель отвечает за авто и жизни бойцов, если недай Бог ДТП произойдёт по недосмотру.
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Из 15 машин 12 сломались, с открытыми катотами стоят, не заводятся, зрада))
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Задрот, ты че сюда приперся? Тебе раком стоять и цигилить у недомерка! Нах.., блевота, в стойло!
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Если бы еще побольше высокоточного вооружения, даже нашего производства.
Доработать ещё чуть-чуть стугну и массово поставить на вооружение.

У нас выбора нет, надо уничтожать врага, тогда наступит мир быстрее.

Слава Україні та слава Націїї!!!
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как только все зрадофилы налоги заплатят - так сразу деньги в бюджете появятся.
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К слову, сегодня последний льготный день для евроБлядей завезших свои рындваны в обход закона. Уже завтра будут платить в бюджет больше и кричать ЗРАДА. Окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти отримав 15 бронеавтомобілів "Варта" - Цензор.НЕТ 2004
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зрада это совдеповский хлам на дорогах,хотя такому быдлу как ты и тролейбус роскошь
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ну и вот шо вы друг с другом ругаетесь - добрея надо свою точку зрения отстаивать - мы же Украинцы ,а не цапы какие то ))
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машины по тридцать сорок лет,безопасней и экологичней,и про их утилизацию думать не надо,само на ржавщину рассыпется,смел совочком и делов то
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Тут всем зрадофилам, тролям-московитам, любителям "бравого" и "честного" полковника ни разу не посетившего передовую, ну и прочим юлькофилам начинать верещать ЗРАДА.
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Да их, ******, только дустом и напалмом можно извести! Скрепосранцы, они такие, к говну адапрированы!!
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это зрада .это Порох перед выборами,все лишь бы перебрали,почему только 15,должно быть 30,украли .распилили,откаты.абываг .ну и тд))))))) ждем праведный гнев поцреотов
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Нехай касапи-козлодої не переживають, їх "будуть бить аккуратно, но сильно" Окремий десантно-штурмовий батальйон морської піхоти отримав 15 бронеавтомобілів "Варта" - Цензор.НЕТ 9751
https://www.youtube.com/watch?v=El1jPu7xuNI
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НА вид - красиво. Посмотрим на реальную эксплуатацию...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил 15 бронеавтомобилей "Варта". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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