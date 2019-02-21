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Все про:Госпогранслужба (3191) контрабанда (1686) Румыния (548) сигареты (586)

 Пограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 20 февраля пограничники Мукачевского отряда на границе с Румынией после предупредительных выстрелов задержали двух мужчин в водолазных костюмах, которые переплыли реку Тиса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что двое дельцов в гидрокостюмах пересекли реку Тиса, после чего их заметил пограничный наряд отдела "Деловое".

По данным пограничной службы, правоохранители пытались остановить нарушителей, но они игнорировали их требования и попытались убежать, и не остановились даже после предупредительных выстрелов вверх.

Пограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать 01

"За 30 метров от госграницы военнослужащие задержали правонарушителей, после чего доставили их в пограничное подразделение для установления деталей правонарушений и их пребывания ночью на границе", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что задержанными оказались местные жители 18 и 20 лет. На них составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 185-10 и ч.1 ст. 204 -1 КУоАП. Дело направлено в суд.

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Сообщается, что в целом только в прошлом году на этом направлении пограничники Мукачевского отряда задержали около 20 водолазов, которые пытались переместить сигареты по реке Тиса.

Источник: https://censor.net.ua/p3112954
 
   
 Топ комментарии
 
В ластах задержали? Без ласт могли уйти... Матерые курильщики...
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Тільки такий ДЕБІЛ, як ти не знає, що вже ввели кримінальну відповідальність за порушення кордону... Прикордонники на Закарпатті зі стріляниною затримали двох водолазів, які припливли з Румунії і намагалися втекти - Цензор.НЕТ 1237
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В ластах задержали? Без ласт могли уйти... Матерые курильщики...
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представляю как пацанам хотелось курить
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Тільки такі ДЕБІЛИ як наші депутати і головнокомандувач відмовились ввести кримінальну відповідальність за порушення кордону.... Почався шостий рік війни, мля...
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Тільки такий ДЕБІЛ, як ти не знає, що вже ввели кримінальну відповідальність за порушення кордону... Прикордонники на Закарпатті зі стріляниною затримали двох водолазів, які припливли з Румунії і намагалися втекти - Цензор.НЕТ 1237
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лишень зі зброєю і групою осіб дебілко. А якщо ця група осіб заходитиме по-одному, або в різних місцях - то адмінвідповідальність.
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7017, который предполагает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях. Такие данные содержит карточка законопроекта на сайте Рады.
Документ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства либо лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, либо представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств России любым способом вне пунктов пропуска, или без необходимых документов, или с документами с недостоверной информацией.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/614607.html?crnd=62398

Что подпадает под размазанную формулировку "с целью причинения вреда интересам государства"?
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Хорош фантазувати... Почитай:

Кримінальний кодекс України
Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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!!! существенное уточнение:
для граждан государства-агрессора - уголовная ответственность;
для граждан других государств - админ ответственность;
В Украине вступил в силу закон, которым вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы гражданами государства-агрессора.
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Великобритания, Гонконг, Дания, Ирландия, Кипр, Маврикий, Мальта, Новая Зеландия, ОАЭ, Панама, Сингапур, США есть в списках стран-агрессоров?
А то тайные "бойцы ДРГ" с паспортами этих юрисдикций нанесли нашей стране столько ущерба, что Кацапестану ещё лет десять пыхтеть-тарахтеть своей убогой армией, чтоб хотябы сравняться с нынешней суммой.
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никогда не понимал почему наши погранцы так борятся с экспортом украинских товаров? это должен быть головняк для румын...
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А румыны борются , чтобы не было "головняка" у украинцев...
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Їм треба було організувати змагання в рідній для них стихії-воді,от там би вони має переваги
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Навіть не знав що Капітан Немо має базу в Румунії. Прикордонники на Закарпатті зі стріляниною затримали двох водолазів, які припливли з Румунії і намагалися втекти - Цензор.НЕТ 2736
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А собака прикордонна йде і думає: "хоч би дали команду вкусить цього гандона. Я б не обригалась!".
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Палканы охраняющие забор, они бы так рьяно с северо-востока бы охраняли, а не трусят!
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Блин... Еще немного и подводные лодки с контрабасом ходить начнут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники на Закарпатье со стрельбой задержали двух водолазов, приплывших из Румынии и пытавшихся убежать. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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