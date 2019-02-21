 Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять". ФОТО+ВИДЕО

Об этом со ссылкой на данные ЦИК передает портал "Відкритий", информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщается, кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.
При этом в марте 2014-го Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ, ожидая русскую "освободительную армию", и называя город "южной столицей Российской империи".
Кроме того, как утверждает издание, он регулярно участвует в трансляциях пророссийских пропагандистских ресурсов.
Сам Каплин, судя по его комментарию к данной новости, не знал о том, кто тако Марченко, а узнав, сказал, что "заменит" его, но только завтра.
"Завтра меняю немедленно! Спасибо за бдительность общественности Днепра", - написал он под постом одного из днепровских активистов.
- Не знає хто у нього в виборчому штабі;
- Не знає за які гроші все це!
Слухайте: може він мертвий?!
до ручки дійшов.