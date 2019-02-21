 Делегация СММ ОБСЕ провела встречу с руководством ООС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ООС.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Командующий Объединенными силами рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелы населенных пунктов, создание препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показатели фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения и линий отвода и тому подобное.

В частности, генерал-лейтенант Сергей Наев вспомнил о 7 случаев повреждения в результате обстрелов со стороны ВФ РФ жилых домов, подкрепил свой рассказ фактами фото- и видеофиксации.

Особое внимание Командующий уделил вопросу обстрелов, которые имели место 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года.

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обстрелы позиций Объединенных сил велись с района, ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачово, Новоазовск и Саханка, куда, в нарушение Минских договоренностей, представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ.





