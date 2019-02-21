 К приезду Путина в Красноярске отбелили снег. ФОТО

Местные жители сообщают в соцсетях, что в центре Красноярска грязные сугробы посыпают из мешков белым снегом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
"Во, что Универсиада животворящая делает! И асфальт в феврале ради нее кладут. И дома красят в -30. А вот и снег, видимо, подвезли. Белый-белый…" — написал на своей странице в Facebook местный житель под ником Антон Палыч.
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Кроме того, бесснежные газоны в Красноярске укрыли материалом, имитирующим снежное покрытие, так как настоящий снег растаял. Власти подтвердили, что сделали это, чтобы спрятать черную землю.
Зимняя универсиада состоится в Красноярске с 2 по 12 марта. Украина решил бойкотировать мероприятие и не будет участвовать в соревнованиях.
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-Дедушка ничего не путает.
-Путаете вы: всегда красили траву в зеленый, а желтые листья нитками привязывали к веткам. Только так. Проверяющим очень нравилось. Варианты не допускались, т.к. советская армия держалась на: единоначалии, однообразии, субординации и выслуге лет. Сам принимал участие в этой захватывающей процедуре
"Киев был насыщен современными
предприятиями, где они сейчас? Вот я недавно слышал, что мы начинаем
делать самолеты "Руслан", и подумал, что у ребят что-то не то, они
что-то забыли. Мы не способны сегодня делать "Русланы". У нас нет
технической документации, нет алюминия, не могу даже перечислять всего,
чего нет. У нас есть только документация на ремонт.
Это вот такое
мощное предприятие, как "Антонов", не собрало за год ни одного
самолета. А еще ликвидировали институт генеральных конструктов. Я
понимаю, что не все у них тут с головой в порядке. Отремонтировали один
самолет для Саудовской Аравии, взяв заграничные двигатели. Вот и ответ
на все вопросы.
Мы с Россией поставили крест на сотрудничестве. Я
задаю простой вопрос: скажите, пожалуйста, а почему бедная Америка из
санкций по России вычеркнула космическую отрасль? А мы вообще вычеркнули
сотрудничество с Россией в этом плане. Так где мы будем? Космической
отрасли уже вообще нет на Украине.
Идет практическая деиндустриализация страны, Украина потеряла 19% промпроизводства".
И только тебя ,голозадая жертва пропаганды , убедили что ты должен сдохнуть по приказу кремлевского упыря.
По информации
экспертов Государственной службы Украины по вопросам безопасности
пищевых продуктов и защиты потребителей было проверено 829 украинских
компаний, которые занимаются розничной торговлей, и выяснилось, что
среди них 52% нарушают права потребителей.
Самым частым
нарушением является реализация продуктов без надлежащей информации,
продажа товаров, у которых закончился срок годности, или неправильные
условия хранения.
Вот свежее:
Это по всей роССии. Драки за просрочку.
Вот ваша фотка: https://zergulio.livejournal.com/5743048.html
И что то за "секретные платы". Там по территории тонны облоя валяется нафиг никому не нужного, в Норильск что-то откуда-то везти о-о-о-очень дорого.
Рабская покорность у русни в генах...
Нам просто необходим был прорыв во имя именно красного нашего снега.
https://www.youtube.com/watch?v=KEW_jmbwr5w
винторогий приполярный емеля показали свой харатер и был дисквалифицирован...
рассейский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после спринтерской гонки на чемпионате мира
Его результат аннулирован, Устюгов выбыл в полуфинале гонки. Во время соревнований между россиянином и норвежским лыжником Йоханнесом Клебо произошло небольшое столкновение, в результате которого Устюгов едва не упал. После финиша между спортсменами случилась словесная перепалка, во время которой Устюгов толкнул Клебо. В результате Устюгов получил две желтые карточки: первую - за создание препятствий сопернику при обгоне, вторую - за неспортивное поведение.
Сигизмунд барон Герберштейн-Нейперг-Гюттентаг