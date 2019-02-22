 Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам Чечеткина, на такую реконструкцию из бюджета было выделено 18 млн грн.
Отметим, сегодня спасатели отмечают 20 годовщину создания специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.
2. Дом с автономным отоплением. Выше пяти этажей - нельзя, да и с 5-ю проблемно.
2. Для автнономного отопления нет ограничений по высоте этажа.
Згідно з новими нормами, жителям новобудов заборонили в квартирах розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими і закритими камерами згоряння. Про це пише видання "Хвиля".
Варто зазначити, що це нововведення не стосується будинків до 3 поверхів. Тобто українці, які живуть в одно-, дво- чи триповерховому багатоквартирному будинку можуть встановлювати у своїй квартирі газовий котел. Щоправда, сумарна потужність таких котлів не повинна перевищувати 30 кВт, повідомили в міністерстві.
https://m.znaj.ua/society/196539-griytesya-obiymami-ukrajincyam-zaboronili-vstanovlyuvati-gazovi-kotli-v-kvartirah
Приїдьте на Закарпаття, уся область на автономному, включно із усіма дев'ятиповерхівками.