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 Политика Украины, Общество
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 Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять". ФОТО+ВИДЕО

Сторонник так называемого "русского мира", глава Союза советских офицеров Виктор Марченко возглавил в Днепре избирательную комиссию округа №24.

Об этом со ссылкой на данные ЦИК передает портал "Відкритий", информирует Цензор.НЕТ

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Как сообщается, кандидатуру сепаратиста на эту должность предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 01

При этом в марте 2014-го Марченко организовал поднятие возле здания городского совета Днепра флага РФ, ожидая русскую "освободительную армию", и называя город "южной столицей Российской империи".

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 02

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 03

Кроме того, как утверждает издание, он регулярно участвует в трансляциях пророссийских пропагандистских ресурсов.

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Сам Каплин, судя по его комментарию к данной новости, не знал о том, кто тако Марченко, а узнав, сказал, что "заменит" его, но только завтра.

"Завтра меняю немедленно! Спасибо за бдительность общественности Днепра", - написал он под постом одного из днепровских активистов.

Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает поменять 04

Источник: https://censor.net.ua/p3112994
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если Каплин свою собственную предвыборную программу не знает и путает её с гитлеровской - то куда ему про какого-то Марченко знать...
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От к#рва, вартість газу в 4 рази знизить, кращий кпндидат аніж Юлія Володимирівна. За нього вже більшість електорату готові були голосувати, а тут така підстава. Напевно не пройде ((
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Каплин он за деньги . а какие это будут деньги . гривни . рубли или доллары ему все равно Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять" - Цензор.НЕТ 9765
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морды, конечно, отвратительнейшие...
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Если у Каплина такие рожи в партии,то что можно от него ожидать.Он видете ли в неведении, царь не виноват, то все бояре.
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Він робить те, що каже йому "льовочкін". Тому будьте поблажливими до того, хто заробляє як може. І, зважаючи на його майже хронічний гістеричний стан, це йому дається нелегко. Виборчий штаб Капліна в Дніпрі очолив сепаратист Марченко. Кандидат не знав і обіцяє "поміняти" - Цензор.НЕТ 8033
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ну так Каплин соотвественно по рейтингу на двадцатом месте
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От к#рва, вартість газу в 4 рази знизить, кращий кпндидат аніж Юлія Володимирівна. За нього вже більшість електорату готові були голосувати, а тут така підстава. Напевно не пройде ((
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Каплин он за деньги . а какие это будут деньги . гривни . рубли или доллары ему все равно Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять" - Цензор.НЕТ 9765
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Ну если Каплин свою собственную предвыборную программу не знает и путает её с гитлеровской - то куда ему про какого-то Марченко знать...
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В.Марченко сепаратист. Я навіть не сумнівався.
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Сепаратист-генерал всєпозорного войска донскога. 5 великих зірок на погонах і 3 на животі. Наявність сотень значків та медальок обов'язкова.
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Я извиняюсь,а какого х.. он не сидит еще???
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он будет "консолидировать" наших граждан, как сказал Климкин.
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как не сидит ? сидит . в избирательной комиссии округа N 24 . г. Днипро Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять" - Цензор.НЕТ 297
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С языка сорвал! 😊 Если он не активно критикует власть, то интереса не представляет.
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- Не знає що у нього програма "Майн Кампф";
- Не знає хто у нього в виборчому штабі;
- Не знає за які гроші все це!
Слухайте: може він мертвий?! Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять" - Цензор.НЕТ 6369
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Вата никак не может забыть про Совок.... пускай почитают сколько Совок уничтожил СВОИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(в отличие от Гитлера) сограждан...........
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Что-то у кандидата сплошная полоса неведения , то с кадрами , то со знанием своей программы .
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По логике оно должно сидеть и мучаться , а оно ещё и штаб возглавляет.
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Взагалі то питання,чому ця потвора не сидить,не до капліна,а до влади. Избирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять" - Цензор.НЕТ 1464
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Тому що Порошенко президент, тому й садять лише патріотів, А такі як ти йому за це дупу лижуть. Виборчий штаб Капліна в Дніпрі очолив сепаратист Марченко. Кандидат не знав і обіцяє "поміняти" - Цензор.НЕТ 37
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а шо за патриоты сидят?те шо торнадо-мужеложцы?
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Ти краще назви кого посадили за майдан, корупцію і ригоаналів, а торнадо це ті ж реформовані мусори котрих набирала ця твоя влада, котру ти підмиваєш своїм язиком.
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то ти дременув від відповіді шо за патріоти сидять?
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Тобто, та частина Внутрішніх Військ, що розгромила колонну окупантів під Лисичим та, знищивши зброю, перейшли кордон- тепер сидять? Надайте будь-ласка пруф. Сидять лише 3 Айдарівці, що взяли мєнта-сєпара із зброєю та фотками з окопів окупантів. Їм інкримінують перевищення обов'язків та застосування фізичної сили до працівника поліції. Про цей випадок я знаю, і це реально ганьба. А те що Ви написали, це видумка запорєбріковська. Ви ще напишіть, що всі звільнені полонені сидять на підвалі в СБУ.
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Якщо ти такий розумний назви кого посадили з ригів, вбивць майдану і корупціонерів вищої ланки.А тих хлопців якщо й не посадили то й досі тягають ні за що.
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Розмова про що йшла? Садять лише патріотів. От і було закономірне питання. Хто з патріотів сидить? Тих хлопців ніхто не тягає, не видумуйте. Відповісте на моє питання- надам відповідь і я. Діалоги так і відбуваються.
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так колоду каплинскую как ни тасуй-все равно сепары в узловых местах сидеть будут...разве что менее пропиаренные Виборчий штаб Капліна в Дніпрі очолив сепаратист Марченко. Кандидат не знав і обіцяє "поміняти" - Цензор.НЕТ 4380
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Этот Марченко, как городской сумасшедший...бегал со стягами по Днепру и кричал про Днепровскую республику (как-то так). Вот такая местная достопримечательность. А чего, пусть побегает, народ повеселит. Такая себе антиреклама русского мира.
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По Криму і Донбасу теж такі блазні бігали то тепер побачили до чого ці жарти доводять.
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От такое оно лицо "украинского фашизма"! Человек ОТКРЫТО призывающий к свержению государственного строя назначен руководить штабом претендента на президентское кресло! Якi цi фашисти цiвiлiзованнi! И какой не разборчивый Каплин.
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Більшого г@ндона в Дніпрі мабуть і не знайдеш.
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а чё сепар на свободе? Или ему инкриминировать нечего? Хотя это такая мелочь в сравнении с Юлькой.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныИзбирательный штаб Каплина в Днепре возглавил сепаратист Марченко. Кандидат в неведении и обещает "поменять". ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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