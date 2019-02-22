 Бывший начальник уголовного розыска Луцка устроил пьяное ДТП, в котором погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Столкнулись автомобили Mercеdеs-124,Chevrolеt Aveo и автобус "Богдан". В ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo, еще одну пассажирку этого же транспортного средства, 9-летнего ребенка, госпитализировали. Один из водителей участников ДТП полицией задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.
Издание "Волинські новини" пишет, что задержанный - бывший полицейский Геннадий Епифанович.
Муж погибшей в ДТП женщины рассказал, что она с дочерью ехала из Луцка в направлении Киверцев. В селе Дачное возле подъема на мост водитель остановился, чтобы пропустить встречный автобус и совершить поворот налево. В этот момент сзади в машину врезался Mercedes Епифановича. Chevrolеt отбросило на встречную полосу под автобус.
Епифанович работал в правоохранительных органах, в июле 2016 года он уволился с должности начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Волынской области.
Тупость некоторых украинцев, просто поражает. Выключите пропаганду в своем мозге и попробуйте включить логику. По аналогии - Люди которые не видят развития в Украине, похожи на простых лодырей которые нарекают на теленка, за то, что теленок не дает молока. Корова не сразу становится коровой которая дает молоко, которое можно и самому употреблять, так и продавать. Чтобы получить корову, нужно сначала потратится и купить теленка, потратится и выпоить его молоком, потратится и выкормить и только после упорного труда, мы получим прибыльное животное. Одно дело, когда хозяин приходит на все готовое, другое дело когда хозяин начинает все с нуля. Так вот, Порошенко начал все с нуля.
Те кто говорит - Дорог нет; а раньше дороги были?
Те кто говорит - Работы нет; а раньше была работа?
Те кто говорит - Промышленности нет; а раньше была промышленность?
Те кто говорит - Коррупция; а раньше не было коррупции?
Те кто говорит - Украина не развивается; Разве раньше Украина развивалась?
На отмену от раньше, сегодня строятся развивается строительство дорог, сегодня строятся новые и модернизируются старые заводы, сегодня в три смены работает ВПК "военно промышленный комплекс" проводятся реформы в медицине, образовании, реформируются судебная система и силовые структуры и это делается не из за того, что наши политики этого хотят "большей части политиков, страшно хочется вернуть старые схемы и бардак так как при бардаке, можно воровать безбожно" а потому, что их принуждает это делать ЕС, Канада и США
(пьянь драная! задолбали...)