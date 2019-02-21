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 Воин 24-й ОМБр Василий Богоносюк погиб в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО

Старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады Василий Богоносюк погиб 20 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 20 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил около 17.00 от пули снайпера погиб Василий Богданович Богоносюк, 1980 года рождения, житель села Васильков Чертковского района Тернопольской области, старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады.

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"Вчера, 20 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил около 17 ч. от пули снайпера погиб житель села Васильков Чертковского района (Кривеньковский сельский совет) Василий Богоносюк, старший солдат Вооруженных Сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. У погибшего осталась жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения. В октябре 2018 работники Чертковского городского совета посещали Василия и его соратников на фронте, осуществляя волонтерскую миссию и передавая необходимые вещи. А теперь Чертков склоняет голову в глубокой скорби из-за невосполнимой утраты... ", - сообщает Чертковский городской совет.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Воин 24-й ОМБр Василий Богоносюк погиб в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3113012
 
   
Цензор.НЕТФотоОбществоВоин 24-й ОМБр Василий Богоносюк погиб в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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