 Делегация из Канады прибыла в Украину для наблюдения за выборами. ФОТО

В Украину прибыла делегация из Канады для наблюдения за процессом выборов президента 2019. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба внешнеполитической службы Канады, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что наблюдатели за выборами уже готовятся к работе на президентских выборах 31 марта.

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"Канада поддерживает Украину, чтобы голос народа был услышан с помощью свободных и справедливых выборов", - говорится в сообщении.





