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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:квартира (395) Нежин (31) ГСЧС (1954) Чечеткин (78)

 Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине. ФОТО

В Нежине председатель ГСЧС Николай Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 новых квартир, которые были реконструированы из общежития.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Чечеткина, на такую реконструкцию из бюджета было выделено 18 млн грн.

Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине 01

Отметим, сегодня спасатели отмечают 20 годовщину создания специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году на покупку жилья для спасателей впервые выделено 1,6 млрд грн, а в собственность украинских воинов передано 33 тыс. земельных участков, - Гройсман

Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3113177
 
   
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Как-то обидно за зрадаботов, некуда Пэтю прилепить.
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здорово. Молодцы. Хоть какое-то людям облегчение.
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2. Дом с автономным отоплением. Выше пяти этажей - нельзя, да и с 5-ю проблемно. Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине - Цензор.НЕТ 6458
Приїдьте на Закарпаття, уся область на автономному, включно із усіма дев'ятиповерхівками.
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Скорей всего, это реконструкция двухэтажки с наращиванием третьего - окна разные и третий этаж урезанный. Там фундамент не позволит разогнаться с этажностью.
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схоже, що вигляд до реконструкції на фото зліва...
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1. Местный водопровод может не позволить. Вдоль улицы нет более высоких домов.
2. Дом с автономным отоплением. Выше пяти этажей - нельзя, да и с 5-ю проблемно.
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1. На заднем плане есть трехэтажный дом.
2. Для автнономного отопления нет ограничений по высоте этажа.
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В Україні запроваджено нові державні будівельні норми, які розробило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Згідно з новими нормами, жителям новобудов заборонили в квартирах розміщувати індивідуальні газові котли з відкритими і закритими камерами згоряння. Про це пише видання "Хвиля".
Варто зазначити, що це нововведення не стосується будинків до 3 поверхів. Тобто українці, які живуть в одно-, дво- чи триповерховому багатоквартирному будинку можуть встановлювати у своїй квартирі газовий котел. Щоправда, сумарна потужність таких котлів не повинна перевищувати 30 кВт, повідомили в міністерстві.
https://m.znaj.ua/society/196539-griytesya-obiymami-ukrajincyam-zaboronili-vstanovlyuvati-gazovi-kotli-v-kvartirah
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2. Дом с автономным отоплением. Выше пяти этажей - нельзя, да и с 5-ю проблемно. Глава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине - Цензор.НЕТ 6458
Приїдьте на Закарпаття, уся область на автономному, включно із усіма дев'ятиповерхівками.
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Нові норми стосуються новобудов. Подивився - там в 3 поверхи обмеження. А закон зворотньої дії не має - он зараз нижче Евро-5 авто ввозити не можна - а мій сусід на карбюратоному Жигулі їздить.
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Тобто вам потрібно найти на Закарпатті новий будинок із автономним вищий за 3-ри поверхи, чи на слово повірите?
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Ну вот, 48 голосов потенциальных избирателей уже в кармане. Учитесь господа!
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Как-то обидно за зрадаботов, некуда Пэтю прилепить.
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здорово. Молодцы. Хоть какое-то людям облегчение.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлава ГСЧС Чечеткин вручил спасателям специального авиационного отряда ключи от 48 квартир в Нежине. ФОТО
 
 
 
 
 
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