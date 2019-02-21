EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Авто
  1274  6
Все про:авто (3626) таможня (1373) ГБР (229)

 Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований раскрыло схему незаконного ввоза элитных авто, в которой участвовали сотрудники львовской таможни.

Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

При помощи схемы поставляли только авто премиум-класса. Машины ввозили в страну в режиме временного ввоза или с документами диппредставительств иностранных государств. После этого одни дельцы изготавливали фальшивые документы на машину. Другие – переделывали под эти документы номера узлов и агрегатов. И третьи – продавали машины на территории Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Центр минимизации таможенных платежей ликвидирован в Черниговской области, - ГФС. ФОТО

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 000 гривен", – сообщают в ГБР.

Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР 01
Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР 02

Следователи провели обыски в помещениях львовской таможни и по месту жительства некоторых ее служащих.

Также на Цензор.НЕТ: "50 евро. Ну, давайте хотя бы 10", - ГФС установила личность таможенника, вымогавшего мзду у гражданина Литвы в ПП Грушев-Будомеж. ВИДЕО

Сейчас в ГБР устанавливают, сколько именно автомобилей ввезли в Украину по этой схеме, и какой ущерб это нанесло государству.

Источник: https://censor.net.ua/p3113126
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тільки товариші не відлучайте їх від суспільнокорисної праці, а то прийдеться після суду їм ще й вимушені прогули виплачувати за рахунок податків з народу Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР - Цензор.НЕТ 921
 показать весь комментарий
 
 
Ніхто ніколи не міг такого й подумати на скромних сумлінних службовців,що служать інтересам громадян та держави.
 показать весь комментарий
 
 
итак втомобили делятся на элитные и бляхеры Через львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР - Цензор.НЕТ 8760
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧерез львовскую таможню в страну незаконно ввозили элитные автомобили, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх