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 Чиновник ГФС попался на сбыте и контрабанде сильнодействующих лекарств. ФОТОрепортаж

Чиновника ГФС разоблачили в сбыте и контрабанде сильнодействующих лекарственных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ БКОП СБ Украины 21.02.2019 г. в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины задержан главный государственный ревизор-инспектор отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия также был установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

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В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины. Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения.

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Следственные действия продолжаются.

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Фото: пресс-служба прокуратуры/Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/p3113190
 
 
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