 Более 190 тысяч человек зарегистрировались на пробное ВНО, - УЦОКО. КАРТА

Лидируют по количеству зарегистрированных на пробное ВНО Львовская (15353 человека) и Днепропетровская (15273 человека) области и город Киев (14877 человек), а также Одесская (13317 человек) и Харьковская (12757 человек) области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине началась регистрация на пробное ВНО

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе - 165851, математике - 50 649, истории Украины - 39 073 и английскому языку - 37579.

Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, - 313 198.

До 25 февраля в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии - 23 марта.

Также читайте: Государственная итоговая аттестация по иностранному языку в 9-м классе будет включать аудирование, - Минобразования

Определить результаты пробного ВНО можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 16 марта.

Читайте также: Абитуриентам, которые намерены поступать в медуниверситеты в 2019 году, нужно будет сдавать ВНО по математике или физике на выбор, - Минздрав