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 Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж

Оперативники Старобельского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска и СБУ обнаружили тайник, из которого изъяли оружие и боеприпасы.

Несколько месяцев после задержания 37-летнего жителя Луганской области во время сбыта им снайперской винтовки СВД и гранат, сотрудники уголовного розыска работали над тем, чтобы найти тайник, который, по оперативной информации, подозреваемый тщательно законспирировал где-то на территории Старобельского района, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

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"Проанализировав полученную во время проведения следственно-оперативных действий информацию, проведя комплекс специальных мероприятий, правоохранители наконец вычислили возможное место смертельно опасной тайника. Возле стадиона в строительных плитах и ​​была найден тайник с оружием и боеприпасами", - отмечается в сообщении.

Оттуда изъяты: тротиловая шашка, граната для подствольного гранатомета ВОГ, корпусы гранат РГД-5 и Ф-1, запалы к гранатам УЗРГМ и 67 патронов калибра 5,45 мм.

Изъятое направлено на исследование. Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Досудебное следствие продолжается.

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Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем 01
Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем 02
Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем 03
Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3112899
 
 
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Это эхо войны ещё долго будет звучать .
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Судячи із зброї, що була у схованці, цей сепар розводить поліцію та СБУ, як лохів. Чому? Бо повинно бути інша зброя, особливо автомати та пістолети. Цю схованку вінспеціально засвітив🤔
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Чуйка у вас миттєва. Мабуть, шо так і є .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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