EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  3799  95
Материалы по теме:
Все про:Внутренние_войска (76) майдан (3881) Национальная гвардия (1144)

 Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии. ФОТО

Экс-сотрудник внутренних войск, полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства снимках, где видно, как он избивал одного из активистов.

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ

"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.

Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 01
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 02
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 03
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 04

Фото - Иван Гранаткин/Facebook

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 05
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 06
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 07

Фото - пресс-служба Нацгвардии

Смотрите также: В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.

"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.

Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 08

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии 09

Фото - Андрей Билецкий/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3112973
 
 
 Топ комментарии
 
Логично, это ценный кадр и главное - опытный. Такие Пете нужны.
 показать весь комментарий
 
Вот вот, Пэтино життя по новому.)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://www.048.ua/news/2311900/nardep-vozmutilsa-tem-cto-odesskij-******-morskoj-institut-prinal-na-rabotu-ukrainofoba

Одесский Военно-морской институт принял на работу преподавателем украинофоба, утверждают общественники. Народный депутат Олег Осуховский по этому поводу написал обращение в премьер-министру, министру обороны, главе СБУ, заместителю генерального прокурора, главному военному прокурору и непосредственно в ректорат ВУЗа.
 показать весь комментарий
 
 
belge - теперь понятно какие уроды пришли на крови к власти...?

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 1695
 показать весь комментарий
 
 
на фото два разных человека!))) зрадофилы, вы уже разок с фотографиями ветерана АТО Мисюры обосрались)))
 показать весь комментарий
 
теперь он будет нацгвардейцев урабатывать Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 8184
Пипец... Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 7309
 показать весь комментарий
 
 
Логично, это ценный кадр и главное - опытный. Такие Пете нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Будет учить личный состав как избивать украинцев на Майдане.
 показать весь комментарий
 
 
Языки в -опу затянули. Не работают,шоколада не будет.))
 показать весь комментарий
 
 
Они все на встрече пети с ООН!
На такие темы они нос не суют!
 показать весь комментарий
 
 
Його на цю посаду призначив Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Головнокомандувач Порошенко. А Нацгвардія, куди призначено цього Пилипенка - в структурі МВС, яку очолює БЮТівець Аваков. І яким боком тут Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Не 3,14зди, шоколадний! : Командувач Національної гвардії України - посада особи, яка здійснює безпосереднє військове керівництво Національною гвардією України. Призначається Президентом України за поданням Міністра внутрішніх справ. Звільняється командувач НГУ рішенням Президента України.
 показать весь комментарий
 
 
Он в Гуляй-поле живет, где каждый атаман-сам себе государь.
 показать весь комментарий
 
 
У Гуляй-Полі за таке й ноги повисмикують! ("Анархія - не вседозволенісь! Анархія - мати порядку!") Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 2469
 показать весь комментарий
 
якщо зрадоботня називає Порошенка регіоналом, чому Авакова не можна називати бютівцем? )))
 показать весь комментарий
 
Бо він президент у воюючій країні. Чи його справа ленточки перерізати та медальки вішати?
 показать весь комментарий
 
ні, його справа - формувати міжнародну антиросійську коаліцію та забезпечувати розбудову потужної армії. а не видивлятись де там в нацгвардії пролазить на посади вата і українофоби, яких у нас в державі 30%, а якщо почитати кометарі на цензорі - то і всі 86%.
 показать весь комментарий
 
То це він так її формує? "лес рубят - щепки летят"?
 показать весь комментарий
 
цепочку событий тяжело представить?не?
 показать весь комментарий
 
 
Ты че, паскуда, шакал неверный, против Аллаха гонишь?!
 показать весь комментарий
 
Міністерство внутрішніх справ України
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тримай, шоколадний! Цитата: "Командувач Національної гвардії України - посада особи, яка здійснює безпосереднє військове керівництво Національною гвардією України. Призначається Президентом України. Звільняється командувач НГУ рішенням Президента України."(кінець цитати)
 показать весь комментарий
 
 
на ринг . один на один. бой без правил. без перчаток.
 показать весь комментарий
 
я вам по секрету скажу - уже давно готовят спец подразделение полиции по разгону массовых мероприятий, называется ТОР - я думаю Беркут покажется просто детьми по сравнению с этими ребятами. новых майданов Порошенко не допустит.
 показать весь комментарий
 
 
Ты еще не из Зимбабве пишеш?? А чего грязь на страну льеш в которой жреш и среш???
 показать весь комментарий
 
 
а ты кокс перестань жрать и почисти организм, может реальность увидишь
 показать весь комментарий
 
 
а кто тебе "по секрету" рассказал про секретное спецподразделение?
Одна знакомая двоюродной сестры соседа по общаге?
 показать весь комментарий
 
 
Зараз зрозуміло зараз почнеться.
Але його ж хтось призначав на цю посаду, кадровики вивчали його особову справу.
Це ж імена, прізвища. Важко перевірити хто ?

Ну, що не Порошенко це точно.
 показать весь комментарий
 
 
А командующего Нацгвардией кто назначил?
 показать весь комментарий
 
 
Ти ще скажи що в Україні і президент не Порошенко .це точно
 показать весь комментарий
 
 
Може медальку получив бо з Петром носили тіла беректів з антимайдану?
Не дарма кум-плокулол хоче беркут записати до Несної Сотні?
 показать весь комментарий
 
 
В национальной академии НГУ есть начальник кадров, его зам??......
 показать весь комментарий
 
Чомусь мене ця новина не здивувала - живемо по-новому!
 показать весь комментарий
 
 
-Якщо вам вистачає реформ - натисніть *1.
- Якщо вам реформ більш ніж достатньо - натисніть *2.
- Якщо вам не вистачає реформ - залишайтесь на лінії.©
 показать весь комментарий
 
 
Логичный итог деятельности Авакова и Порошенко.Голосуй за лигитивного.
 показать весь комментарий
 
 
а почему бы и нет. с таким то опытом отсекания гражданских?
 показать весь комментарий
 
 
"Бандера - лежать!!!"....

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 6421 Ray‏ @Ray_net_ua 8 мин.8 минут назад
В теле 14 пуль(!) и руки в наручниках. - Убитый СБУшниками в 2015г Мужчиль «Лесник», СБУ назвало его "террористом-агентом ФСБ" и обвинила в подрыве киоска "Roshen".

За это убийство СБУшники получили ордена и квартиры.
ДРГ Лесника воюя против армии РФ, не потеряла ни одного бойца.
Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 9226

Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 8608
 показать весь комментарий
 
 
А где все "стецьки"? Тут такая тема, где можно дякувать Пэтру Лексеечу за "революцию гідності", а они спят...Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, назначен замначальника Академии Нацгвардии по работе с личным составом - Цензор.НЕТ 6386
 показать весь комментарий
 
 
Каракодил Гена (ワニワニ) тут только под недоумка косит, оправдывая Петручо, мол тот не в курсе-это "бояре" накосячили..
 показать весь комментарий
 
 
хороший парень ... скоро может пригодиться
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для пети главный враг Украинцы и он готовится воевать именно с ними ,а не ******.Не может это чучело жить по-европейски.При этих раскладах ему остается только построить парашу здесь для себя любимого,что мы и наблюдаем.
 показать весь комментарий
 
 
подобное уже не удивляет. это очень по шыкаладному
 показать весь комментарий
 
 
вот они, лучи Достоинства. реальные. па-навому.
 показать весь комментарий
 
 
Для Украины это к сожалению норма. Вся верхушка страны так или иначе была связана до 2014 года с рыгоаналами. Есть конечно исключения, но они погоды не делают.
 показать весь комментарий
 
 
Раїса Кириченко колись співала пісню Пане полковнику.Мабуть не про цього фашиста.
 показать весь комментарий
 
 
вот почему не расследованы убийства а майдане- убивала нынешняя власть, пашинский с оптической винтовкой что делал на майдане?
 показать весь комментарий
 
 
фейки кацапської пропаганди не треба тут поширювати
 показать весь комментарий
 
 
Вот это я нонимаю, рэальна справа, так рэальна. Слава пэтьке!
 показать весь комментарий
 
 
Коли хтось звинувачує Президента в недолугих призначеннях на посади---то це людина яка НІКОЛИ не керувала колективом в якому більше 20 чол. Бо практика показує, що навіть в невеликому колективі--не можна розгледіти "душу" людини. Балаболити що президент за все відповідає, і має все знати--це по базарному. Тим паче, що порошенко намагається дотримуватись правил==не вмішуватись в ті сфери,де йому забороняє Конституція. В нас не царь і не фюрер.
 показать весь комментарий
 
 
латентні ватники - перефарбовані у зрадофілів-патріотів цього не зрозуміють, для них все рівно повинен бути хтось головний, який за все відповідає.
 показать весь комментарий
 
 
Та ви шо? А своЇ люди на всіх гілках влади? ГПУ, суди? ДЕ РОЗСЛІДУВАННЯ МАЙДАНА, ІЛОВАЙСЬКА, ДЕБАЛЬЦЕВА? ДЕ?
 показать весь комментарий
 
 
И много "бандеровцев" в окружении Путина служит?
 показать весь комментарий
 
а багато бандерівців на росії? а у нас вати 30% як мінімум
 показать весь комментарий
 
Может порохоботы отзовутся? Ау где-вы? А то на других ветках от вас отбою нет. Что скажете по прошествии 5 лет после Майдана?
 показать весь комментарий
 
 
душа людыны для барыги- это его мешок денег, которыми он готов поделиться с барыгой ненасытной,
 показать весь комментарий
 
 
Мелкие сошки удрали к Путину,Януковиич,Якименко,Захарченко,Пшонка,Азаров и далее везде.Остались только єти главари полковники.
 показать весь комментарий
 
Где члены секты Свидетелей Иуды ? С комментариями , что это происки Кремля и ***** ?
 показать весь комментарий
 
 
Похоже патриотам надо создавать структуры как в Израиле, которые находят и наказывают врагов и предателей.Вначале можно поискать дома их полно-рыги повылазили со всех щелей а потом и везде искать
 показать весь комментарий
 
 
Да, так как при этой власти, надежда на справедливое возмездие становится призрачной, за что отдельное спасибо потроху...
 показать весь комментарий
 
Можно только представить, как оно работает с личным составом, что оно молодняку в мозги вкладывает...
 показать весь комментарий
 
 
Приказ стрелять по Майдану отдал генерал-майор СБУ Якименко 19 февраля 2014 года в 20 часов 35 минут по Киевскому времени.
 показать весь комментарий
 
Уже лиц не хватает для плевков от власти.
 показать весь комментарий
 
Очередной герой революции ,его знания и умения очень пригодятся при подавлении народных бунтов.Мы то с вами хорошо знаем что это не народ,а агенты Кремля. Ведь народ не может быть не доволен той новой жизнью которую вооплотил Петр Алексеевич.
 показать весь комментарий
 
 
А 20 февраля 2014 года уже были отчеканены медали России За Возврат Крыма.
 показать весь комментарий
 
Очередной герой революции ,его знания и умения очень пригодятся при подавлении народных бунтов.Мы то с вами хорошо знаем что это не народ,а агенты Кремля. Ведь народ не может быть не доволен той новой жизнью которую вооплотил Петр Алексеевич.
 показать весь комментарий
 
конечно, братик, ты абсолютно прав! петюня сделал всех украинцев счастливыми, я когда по улице иду все прям светятсо, некоторые даже падают на колени перед билбордом с петюней и молятсо на нашего величайшего президента !
 показать весь комментарий
 
та ладно вам, братики, чего на полкана взъелись, может он как человек хороший xD а судя по фоткам так он и работу свою любит и отдается ей всей душей ! такого награждать надо !

 показать весь комментарий
 
Тюююю, тоже мне. Увольте его безосновательно с посады и он вернется на нее по суду.
Это ж как дважды-два. И все довольны. Подумаешь, с формулировкой причины увольнения ошибится. ВСЕ так делают, Решение суда по Насирову в помощь.
И будет, мы боролысь, але не змоглы. Ця особа, выявылась юридично освідченою і змогла захистити себе у суді. Ой-вей, ми безсилі!!!"
Печально это. Светлой памяти всем жертвам этого безумства...
 показать весь комментарий
 
Подайте коллективный иск в Суд от Цензора на этого полковника.Кишка тонка?
 показать весь комментарий
 
Поздно. В нашей стране только "Страшный суд" занимается подобными вопросами.
 показать весь комментарий
 
Суд в Гааге по Боингу уже на носу,Путин говорит не сяду.Ихтамнет
 показать весь комментарий
 
Власть принадлежит Народу.Статья № 5 Конституция Украины
 показать весь комментарий
 
Хотя какой вы народ?Просто рюсскаязычные
 показать весь комментарий
 
Це просто абзац... Гасло діючої влади: "Жодного дня без чергового дна!" А іноді по кілька разів за день пробивається нове дно...
 показать весь комментарий
 
Ценный шоколадный кадр как же без него и еще и с лисным составом работать а то молодеж начнет думать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх