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Все про:ГПУ (9024) фармрынок (17) Лысенко Андрей (65)

 Разоблачена масштабная схема подкупа медчиновников для подтасовки тендеров, - ГПУ. ФОТО

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УЗЭ в Харьковской области ДЗЭ НП Украины разоблачили межрегиональную коррупционную схему подкупа должностных лиц с целью подтасовки выигрыша в тендерах на поставку фармпрепаратов в медучреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании", - пишет он.

По словам Лысенко, подкупленные чиновники делали так, чтобы к тендеру были допущены только 2 компании, которые были связаны между собой. С каждого такого тендера врачи получали долю в 5-25% от суммы контракта.

Спикер ГПУ сообщил, что прокуратура Харьковской области уже утвердила первые подозрения в этом уголовном производстве: менеджеру и директору харьковских фармацевтических ООО, которые поставляли лекарства в коммунальные и государственные медучреждения по завышенным ценам.

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По его словам, дело возбуждено по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение и дача неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, должностному лицу).

"Сейчас известно как минимум о 2 выигранных тендерах по поставкам в медицинские учреждения в г. Запорожье на общую сумму около 3 млн грн. То есть сумма перечисленных средств лично медработникам составила около 300 тыс. грн", - сообщил Лысенко.

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Он добавил, что сейчас следствие проверяет причастность этих фармкомпаний к подтасовке результатов тендеров еще в десятке медицинских учреждений в Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областях.

Разоблачена масштабная схема подкупа медчиновников для подтасовки тендеров, - ГПУ 01
Разоблачена масштабная схема подкупа медчиновников для подтасовки тендеров, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3112998
 
   
 Топ комментарии
 
так, як же ж) це?! є прозоро) і тд, і шо крадуть/відкочують),
ну зараз буде вже антикорупційний суд і всіх посадять?! чи знову що буде не те?
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В каждом гражданине Украины живет маленький розовый пони, который в любой ситуации подсказывает "всегда верный вывод: всегда виноват Порошенко" (это был сарказм)..
К слову сказать, американские законы по налогообложение, и амеровская налоговая служба самые строгие и продвинутые в мире, но тем не менее, каждый год находятся "розовые пони", которые хотят обмануть Америку на налогах..
Тот же самый процесс, идет в головах наших чиновников, которые хотят обмануть "Прозорро". .их ловят, но появляются новые чиновники, потому что деньги манят, влекут...
Но "виноват как всегда Порошенко", а "Розовый Пони" как всегда прав (сарказм)..
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Харьковский фармрынок это территория Шурмы из "Опоблока".. ждем решительных вскукареков..
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Таких схем в медицине тысячи, как была коррупция и взяточничество, так и есть.
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Да нет , просто воры , им похер Юля , Петя .
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Кто молодец?! Уличка - молодец! Справилась
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не совсем..ещё населения чуток осталось..но, думаю, таки справится..
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Статтю ми дуже уважно прочитали. У ній сказано, що медчиновники, підлеглі "борчині з корупцією" Супрун, похерили Прозорро, розрекламоване порохоботами, і заробляли на відкатах.
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Не знаю, там не вказано, хто саме, а написано - керівництво державних та комунальних медичних установ (вони всі є підлеглими Супрун). Проте, тендери не проводяться без головних лікарів.
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"Схема заключалась в том, что представители харьковских оптовых фармацевтических компаний для того, чтобы выиграть тендер, подыскивали кого-то в руководстве больницы и предлагали за долю от контракта помочь в победе определенной компании".
Все чітко вказано. Серед керівництва лікарень. Це начмед та головлікар. Тобто, саме ті персони, посади яких повинні бути прибрані згідно медреформи, проти якої Ви так виступаєте. Фактично Ви захищаєте корупціонерів у лікарнях. Браво.
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Дивна ви людина. Ніякі реформи ніколи не можуть прибрати людину, яка влаштовує тендери, та підписує контракти. Можуть лиже змінити їх назву. Наприклад, замість "головлікар", ця посада буде називатись "гендиректор", чи щось подібне.
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Посадові інструкції зовсім різні. Тобто права і обов'язки. А якщо ніякі реформи не зламають корупцію, навіщо борсатись? Лапки догори та в РФ. Там з цим прекрасно. Ніякої боротьби з корупціонерами, по телебаченню лише Сирія та Венесуела, все прекрасно. Стабільність як у болоті.
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Медична мафія дуже сильна, але Супрун добереться і до рядових харківських корупціонерів.
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Якщо опиратись реформам, то будемо ще -надцять років споглядати за битвою Дон-Кіхота з вітряками.
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Придурку, Супрун керує міністерством 2,5 роки, а не 5.

І чому твоя Богатирьова не викорінила корупціонерів? Проти неї ти чомусь ніколи не писав.
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1.Я не тільки про "реформи" Супрун кажу, а і про інші "рішучі реформи". 2.Богатирьова не моя, а Секретар Ради національної безпеки і оборони України при кумові Порошенка - Ющенкові. Викрито масштабну схему підкупу медчиновників для підтасовки тендерів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1667 Порошенко разом з Богатирьовою і провів аферу по закупівлі Таміфлю.
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тоисть не Юлька тамифлю купила, а Порошенко ? ))))))

ЖГИ ИЩЬО !!!
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Харьковский фармрынок это территория Шурмы из "Опоблока".. ждем решительных вскукареков..
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В данном случае разговор не о фармрынке а о ришуче реформированном Порошенко и Супрун, и очищенном Прозорро Минздраве. Вы, наверное, тоже "поддерживаете Супрун" и Порошенко.
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В каждом гражданине Украины живет маленький розовый пони, который в любой ситуации подсказывает "всегда верный вывод: всегда виноват Порошенко" (это был сарказм)..
К слову сказать, американские законы по налогообложение, и амеровская налоговая служба самые строгие и продвинутые в мире, но тем не менее, каждый год находятся "розовые пони", которые хотят обмануть Америку на налогах..
Тот же самый процесс, идет в головах наших чиновников, которые хотят обмануть "Прозорро". .их ловят, но появляются новые чиновники, потому что деньги манят, влекут...
Но "виноват как всегда Порошенко", а "Розовый Пони" как всегда прав (сарказм)..
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Длинную и бессмысленную хрень вы написали. Викрито масштабну схему підкупу медчиновників для підтасовки тендерів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9280
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Що, твій совкоталамус не може осягнути?
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Ага ,это то же шо и Вышки Бойко ,визгу много-шерсти мало !
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так, як же ж) це?! є прозоро) і тд, і шо крадуть/відкочують),
ну зараз буде вже антикорупційний суд і всіх посадять?! чи знову що буде не те?
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З козиря ходити треба: "Нема політичної волі".
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достали бизнесмены хренов..ы, бизнес делать не могут, все к госкормушки присосались
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Чтобы победить коррупцию в этой стране, нужен президент,- Адольф Висарионович Пиночет
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У Китаї за корупцію розстріл. Кожен рік виносять вироки тисячам корупціонерів. Репресивні методи недієві. Потрібно створити умови, за яких корупція стане неможливою. Видумувати нічого не потрібно, треба лише перейняти досвід країн, у яких рівень корупції найнижчий.
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Он же её возглавит и поставит своих людей, только с кровавой баней несогласных.
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Мафия, как известно - бессмертна , но, может хотя бы медицинскую мафию получится умертвить .🤔
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Странно, ведь при Супрун и Прозорро не может никакой коррупции медчиновников и подтасовки тендеров... Викрито масштабну схему підкупу медчиновників для підтасовки тендерів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2000
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Да хоть Исуса Христа поставь а все равно ******* и его обвинят.
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Та а зачем же тогда врать, что Супрун победила коррупцию в медицине?
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Где-то через n-ное количество месяцев можно будет услышать нечто типа: "на жаль... неправомірні дії слідства... недостовірні докази..." и т.д.
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Саша Чесноков, ты дурак или куратор ещё не заметил как ты всю ветку засрал?
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Причём , подавляющее большинство граждан Украины массово несут в поликлиники взятки, а когда им на это указываешь смотрят на тебя как будто у тебя две головы.
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Ну, то есть, никакой победы над коррупцией в медицине при Супрун, как об этом порохоботы рассказывают, нет. Я вас правильно понял?
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Где *** приговоры суда разаблочаторы херовы. Опять откупятся? Юга иди нахер клоун к мистеру Зе с коррупцией бороться.
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денюжки Викрито масштабну схему підкупу медчиновників для підтасовки тендерів, - ГПУ - Цензор.НЕТ 17611200грн нет на больницы-ложись и здыхай
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смешные ребята. То один доллар положат, то одну гривну. Шоб солидней выглядело?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРазоблачена масштабная схема подкупа медчиновников для подтасовки тендеров, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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