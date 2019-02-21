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Все про:Путин (24615) Русский мир (349)

 К приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО

Перед началом универсиады, которую собирается посетить президент РФ, в Красноярске отбелили снег. А участки, на которых он уже растаял, покрыли имитирующим снег материалом.

Местные жители сообщают в соцсетях, что в центре Красноярска грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"Во, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А вот и снег, видимо, подвезли. Белый-белый…" — написал на своей странице в Facebook местный житель под ником Антон Палыч.

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 01

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 02

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Алчевске стали выпускать туалетную бумагу под названием "#Донбасснаш". ФОТО

Кроме того, бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, имитирующим снежное покрытие, так как настоящий снег растаял. Власти подтвердили, что сделали это, чтобы спрятать черную землю.

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 03


К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 04
К приезду Путина в Красноярске отбелили снег 05

Зимняя универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Украина решил бойкотировать мероприятие и не будет участвовать в соревнованиях.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти Ялты пригласили горожан на Крещение окунуться в сточные воды. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3113102
 
   
 Топ комментарии
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це точно, в армії при мені траву фарбували перед приїздом керівництва....совок точно....
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Херня.У дедушки в части по осени листья в зелёный красили,перед приездом генералов.
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-Дедушка никогда не врёт.
-Дедушка ничего не путает.
-Путаете вы: всегда красили траву в зеленый, а желтые листья нитками привязывали к веткам. Только так. Проверяющим очень нравилось. Варианты не допускались, т.к. советская армия держалась на: единоначалии, однообразии, субординации и выслуге лет. Сам принимал участие в этой захватывающей процедуре
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Красили, ещё как.У них в части клены и липы были.ДЫк,кленовые листочки подкрашивали.Особенно,когда генералы из мАсквы приезжали,на наших киевских так не реагировали.И занимались этим в основном таджики,туркмены и казахи.Воины были ни какие,а красить любили.Водилами всегда были прибалты,айзеры и грузины на постое блатовали,евреи при бумажках,оркестрах и складах и т.д.
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У нас заставляли на газоне перед штабом вырывать цветы одуванчиков.
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Куда там совку. Там даже травку выкосили под снегом. Совку такая херня даже не снилась. Это покруче будет. Респект ватникам и кацапоидам, впрочем - это суть единые понятия
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хуже. это засрашка- изгойка -404. или вляикая на мордовия.
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Більше схоже на якесь штучне покриття а не сніг. То така новомодня вата
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"*****", як говорив госпідар Мікола Янавічь..
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Та хай мєстньіє зрадофіли і совкохохли порадуються...
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Кучма сегодня отжог конечно:

"Киев был насыщен современными
предприятиями, где они сейчас? Вот я недавно слышал, что мы начинаем
делать самолеты "Руслан", и подумал, что у ребят что-то не то, они
что-то забыли. Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет
технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего,
чего нет. У нас есть только документация на ремонт.

Это вот такое
мощное предприятие, как "Антонов", не собрало за год ни одного
самолета. А еще ликвидировали институт генеральных конструктов. Я
понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один
самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ
на все вопросы.

Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я
задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из
санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули
сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем? Космической
отрасли уже вообще нет на Украине.

Идет практическая деиндустриализация страны, Украина потеряла 19% промпроизводства".
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кто в армии служил тот в цирке не смеется!)
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Кстати,это правда чистейшая! Я после армии возненавидел цирк(из-за номеров с животными).Просто после воспоминананий о номерах с медведями в памяти начали всплывать часы на плацу.А ведь медведям хуже:их даже формально прокуроры не защитят...
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Мы скоро догнали бы ..братский народ.. , но выборы
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И весна!Виновата она,весна!Алес,снег растаял гЕвно всплыло,а волокна,по нынешним ценам не накупишся.И вообще,не хер в переходные периоды по регионам шастать.Опять вспомнила Норильск,когда там начинает таять снег и в место асфальта везде слой говна,после девятимесячной зимы и выгула собак.Коих в каждой квартире минимум по одной.
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Российская Федерация - исторически сложившийся социум кретинов от рождения. При чём социум стремящийся распространить свой врожденный кретинизм на всю территорию нашей планеты.
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а че? пускай люди видят рьіло местньіх "зрадоботов" из-под проксей)
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Такие дєбилі случаються только среди кацорылых и пэдросмоков
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Тупой кацап,деньги твои кремлевских хозяев лежать в американской валюте и способствуют укреплению экономики и обороноспособности американцев и НАТО.
И только тебя ,голозадая жертва пропаганды , убедили что ты должен сдохнуть по приказу кремлевского упыря.
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А на кой нам самолеты, космос, у нас Рошен есть. Сладко во рту не стает, а кричим - Рошен, Рошен и только Рошен.
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Не, по коментам пройдись.
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во местным жихарям попёрло )) синтепон первой же ночью поклонники боярышника растащут на обогрев своих скромных картоннокоробочных жилищ, а остатки разберут предприимчивые горожане на фильтровку бражки. если такая и них канешно есть)
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Нехай пошиють пОльти на синтапоні. Наступна їхня зима може бути ядерною.
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так для ядерной зимы, у них от шарикова даже не польты, а субейки на сабацем миху есть )))
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це дно. і я вам скажу у нас не набагато краще. у наше містечко мав завітати порошенко, після різдвяних свят. Зверху дали вказівку усім вчителям повісити гірлянди на вікнах у кожному класі. Ніби порошенко мав ахнути від тих гирлянд. Але він так і не приїхав. І так що разу коли хтось із києва має приїхати, білять бордюри, латають ями на асфальті і займаються іншими даремними справами, які нікому не потрібні. Цей совковий вірус міцно в"ївся у мізки людей що й по тепер дорослі передають цей огидний досвід своїм дітям
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В Украине 52% магазинов продают просроченные товары

По информации
экспертов Государственной службы Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей было проверено 829 украинских
компаний, которые занимаются розничной торговлей, и выяснилось, что
среди них 52% нарушают права потребителей.

Самым частым
нарушением является реализация продуктов без надлежащей информации,
продажа товаров, у которых закончился срок годности, или неправильные
условия хранения.

К приезду Путина в Красноярске отбелили снег - Цензор.НЕТ 5381
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Чушкан кацапский , читай методичку правильно. Заставили снег красить терпилу? До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 4904
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страшно представить, что творится на украине - с 80% нищеты!

До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 9150
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Лови ссылку на ваш расейский ресурс. Потом расскажешь, как ты не ковырялся в носу. До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 2727
Это по всей роССии. Драки за просрочку.
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да, на фото именно 80% Украины
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А зачем вы под фото с российскими мусорками пишете по-украински?
Вот ваша фотка: https://zergulio.livejournal.com/5743048.html
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То он ещё в Норильск не приезжал,когда там снег во все цвета радуги окрашивается,после выхлопов с металлургических заводов.А воздух там какой,серно-кислотный,после которого о неделями разговаривать не можешь и легкие выплёвываешь.Вот бы смотался ради прикола в вотчину Хлопонина и Прохорова.Тем более эти два персонажа,особенно Хлопонин с некоторых пор занимает место по левую руку от *****,на всяких там собраньицах.А такой дядька хороший был,как душевно песенку из мультика про"облака белогривые лошадки" петь любил...Кстати муж племянницы Черномырдина.
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Не красится он в цвета радуги, просто грязный лежит до июля. А воздух конечно да, бывало не дыхнуть не перднуть, но не всегда.
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Когда я там была,как раз пообрезали трубы и снег периодически выподал от ярко оранжевого до чёрного,причем слоями.Сразу понятно с какого завода выхлопы осели.А кислотный воздух выхватила,когда на Надежде переплавляли платы свезенные хрен знает от куда и после смены такой переплавки несколько человек окачурилось,не помню цифру.После этого,перестали вроде как привозить на переработку подобное дерьмо.
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Насчет Надежды там вполне современный металлургический завод, не сталинский Медный и Никелевый, как то странно, что там можно было отравиться, там в плавильном цеху можно спокойно по нулевой и +6,6 без "соски" ходить, везде работала вентиляция и вытяжка. А вот Медный и Никелевый там конкретные помойки, особенно возле плавильного цеха Никелевого без "соски" автобус пока дождешься задохнуться можно было.
И что то за "секретные платы". Там по территории тонны облоя валяется нафиг никому не нужного, в Норильск что-то откуда-то везти о-о-о-очень дорого.
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Это было в 1996 или 98,точно не помню.Как раз,когда Джонсон Хагаджиев был генеральным.Тогда,как раз из-за претензий европейцев и америкосов заставили обрезать трубы,чтобы газы не шли до их территорий.Сейчас не знаю,не была там надцать лет и не тянет.С содроганием вспоминаю,этот жизненный период.И не понимаю тех,кому там нравится жить.
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11 ненавистных мне лет,вычеркнутых из жизни.Как для меня,по ощущениям,так пожизненно.Ненавижу эту вечную мерзлоту,полярную ночь,полярный день,мороз,снег и вонь.А ещё очень своеобразный спицифический контингент.Правда была там,как раз не в лучшие годы,да короче,фу!Не моё.
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сменили Аргентину на Венисуэлу ..... приехал свежий снег..... теперь ёлки ватой, синтампоном можна обмотать снега зимой в мешках наносить .....
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вот это завтра покажу колегам и постыжу местных инженеров, что у них нет смыкалки и креатива - вот что творят вяликороссы.
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Тебе в Норге не поверят. Мне тут не верят, когда я за подобные русские инновации рассказываю.
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я же открою им ценсор, да и они мне верят, я не вру и они не врёт, вроньё считается большим грехом.
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В кинематографе для имитации снега в разные годы использовались асбест, соль, поп-корн, перья, мука, целлюлоза, бумага и др. Но самый первый материал, применявшийся до конца 1920-х годов - ВАТА.
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Якось під час зйомок на натурі номерів для новорічного концерту (останні роки совка), асфальт поливали пожежною піною, імітуючи сніг.
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Не звертайте уваги,вони там в кацапії всі йо##нуті...
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Вот тупые До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 3892 кошек надо было подготовить для совершения подвига ******
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Да дозы коксу белого ***** б хватило... 🤣
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Нет времени на раскачку! Надо отбеливать! (с)
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На крыме он захотел постоянного камнепада, и ничего, крысчане не жужжат
Рабская покорность у русни в генах...
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страна непуганных идиотов)))) а у нас визг поднимают если дорогу на 5 мин перекроют для проезда 1го лица страны
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Но дорога хорошая, асфальт не слез после мороза . Даже в рашке уже дороги лучше , чем у нас . А снег у нас кровью красился наших пацанов, убиваемых рашистами уже в течении пяти лет.
Нам просто необходим был прорыв во имя именно красного нашего снега.
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Но в Красноярске нет снега?... Снег будет ,это я беру на себя! Снег будет такой,что клиент забудет обо всем на свете!До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 7382
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ВОт тоже самое будет если Тимошенка станет президентом, бабка просто обожает показуху и популизм. ВонЯ 26 ярдов кредитов набрала на популизм и всё просарала, а гривна обвалилась с 5 до 8 при том шо было полностью мирное время без потери земли и бизнеса и расходы на армию были = 0. Отак Жюля любит популизм.
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эта старая потрепанная истерическая бабуля никому не интересна! пусть хоть все свои наворованные миллиарды потратит на рейтинги , избирательные пирамиды и что там ей креативщики насоветуют... все без толку - она свой шанс просрала вместе со своими газовыми партнерами
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Я б бiльше здивувався,як,щоб пацаки таке не робили.
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Реальный кризис. В стане вечной зимы кончился снег!
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причём в Красноярске,я думал там холодильник нужен для того,чтобы там греться..
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Нет чтоб показать грязный снег они завозят белый.В Украине бы так не сделали сто прлцентов
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ты хоть там красил или синтепон растягивал кацап...?
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Для чого відбілювали? Там весь сніг був жовтим?
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офф топ
винторогий приполярный емеля показали свой харатер и был дисквалифицирован...

рассейский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира
Его результат аннулирован, Устюгов выбыл в полуфинале гонки. Во время соревнований между россиянином и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение, в результате которого Устюгов едва не упал. После финиша между спортсменами случилась словесная перепалка, во время которой Устюгов толкнул Клебо. В результате Устюгов получил две желтые карточки: первую - за создание препятствий сопернику при обгоне, вторую - за неспортивное поведение.
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Вот посмотрит царь на красивый снег за окном бронеавтомобиля, попросит остановиться, выйдет, вдохнет морозный воздух и захватит горсть снега, чтобы снежок слепить...И тут бац - а снежок-то ватный.
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Там точно не гексогеном снег заменили? А то, привычно, рванут к чертовой матери сибиряков, а по первому геббелевскому ТВ станут слёзно рассказывать как "бэндэри" геноцидят нещастных касапов.
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"Вся московская нация находится в худшем рабстве. Все и каждый без различия сословия, вместе с министрами являются рабами. Высокие вельможи подписывают свои письма к царю «твой холоп и раб Ивашка или Петрушка» и т. п. Эта нация, родившаяся и воспитанная в рабстве, бесится, когда хоть немного ослабляется деспотия царя. Москвиты покорны только если взнузданны и в ярме … Высшие сословия, хотя и сами рабы, обращаются с низким, как с рабами.Не имея простейшей культуры, московиты считают обман наибольшей мудростью. Во лжи они не знают ни границ, ни малейшего стыда.
Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг
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при імператриці Катерині ІІ будували "потемкенські деревні" з тих часів на рашке мало чого змінилося: є цар і йому треба замилювати очі, щоб догодити.
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Размаху кацапского дебилизма нет предела, Если ***** пожелает среди зимы ему и имитацию жаркого лета устроят.
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Назарбаев отправил весь кабинет министров в отставку - снег он и в Африке снег! До приїзду Путіна в Красноярську відбілили сніг - Цензор.НЕТ 7004
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это какоето *******************. нужно бы еще взять несколько крысноярцев и принести их в жертву перед приездом ******** карликового.
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Цензор.НЕТФотоКурьезыК приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО
 
 
 
 
 
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