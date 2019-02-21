 Полковник Пилипенко, избивавший майдановцев в феврале 2014-го, в 2016-м награжден орденом Богдана Хмельницкого, а в декабре 2018-го назначен замначальника Академии Нацгвардии. ФОТО

Об этом написал участник тех событий Иван Гранаткин, передает Цензор.НЕТ.
"Пане Полковнику, як тобі спиться, потворо?" - написал майдановец, опубликовав несколько синмков с Пилипенко в период Майдана и на назначении замначальником Академии Нацгвардии.
Стоит также отметить, что полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Фото - Иван Гранаткин/Facebook
Фото - пресс-служба Нацгвардии
В свою очередь, народный депутат Андрей Билецкий подтвердил, что на фото с лежачим активистом действительно Пилипенко: именно он наносит удар ногой.
"Сегодня Пилипенко отвечает за работу с личным составом в должности заместителя начальника Национальной академии Национальной гвардии Украины.То есть, отвечает за мировоззрение военнослужащих. Может даже о Майдане рассказывает", - написал нардеп.
Он также сообщил, что активист, которого бил Пилипенко, - это боец подразделения специального назначения "Азов" Акула, "самый молодой в Украине командир батальона. Опытный ветеран в свои 25".
Фото - Андрей Билецкий/Facebook
Одесский Военно-морской институт принял на работу преподавателем украинофоба, утверждают общественники. Народный депутат Олег Осуховский по этому поводу написал обращение в премьер-министру, министру обороны, главе СБУ, заместителю генерального прокурора, главному военному прокурору и непосредственно в ректорат ВУЗа.
Пипец...
На такие темы они нос не суют!
Одна знакомая двоюродной сестры соседа по общаге?
Але його ж хтось призначав на цю посаду, кадровики вивчали його особову справу.
Це ж імена, прізвища. Важко перевірити хто ?
Ну, що не Порошенко це точно.
Не дарма кум-плокулол хоче беркут записати до Несної Сотні?
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Ray @Ray_net_ua 8 мин.8 минут назад
В теле 14 пуль(!) и руки в наручниках. - Убитый СБУшниками в 2015г Мужчиль «Лесник», СБУ назвало его "террористом-агентом ФСБ" и обвинила в подрыве киоска "Roshen".
За это убийство СБУшники получили ордена и квартиры.
ДРГ Лесника воюя против армии РФ, не потеряла ни одного бойца.
Это ж как дважды-два. И все довольны. Подумаешь, с формулировкой причины увольнения ошибится. ВСЕ так делают, Решение суда по Насирову в помощь.
И будет, мы боролысь, але не змоглы. Ця особа, выявылась юридично освідченою і змогла захистити себе у суді. Ой-вей, ми безсилі!!!"
Печально это. Светлой памяти всем жертвам этого безумства...