 Пограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что двое дельцов в гидрокостюмах пересекли реку Тиса, после чего их заметил пограничный наряд отдела "Деловое".
По данным пограничной службы, правоохранители пытались остановить нарушителей, но они игнорировали их требования и попытались убежать, и не остановились даже после предупредительных выстрелов вверх.
"За 30 метров от госграницы военнослужащие задержали правонарушителей, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушений и их пребывания ночью на границе", - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.
Сообщается, что в целом только в прошлом году на этом направлении пограничники Мукачевского отряда задержали около 20 водолазов, которые пытались переместить сигареты по реке Тиса.
Документ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства либо лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, либо представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств России любым способом вне пунктов пропуска, или без необходимых документов, или с документами с недостоверной информацией.
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Что подпадает под размазанную формулировку "с целью причинения вреда интересам государства"?
Кримінальний кодекс України
Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
для граждан государства-агрессора - уголовная ответственность;
для граждан других государств - админ ответственность;
В Украине вступил в силу закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами государства-агрессора.
А то тайные "бойцы ДРГ" с паспортами этих юрисдикций нанесли нашей стране столько ущерба, что Кацапестану ещё лет десять пыхтеть-тарахтеть своей убогой армией, чтоб хотябы сравняться с нынешней суммой.