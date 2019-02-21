 Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что участники группы устроили в одном из частных домовладений нарколабораторию, где изготавливали марихуану и амфетамин. Готовую к продаже "продукцию" злоумышленники большими партиями реализовывали через разветвленную сеть дилеров в различных регионах нашей страны.
По предварительной информации, ежемесячная "прибыль" наркодельцов составлял около миллиона гривен.
Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке сбыта очередной партии психотропов. Во время задержания злоумышленник пытался оказать вооруженное сопротивление.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли партию подготовленных для продажи наркотиков, а также оборудования для их изготовления.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц, в частности представителей правоохранительных органов.