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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1622) налоговая милиция (1543) табак (176) ГФС (3115)

 Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированных табачных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что в одном из населенных пунктов Киевской области функционирует подпольный цех, в котором изготавливают и хранят с целью дальнейшего сбыта фальсифицированных сигареты.

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Незаконное производство размещалось в ангарном помещении, которое арендовал житель столицы.

По результатам проведенных мероприятий подпольный цех ликвидирован. Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 143,5 тыс. пачек фальсифицированных сигарет в ассортименте стоимостью 4,3 млн грн, а также 42 кг табачного сырья, 2 упаковочные станки, картонные коробки и упаковки с названиями различных торговых марок, упаковочные ленты и упаковочный клей.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет почти 6,4 млн грн грн.

Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 01
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 02
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 03
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 04
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 05
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 06
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 07
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 08
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 09
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 10
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 11
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 12
Незаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн 13

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3112940
 
 
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Да,продавать сигареты в обход российской фирмы тедис - это мегапреступление,на такое закрывать глаза потроховские агенты не будут.
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всех посадили ты шо не в курсе? включи 5 канал
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Мораль сей басни такова, налоговики тоже люди и с ними надо делитсо xD
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Убивает жизнь в этой окружающей среде - даже самые здоровые ЗОЖники дохнут.
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Если стремишся проделать это возможно скорее - продолжай. Никто не запрещает...
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Ну, а я чем занят?! Но до сих пор не брало ничего...
Минздрав, и тот уже давно замахался предупреждать, и забил болт на вредных долгожителей...
Но надежда таки есть!
Вот сейчас в Минздраве появилась Супрун с реформой и процесс "оздоровления" значительно ускорился.
Так что, от чего шанс скопытится больше - от реформы Супрун или от курения - это ещё будем посмотреть
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запретить автомобили, закрыть заводы, плуг, хижина, молитва. да?
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Особенно, молитва под это дело хорошо идёт ! Ибо не согрешить - не покаешься
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Занесите педро и продавайте хоть героин, вон на труханова посмотрите(у него всё в шоколаде).
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Цензор.НЕТФотоОбществоНезаконное производство сигарет ликвидировано на Киевщине: изъято фальсифицированной продукции на 4,3 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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