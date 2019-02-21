 Украинскую систему радиоразведки "Пластун" РП-3000 представили на выставке IDEX-2019. ФОТО

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал, передает Цензор.НЕТ.
Данная система представляет собой усовершенствованную версию "Пластун" РП-525, которая активно используется во время боевых действий на востоке Украины.
Система "Пластун" РП-3000 позволяет выполнять выявление радиосетей и рабочих частот тактического (УКВ), оперативно-тактического (КХ) звеньев, средств связи и передачи данных малых диверсионно-разведывательных групп, определение местоположения современных станций связи с ППРЧ, синхронную пеленгацию и демодуляцию частотно-модулированных сигналов, фиксацию цифровых каналов управления и передачи информации, определение местоположения летательных аппаратов и БПЛА включительно, определение координат станций РЭБ (УКВ-диапазона, подавления GPS-сигналов, блокираторов сотовой связи, станций активных помех БПЛА), выявление способов передачи данных контр-батарейных средств (АЗК-7).
Представление системы Пластун РП-3000 на IDEX 2019
Основные преимущества системы Пластун РП-3000:
• Высокая мобильность и малый вес - 28 кг, что позволяет транспортировку любым
доступным видом транспорта
• Высокая точность пеленгации. Погрешность пеленгования не более 1,5 градуса для
диапазона 25-525 МГц, и 1 градус - для диапазона 525-3000 МГц
• Скорость сканирования от 1 ГГц / с
• Полоса мгновенного обзора 21 МГц
• Динамический диапазон, лучше чем 82 дБ
• Пеленгования сигналов длительностью менее чем 15 мс
• Высокая автономность. До 36 часов непрерывной работы при t -20 ° С
• Надежность, простота в развертывании сочетание с понятным интерфейсом. Время
развертывания системы, не более 20 мин
• Специальный режим для фильтрации постоянных сигналов при пеленгования ППРЧ
сигналов
• Высокая ремонтопригодность в полевых условиях.
Система Пластун РП- 3000