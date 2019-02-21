 К приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО

Местные жители сообщают в соцсетях, что в центре Красноярска грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Во, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А вот и снег, видимо, подвезли. Белый-белый…" — написал на своей странице в Facebook местный житель под ником Антон Палыч.

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Кроме того, бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, имитирующим снежное покрытие, так как настоящий снег растаял. Власти подтвердили, что сделали это, чтобы спрятать черную землю.











Зимняя универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Украина решил бойкотировать мероприятие и не будет участвовать в соревнованиях.

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