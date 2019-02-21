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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ОБСЕ (3543) Наев (89) Этерингтон (2)

 Делегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС. ФОТО

21 февраля, в городе Краматорск, на базе Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества, состоялась рабочая встреча Командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем Главы Миссии господином Марком Этерингтоном.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ООС. 

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Командующий Объединенными силами рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелы населенных пунктов, создание препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показатели фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения и линий отвода и тому подобное.

В частности, генерал-лейтенант Сергей Наев вспомнил о 7 случаев повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.

Особое внимание Командующий уделил вопросу обстрелов, которые имели место 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обстрелы позиций Объединенных сил велись с района, ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачово, Новоазовск и Саханка, куда, в нарушение Минских договоренностей, представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ.

Делегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС 01
Делегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС 02
Делегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3113051
 
   
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Если враг думает что сможет и дальше прикрываться «ихтамнеи», то очень ошибается! Спасибо Командующему за то, что не жалея сил доносит информацию о преступлениях агрессора мировому сообществу!
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Так, все вірно. Вода камінь точе. Всі зустрічі з європейцями, та американцями надзвичайно важливі і користні для нас. Вони бачать реальну картину і розуміють масштаб угрози для них, якщо ми їх не стримаємо.
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Заместителю Главы Миссии ОБСЕ господиному Марку Этерингтону надо почаще спускаться в народ..Общаться и учить своих умников правильно фиксировать обстрелы запрещенным калибром!!!Не стесняться,провести ИМЗ. А то на фотках он сильно удивленный. Типа,как же так??? Стреляли..
Ону
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этот с ОБСЕ на фоне Наева нашаливший мальчишка. Надо их тыкать в нарушения, а то сидят там, пописывают...
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Если враг думает что сможет и дальше прикрываться «ихтамнеи», то очень ошибается! Спасибо Командующему за то, что не жалея сил доносит информацию о преступлениях агрессора мировому сообществу!
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Новенькая? Делегація СММ ОБСЄ провела зустріч із керівництвом ООС - Цензор.НЕТ 1156
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И как провели время? Делегація СММ ОБСЄ провела зустріч із керівництвом ООС - Цензор.НЕТ 2201
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Дебальцево.... як нам брехали
https://www.facebook.com/205223523624371/videos/2342314036002815/
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Все стає на свої місця, світ нехоча знає правду завдяки таким зустрічам, знімає розмові очки які на них одягли іхтамнєту, правда переможе
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Война продолжается. Руководство не спит. Встречи, обсуждения и т. б. Когда стрелять будем?А то получается базар.
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Дякуючи наполегливій роботі Командувача ООС можливо все таки Місія зверне увагу на численні порушення.
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Так и Зеленский сможет наплэглыво работать, возможно быстрее привернет увагу, все таки клоун.
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У Командувача все під контролем! І Місія нам не ворог, а союзник, який здатен після почутого й побаченого зробити правильні висновки.
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Вони не можуть по іншому! Кцп ж нелюди, їм нічого не варто заради веселощів обстріляти мирних людей!
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Однако делегация приехала посмотреть, вторая- удостовериться.. Да, оккупанты нарушают все договоренности, постоянно. И наше руководство снова и снова предоставляет факты, доказательства. Не мы вторглись на чужую землю- мы лишь защищаем свою. Слава Украине!
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Заместителю Главы Миссии ОБСЕ господиному Марку Этерингтону надо почаще спускаться в народ..Общаться и учить своих умников правильно фиксировать обстрелы запрещенным калибром!!!Не стесняться,провести ИМЗ. А то на фотках он сильно удивленный. Типа,как же так??? Стреляли..
Ону
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Очередная встреча с людьми которые только делают важный вид.
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Так, все вірно. Вода камінь точе. Всі зустрічі з європейцями, та американцями надзвичайно важливі і користні для нас. Вони бачать реальну картину і розуміють масштаб угрози для них, якщо ми їх не стримаємо.
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Взагалі то командувач робить свою справу, постійно або з перевіркою підрозділів, або навчання, ще й міжнародні місіі, теж необхідно, щоб привернути увагу до наших реалій, теж комусь потрібно це робити, тільки виходить,що більше всіх кому це потрібно, звісно військовим, тут і командуй, тут і воюй, тут і доказуй всіляким місіям...
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Військовий обов'язок! Батьківщина (!) - ПОНАД УСЕ (!)
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Командуючий вміє довести і переконати навіть самих невірячих та небачущих.Тим паче, що є найсвіжіші докази порушення усих домовленостей.
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Получив наидостовернейшую возможность узнать о происходящем из первых уст Командующего, представитель Миссии господин Этерингтон здраво оценил реальное положение дел в районе проведения Операции, что в дальнейшем поспособствует становлению Миссии нашим крепким союзником в борьбе с агрессором. К победе!
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Будем надеяться, что благодаря усилиям Командующего ООС генерала Наева представители миссии ОБСЕ наконец-то прозреют и перестанут делать вид что ничего не видят..
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Однозначно командувач переконливо доніс до представників ОБСЄ про більшість порушень з боку сепарні але ми прекрасно розуміємо, що там половина проплачених рашко . Тому на явну об'єктивність розраховувати важко. Та вірю, що зміни настануть. Слава Україні!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДелегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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