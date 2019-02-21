EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1572  20
Материалы по теме:
Все про:выборы (21118) Канада (1218) наблюдатель (707)

 Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами. ФОТО

Наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК уже зарегистрировала 348 иностранных наблюдателей на выборах президента

"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.

Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами 01
Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами 02
Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами 03

Источник: https://censor.net.ua/p3112915
 
   
 Топ комментарии
 
Канада без сумніву є демократичною країною. Від звіту цих наглядачів буде залежати сприйняття Світу щодо наших виборів (сьогодні Міжнародний день рідної мови, тому всім українцям краще писати українською мовою).
 показать весь комментарий
 
канадцам доверие полное в отличие от доморощенных проститутов из разных конторок
 показать весь комментарий
 
а делегации из Канады надо смотреть не за самими выборами, а за процессом подсчета голосов, который начинается после 22.00 на каждом участке.

Кстати, знаете, зачем так много технических кандидатов?
От каждого кандидата на каждом участке в составе комиссии присутствует двое его представителей.
А теперь поймите, что "своих" кандидатов 7-8. то есть на избирательный участок ты можешь заслать до двух десятков своих крепких пацанов. При подсчете они просто становятся в тесный кружок вокруг стола и как бы невзначай отталкивают "левых" представителей от стола подальше. И в этом тесном кружке идет подсчет. А представители Зеленского и Тимошенки будут издалека выглядывать из-за спины, им издалека будут показывать бюллетни.

ниче нового, так было всегда
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Канада без сумніву є демократичною країною. Від звіту цих наглядачів буде залежати сприйняття Світу щодо наших виборів (сьогодні Міжнародний день рідної мови, тому всім українцям краще писати українською мовою).
 показать весь комментарий
 
 
а делегации из Канады надо смотреть не за самими выборами, а за процессом подсчета голосов, который начинается после 22.00 на каждом участке.

Кстати, знаете, зачем так много технических кандидатов?
От каждого кандидата на каждом участке в составе комиссии присутствует двое его представителей.
А теперь поймите, что "своих" кандидатов 7-8. то есть на избирательный участок ты можешь заслать до двух десятков своих крепких пацанов. При подсчете они просто становятся в тесный кружок вокруг стола и как бы невзначай отталкивают "левых" представителей от стола подальше. И в этом тесном кружке идет подсчет. А представители Зеленского и Тимошенки будут издалека выглядывать из-за спины, им издалека будут показывать бюллетни.

ниче нового, так было всегда
 показать весь комментарий
 
 
цей сценарій незмінний з 2004 року, якби ти хоч трохи цікавився Україною, ти б то знав
 показать весь комментарий
 
Та знаю я як було раніше, мені просто цікаво, як ви ща усіх зараз городите це.... ви що думаєте, що як раніше під гебняву дудку усе писалось, так і зараз буде??? я вважаю, що зараз стільки "очей"буде, що щось таке зробити у більшості випадків не буде можливим! Слава Україні!!! смерть клятой расії!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вітаємо в Україні!!! Ох як пуче рогатих, мабуть зливний бачок заповнився)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лично я буду считать избранным кандидатов того, за кого проголосует канадская диаспора у себя дома. Подкуп избирателе командой Порошенко и применение им грязнейших технологий уже не позволяют рассчитывать на на честное голосование и подсчет голосов.
 показать весь комментарий
 
Если пронесло, не оставайся при своём мнении! Делегація з Канади прибула до України для спостереження за виборами - Цензор.НЕТ 6694
 показать весь комментарий
 
канадцам доверие полное в отличие от доморощенных проститутов из разных конторок
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДелегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх