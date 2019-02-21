 Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять". ФОТО+ВИДЕО

Об этом со ссылкой на данные ЦИК передает портал "Відкритий", информирует Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

При этом в марте 2014-го Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ, ожидая русскую "освободительную армию", и называя город "южной столицей Российской империи".

Кроме того, как утверждает издание, он регулярно участвует в трансляциях пророссийских пропагандистских ресурсов.

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Сам Каплин, судя по его комментарию к данной новости, не знал о том, кто тако Марченко, а узнав, сказал, что "заменит" его, но только завтра.

"Завтра меняю немедленно! Спасибо за бдительность общественности Днепра", - написал он под постом одного из днепровских активистов.