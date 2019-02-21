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 Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Черниговской области деятельность межрегиональной организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы устроили в одном из частных домовладений нарколабораторию, где изготавливали марихуану и амфетамин. Готовую к продаже "продукцию" злоумышленники большими партиями реализовывали через разветвленную сеть дилеров в различных регионах нашей страны.

По предварительной информации, ежемесячная "прибыль" наркодельцов составлял около миллиона гривен.

Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ 02

Сотрудники СБУ задержали одного из участников группировки согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке сбыта очередной партии психотропов. Во время задержания злоумышленник пытался оказать вооруженное сопротивление.

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Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ 03
Деятельность межрегиональной группировки наркодельцов блокирована на Черниговщине, - СБУ 04

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли партию подготовленных для продажи наркотиков, а также оборудования для их изготовления.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц, в частности представителей правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/p3113112
 
   
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Цікаво, хто заверещить про політичне замовлення або піар влади?
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