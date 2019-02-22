 В центре Винницы разбили двери в офисе БПП "Солидарность". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник.
"Сообщение об этом инциденте разбития окон входной группы в партийный офис — нам поступило около семи часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа, ведутся осмотр места происшествия и следственные действия. Лица, которые это совершили, пока что не установлены, в их действиях усматриваются признаки правонарушения согласно ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство", — сообщила Олейник.
Как рассказали сотрудники офиса облорганизации БПП "Солидарность", расположенного в центре Винницы по адресу ул. Соборная, 15, неизвестные разбили все окна веранды. Следов проникновения внутрь здания они не заметили.
Помещение официально арендуется партийной структурой и снабжено соответствующей вывеской с символикой политической силы.
Прихильники.
нужно поручить киевскому беркуту охрану участков БПП.....
В Виннице полно недобитых дидами циничных бандеровцев....
Вот этому парню нужно поручить командование...
Хочешь про Гандзюк? Не вопрос...
Насколько я помню, Гандзюк заказал БЮТовец. Про преследования и слежку кричит БЮТ. В Запорожье на организации под руководством кацапов подкупа избирателей и членов ЦИК поймали БЮТ. Удивительные совпадения.
Не любишь юльку - не вопрос. Но мусорам всех мастей доверия нет никакого. Вспомни, если нет склероза, кто угрожал, отслеживал и убивал Гонгадзе. Именно власти, а не претенденты на нее.
Хотя после пяти лет "По-новому" неудивительно, что даже в оплоте "винницких" есть борцы с системой.
Отсюда речь об изнасиловании не идет, получаются развратные действия по отношению к малолетнему лицу (5 лет президентского срока)