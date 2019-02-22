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 В центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность". ФОТОрепортаж

Утром в пятницу, 22 февраля, в центре Виннице неизвестные разбили окна входных дверей в офис облорганизации БПП "Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник.

"Сообщение об этом инциденте разбития окон входной группы в партийный офис — нам поступило около семи часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа, ведутся осмотр места происшествия и следственные действия. Лица, которые это совершили, пока что не установлены, в их действиях усматриваются признаки правонарушения согласно ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство", — сообщила Олейник.

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Как рассказали сотрудники офиса облорганизации БПП "Солидарность", расположенного в центре Винницы по адресу ул. Соборная, 15, неизвестные разбили все окна веранды. Следов проникновения внутрь здания они не заметили.

Помещение официально арендуется партийной структурой и снабжено соответствующей вывеской с символикой политической силы.

В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность 01
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность 02
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность 03
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность 04
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность 05

Источник: https://censor.net.ua/p3113173
 
 
 Топ комментарии
 
Судячи по всьому вінничани добре вже "наїлись" шоколадок!!!
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Судячи по всьому вінничани добре вже "наїлись" шоколадок!!!
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Не хотят уже жить по-новому даже земляки мальдивского главнокомандующего?
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Це ДВСники. Вони там за 20 метрів сидять .
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это не правильно конечно...
нужно поручить киевскому беркуту охрану участков БПП.....
В Виннице полно недобитых дидами циничных бандеровцев....
Вот этому парню нужно поручить командование...
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность" - Цензор.НЕТ 9869
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наёмники порошенка занимается саморекламой колотя окна в своих штабах
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ерунда ,дело житейское ... наверно конфеты искали
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Ну любит народ в Украине власть ,ничего с этим не поделаешь..
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,..Луцик открыл уже "дело" по факту "терроризм" ? Или сразу - "государева измена?"
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Ой, там была такая толпа желающих отблагодарить за реформы, что в дверях все не поместились, поэтому лезли через окна.
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В виннице не любят пецю? Однозначно огенты кремля
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на всех петиной тыщи не хватило...))))))))
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Однозначно москальски провокаторы на святую партию напали.
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Донецких благодарили за президента-********...очевидно Винница не хочет такого счастья.
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У народа начинает прорезаться голос! В добрый путь, шановні співвітчизники!
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Если бы разбили дверь любого другого кандидата, то уже была бы куча вони насчет преследования, слежки, покушения и прочей ахинеи.
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А он кандидат в президенты?

Хочешь про Гандзюк? Не вопрос...
Насколько я помню, Гандзюк заказал БЮТовец. Про преследования и слежку кричит БЮТ. В Запорожье на организации под руководством кацапов подкупа избирателей и членов ЦИК поймали БЮТ. Удивительные совпадения.
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ага, а БПП там не приделах, сказали: падло буду. И все поверили.
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Ты все переводишь на юльку. Причем всё, что ты написал еще не доказано - только объявлено о подозрении. Дело артековских педофилов тоже раскручивали до выборов, но оно оказалось дутым. Поэтому прежде чем писать, подумай о фактах.

Не любишь юльку - не вопрос. Но мусорам всех мастей доверия нет никакого. Вспомни, если нет склероза, кто угрожал, отслеживал и убивал Гонгадзе. Именно власти, а не претенденты на нее.
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До выборов почти 40 дней, представляю что будет дальше.
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"У нас в Чикаго есть славная традиция, когда писать не о чем, мы выходим ночью на улицу и кидаем кирпич в свое окно, а наутро пишем о нетерпимости и притеснениях свободы слова" © * - возможно цитата неточная.

Хотя после пяти лет "По-новому" неудивительно, что даже в оплоте "винницких" есть борцы с системой.
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Шукай кому вигідно.. А вигідно лише тим, хто збирався фальсифікувати чи навіть зірвати президентські вибори за бабло від *****.. Вчора СБУ трохи прищемили їм хвоста, тск сьогодні зомбоюльки вже і казяться... Нічого, сьогодні ж вони будуть вставляти нові двері за власний кошт.. Ще не вечір..😁😁😁
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"Шукай кому вигідно", это ты про президента? Та, не. То, он шестёрку послал.
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Сами же и разбили, чтобы и себя выставить "жертвами", а может с вечера пьяный бригадир рогами зацепил.
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Следов "проникновения" во внутрь не было, стало быть нарушения "девственности" тоже.
Отсюда речь об изнасиловании не идет, получаются развратные действия по отношению к малолетнему лицу (5 лет президентского срока) У центрі Вінниці розтрощили двері в офісі БПП "Солідарність" - Цензор.НЕТ 9353
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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