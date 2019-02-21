 Разоблачена масштабная схема подкупа медчиновников для подтасовки тендеров, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании", - пишет он.
По словам Лысенко, подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только 2 компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали долю в 5-25% от суммы контракта.
Спикер ГПУ сообщил, что прокуратура Харьковской области уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные медучреждения по завышенным ценам.
По его словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение и дача неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу).
"Сейчас известно как минимум о 2 выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в г. Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн", - сообщил Лысенко.
Он добавил, что сейчас следствие проверяет причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.
Все чітко вказано. Серед керівництва лікарень. Це начмед та головлікар. Тобто, саме ті персони, посади яких повинні бути прибрані згідно медреформи, проти якої Ви так виступаєте. Фактично Ви захищаєте корупціонерів у лікарнях. Браво.
І чому твоя Богатирьова не викорінила корупціонерів? Проти неї ти чомусь ніколи не писав.
ЖГИ ИЩЬО !!!
К слову сказать, американские законы по налогообложение, и амеровская налоговая служба самые строгие и продвинутые в мире, но тем не менее, каждый год находятся "розовые пони", которые хотят обмануть Америку на налогах..
Тот же самый процесс, идет в головах наших чиновников, которые хотят обмануть "Прозорро". .их ловят, но появляются новые чиновники, потому что деньги манят, влекут...
Но "виноват как всегда Порошенко", а "Розовый Пони" как всегда прав (сарказм)..
ну зараз буде вже антикорупційний суд і всіх посадять?! чи знову що буде не те?