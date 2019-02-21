 Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов Киевской области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают и хранят с целью дальнейшего сбыта фальсифицированных сигареты.

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Незаконное производство размещалось в ангарном помещении, которое арендовал житель столицы.

По результатам проведенных мероприятий подпольный цех ликвидирован. Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 143,5 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте стоимостью 4,3 млн грн, а также 42 кг табачного сырья, 2 упаковочные станки, картонные коробки и упаковки с названиями различных торговых марок, упаковочные ленты и упаковочный клей.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 6,4 млн грн грн.



























Продолжается следствие.