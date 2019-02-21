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 Происшествия, Общество
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Все про:маршрутки (402) Нацполиция (8961) Харьков (4169)

 Сержант харьковской полиции Кариков остановил маршрутку с пассажирами после того, как у водителя случился эпилептический припадок. ФОТО

В Харькове полицейский охраны спас пассажиров маршрутного такси от ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харькова.

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Поступок так и остался бы незамеченным, если бы не письмо благодарности от граждан за спасение жизни, отметили в пресс-службе.

Так, сержант полиции охраны Сергей Кариков возвращался в маршрутке домой, когда водитель начал хаотично менять траекторию движения. Девушка, которая сидела справа от водителя, начала кричать. Кариков бросился на помощь и увидел водителя, который лежал без сознания, заблокировав собой доступ к рулю, тормозной педали и замку зажигания. Несмотря на панику в салоне и очевидные трудности, сержант все же остановил маршрутку.

Отмечается, что после аварийной остановки угол наклона автобуса был довольно опасен, поэтому пассажиры осторожно оставляли салон, пока полицейский оказывал первую помощь водителю, у которого, вероятно, произошел эпилептический приступ.

Сержант харьковской полиции Кариков остановил маршрутку с пассажирами после того, как у водителя случился эпилептический припадок 01

Источник: https://censor.net.ua/p3113030
 
 
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Эпилептик -водитель? Общественного Транспорта.?ЖАХ!!! Почему хозяин маршрута не в тюрьме?
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Хозяин может и не знать.Виновен врач, который выдал справку.Зачем вообще тогда медосмотр и эти справки, если такая фальш происходит?
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Написано "вероятно, произошел эпилептический приступ". Может, это и не эпилепсия вовсе. Сколько за рулем от инфарктов умирают...
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Каждый водитель,машинист ,лётчик перед работой проходят медомотр.Е-же-дневно.Тут все в теме.Работодатель должен сесть.Посягательство на терракт
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Это конечно героизм со стороны полицейского, но кто дал медсправку этому водителю - эпилептику и подставил десятки людей под смертельную опасность? У нас в уголовном праве есть ответственность врачей за выдачу таких неправдивых справок?Это уголовное преступление, при чем тяжелое.
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Ну, що тут скажеш? Любиш чи не любиш ментів, - мент молодчина!
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4 комментария, и только в одном благодарность копу. Пипец
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Поліцейському респект! Цікаво як лікар, що довідку давав, себе почуває? Хоча не виключено, що перевізник її (довідку)навіть не вимагав.(
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Епілептик-водій - це взагалі на голову не налазить. Як він проходив медкомісію, хто не діагностував у нього епілепсію? Хоча, тут і так все зрозуміло, на жаль.
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це не так просто виявити, якщо людина не стоїть на обліку і це така штука, яка може проявитися раптово, тобто, ніколи не було у людини, а потім раз і є
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Ну где там массовка с криками "менты не люди"! ???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСержант харьковской полиции Кариков остановил маршрутку с пассажирами после того, как у водителя случился эпилептический припадок. ФОТО
 
 
 
 
 
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