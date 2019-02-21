 Мошенники, продававшие фиктивные акции Tesla, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
Отмечается, что злоумышленники создали сайт http://tesla-group.com.ua, где поместили информацию о продаже акций и облигаций корпорации "Tesla".
Кроме того, мошенники зарегистрировали в Киеве предприятия ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина".
"В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб, нанесенный одному из заявителей, составили 120 тысяч долларов.
Во время следственных действий 21 февраля в Одессе двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы, задержали.
Обыски и первоочередные следственные действия продолжаются.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 209 (отмывание средств) УК.
Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Прокуратура Киева просит всех, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО "Тесла Групп Украина" и ООО "Насдак Групп Украина" обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.
Вкладывать в Тесла - это риск, все держится на волоске и доверии. Стоит вкладывать туда, с моей точки зрения, только чтобы помочь им держаться на плаву и по прежнему быть на острие прогресса, но надо быть осторожным, опасаясь подобных жуликов. Мы просто обязаны отказаться от ДВС и вспоминать о них, как об эпохе паровозов и паровой тяги. Тогда несправедливые доходы нефтяных шейхов, олигархов, диктаторов обнулятся, а воздух будет чище. Это очень сложно, но как Тесла Моторс показывает, возможно.