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 Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция. ФОТОрепортаж

Ночью неизвестные взорвали два банкомата в Харькове, пострадавших нет. Сумма похищенных средств устанавливается. Полиция разыскивает трех злоумышленников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, события произошли 22 февраля в Новобаварском и Шевченковском районах.

"В 3:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 3:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке. Один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета", - сказано в сообщении.

Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция 01

Для поиска преступников по городу введена в действие полицейская операция "Сирена".

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Отмечается, что в 3:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция 02

Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников.

Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3113167
 
 
 Топ комментарии
 
Границу закройте для въезда кацапов - сразу все утихомириться,. Кушнарев покойный орал, что до Киева далеко, а до рашки- 40 км . Введите наконец полноценные визы
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наверно банкомат карточку заглотил.. пришлось нестандартно доставать..
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Ну если стоит на улице ящик с деньгами,то почему не взять... Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция - Цензор.НЕТ 1844
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наверно банкомат карточку заглотил.. пришлось нестандартно доставать..
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заголовок), сподобався - а хто третій - перші два - гепа-допа, машина часу))) з Харковом! Уночі троє невідомих підірвали два банкомати в Харкові і викрали гроші, - поліція - Цензор.НЕТ 5965
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-- Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать? - горячился Бендер (с)
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Ну если стоит на улице ящик с деньгами,то почему не взять...
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Границу закройте для въезда кацапов - сразу все утихомириться,. Кушнарев покойный орал, что до Киева далеко, а до рашки- 40 км . Введите наконец полноценные визы
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це не кацапи, російськи номерів вже майже нема у Харкові, донецькі є та бляхери грузини.
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С отменой ВП запрет на въезд кацапов от 16 до 65 еще не отменили.
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ідіоти - що не знають, що банкомат сам гроші видає? вставляєш карточку, набираєш код і ця дурна машина сама все віддасть без насилля!
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банда якась заїхала мабуть гастролерів, як можна в різних районах майже одночасно. Зараз знову номерів АН (донецьк) понаїхало.
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А в Болграде гагаузы хотели банкомат увезти повозкой на ишаке...Менты не могли выехать вовремя так были парализованы приступом смеха ...но все равно повязали Ночью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция - Цензор.НЕТ 998
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В совецкое время ,у меня друг ,работал по охране сейфов.При несанкционированном проникновении вссе деньги и руки похитителя заливались несмываемой краской..Тогда больше сельские кассы брали
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Краска была в форме пыли. В сельских магазинах в сейфах стояли коробочки ловушки с такой краской. Но воры обычно о них знали.
Было в селе.... продавщица "новенькая" не знала, и на 2 день работы кладя дневную выручку в сейф с любопытства открыла интересную "коробочку". Сработал пиропатрон и... недели две была вся фиолетовая. Уночі троє невідомих підірвали два банкомати в Харкові і викрали гроші, - поліція - Цензор.НЕТ 636
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Сейчас вся наличность в банкоматах застрахована. Стоимость страховки включена в обслуживание карт. Так что всё равно это оплачивает население. В выигрыше и банки и страховые компании.
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Получили ребята платёжки за газ и расстроились.... Уночі троє невідомих підірвали два банкомати в Харкові і викрали гроші, - поліція - Цензор.НЕТ 3548
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на работе уборщица выключила из розетки банкомат, включила кипятильник, чай закипеть не успел, как уже менты примчались.
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А как же Полиция ?Пока взрывали ,пока доставали кассеты по пустым дорогам ночью можно было и успеть задержать
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью трое неизвестных взорвали два банкомата в Харькове и похитили деньги, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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