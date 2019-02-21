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 Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и Голосеевским УП НП Украины в Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании "Tesla Motors Inc" завладевали средствами доверчивых граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Отмечается, что злоумышленники создали сайт http://tesla-group.com.ua, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации "Tesla".

Кроме того, мошенники зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".

"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ущерб, нанесенный одному из заявителей, составили 120 тысяч долларов.

Во время следственных действий 21 февраля в Одессе двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, задержали.

Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) УК.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Прокуратура Киева просит всех, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина" обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

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Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура 01
Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура 02
Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура 03
Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура 04
Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/p3113017
 
   
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Без лоха и жизнь плоха! Это все равно, что цыгане продающие монеты биткоинов)))
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Кто то оказался под впечатлением от фильма "Волк с Уолл-стрит"
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" Остап Бендер знал 400 относительно честных метода отъема денег у населения ". (c)😁
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А шо за море за окном?
Вкладывать в Тесла - это риск, все держится на волоске и доверии. Стоит вкладывать туда, с моей точки зрения, только чтобы помочь им держаться на плаву и по прежнему быть на острие прогресса, но надо быть осторожным, опасаясь подобных жуликов. Мы просто обязаны отказаться от ДВС и вспоминать о них, как об эпохе паровозов и паровой тяги. Тогда несправедливые доходы нефтяных шейхов, олигархов, диктаторов обнулятся, а воздух будет чище. Это очень сложно, но как Тесла Моторс показывает, возможно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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