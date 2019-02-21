 Пограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что двое дельцов в гидрокостюмах пересекли реку Тиса, после чего их заметил пограничный наряд отдела "Деловое".

По данным пограничной службы, правоохранители пытались остановить нарушителей, но они игнорировали их требования и попытались убежать, и не остановились даже после предупредительных выстрелов вверх.

"За 30 метров от госграницы военнослужащие задержали правонарушителей, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушений и их пребывания ночью на границе", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.

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Сообщается, что в целом только в прошлом году на этом направлении пограничники Мукачевского отряда задержали около 20 водолазов, которые пытались переместить сигареты по реке Тиса.