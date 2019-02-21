 Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами. ФОТО

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.
"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.
Кстати, знаете, зачем так много технических кандидатов?
От каждого кандидата на каждом участке в составе комиссии присутствует двое его представителей.
А теперь поймите, что "своих" кандидатов 7-8. то есть на избирательный участок ты можешь заслать до двух десятков своих крепких пацанов. При подсчете они просто становятся в тесный кружок вокруг стола и как бы невзначай отталкивают "левых" представителей от стола подальше. И в этом тесном кружке идет подсчет. А представители Зеленского и Тимошенки будут издалека выглядывать из-за спины, им издалека будут показывать бюллетни.
ниче нового, так было всегда