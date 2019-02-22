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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1549) Полтавщина (472) табак (177) ГФС (3122)

 Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области остановили массовую реализацию табака для курения кальянов, ввезенного в Украину вне таможенного контроля, и ликвидировали незаконный склад подакцизной продукции в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений Полтавской области осуществляется хранение табака для курения кальянов иностранного производства без марок акцизного налога Украины установленного образца, ввезенного на территорию Украины вне таможенного контроля.

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Со склада указанная подакцизная продукция массово реализовывалась по территории всей Украины через сообщения, размещенные на специализированном интернет-ресурсе. Для доставки товара пользовались услугами одной из служб курьерских доставок, а для оплаты использовалась платежная система.

По результатам санкционированного обыска, проведенного в незаконном складском помещении в Полтавской области, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 13 тыс. 55 пачек табака для курения кальянов иностранного производства без марок акцизного налога установленного образца стоимостью почти 2 млн грн.

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Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 01
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 02
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 03
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 04
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 05
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 06
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 07
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 08
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 09
Незаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн 10

Кроме того, прекращена работа интернет-ресурса, через который осуществлялась незаконная реализация подакцизной продукции.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3113152
 
 
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Лучше самоделок , что разносят по барам, там вообще канифоль суют
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Правильно! Будем сами выращивать табак и др. курительные травы! Табак садить не запрещено. Да и другие травы выращивают во всем Мире без опаски...
Душистый самосад...
И табачные корпорации свернутся... А всё началось с запретов...
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Бизнес разгромлен,товар на огромные суммы разворован,обвинения в нарушении закона разбросаны во все стороны,а слов "суд","судебное решение","приговор суда" нет и не предвидится,потроховоские чинушки-взятоники всё обстряпали в обход закона и справедливости.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконная реализация табака для кальянов остановлена на Полтавщине: изъята продукция стоимостью почти 2 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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