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 НАБУ провело обыски у руководителей полтавской ОГА по делу аэропорта и содержания дорог. ФОТО

Национальное антикоррупционное бюро Украины утром в пятницу, 22 февраля, провело обыски по месту проживания и на рабочем месте у ряда руководителей Полтавской областной администрации.

Как передает Цензор.НЕТ, местное издание "Полтавщина" пишет, что сегодня в 6 утра Главное подразделение детективов НАБУ провело обыски по месту жительства у первого заместителя председателя Полтавской ОГА Андрея Писоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. В 8 утра следственно-оперативные действия провели в рабочих кабинетах этих чиновников, а также в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко, который сейчас находится в Киеве. Кроме этого детективы провели обыск у советника Андрея Писоцкого - Александра Литвинова.

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"Из достоверных источников известно, что следственно-оперативные действия проходят в рамках уголовного производства по реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержанию дорог Полтавской области в 2018 году. Известно, что у детективов есть вопросы относительно компании "Алви Род", которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла", - пишет издание. 

Также отмечается, что Голбан отрицает информацию про обыски и заявил, что находится на рабочем месте.

По данным источников издания, чиновникам может грозить арест.

НАБУ провело обыски у руководителей полтавской ОГА по делу аэропорта и содержания дорог 01

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Как пишет LB.UA, в феврале 2018 года департамент Голбана подписал с "Алви Род" контракт стоимостью почти 98 млн гривен по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Аэропорт "Полтава" был построен в 50-60-х годах ХХ века. Новый пассажирский терминал был построен в 1985 году. Аэропорт расположен на земельном участке 214 га и находится в 7 км к юго-западу от Полтавы, рядом с автотрассой Киев - Харьков - Довжанский.

Аэропорт имеет на балансе пассажирский терминал общей площадью около 5 тыс. кв. м и проектной пропускной мощностью 400 пассажиров в час. В аэропорту есть взлетно-посадочная полоса длиной 2550 м и шириной 42 м, оборудована светосигнальная система посадки самолетов.

В 2018 году областная власть начала тендерные процедуры для реконструкции аэропорта.

Источник: https://censor.net.ua/p3113189
 
 
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- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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И сколько "обыскиватели" бабла лично себе пригребли?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНАБУ провело обыски у руководителей полтавской ОГА по делу аэропорта и содержания дорог. ФОТО
 
 
 
 
 
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