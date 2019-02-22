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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Журналисту Крутчаку сожгли машину: "В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко". ФОТОрепортаж

Журналисту Василию Крутчаку ночью сожгли автомобиль. По его словам, буквально накануне военный прокурор Виталий Опанасенко угрожал ему, что если журналист продолжит освещать его деятельность, то Крутчаку сожгут автомобиль.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам журналист Василий Крутчак, передает Цензор.НЕТ.

"Многие через пару часов проснутся и в своей ленте увидят вот эту новость. 23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственниках, то он побьет меня или сожжет мой автомобиль. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для "Школы коррупции" и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко. И Виталька сдержал свое слово) Сегодня ночью подожгли мой автомобиль) В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Виталия Опанасенко", - заявил журналист.

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Журналисту Крутчаку сожгли машину: В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко 01
Журналисту Крутчаку сожгли машину: В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко 02
Журналисту Крутчаку сожгли машину: В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко 03
Журналисту Крутчаку сожгли машину: В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3113166
 
 
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бесконечно можно наблюдать как патриоты -активисты гасят друг-друга. гнилые люди никогда не уживутся Журналисту Крутчаку сожгли машину: "В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко" - Цензор.НЕТ 2859
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давайте разберемся на какой машине ездит этот военные прокурор Опанасенко и сколько у него домов и квартир,а потом пусть он объяснить где взял деньги
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-Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (с)
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На жаль, але знайти злочинця буде майже неможливо Журналисту Крутчаку сожгли машину: "В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко" - Цензор.НЕТ 1234
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖурналисту Крутчаку сожгли машину: "В организации поджога моего автомобиля прямо обвиняю военного прокурора Опанасенко". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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