 Более 190 тысяч человек зарегистрировались на пробное ВНО, - УЦОКО. КАРТА

Лидируют по количеству зарегистрированных на пробное ВНО Львовская (15353 человека) и Днепропетровская (15273 человека) области и город Киев (14877 человек), а также Одесская (13317 человек) и Харьковская (12757 человек) области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе - 165851, математике - 50 649, истории Украины - 39 073 и английскому языку - 37579.
Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, - 313 198.
До 25 февраля в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии - 23 марта.
Определить результаты пробного ВНО можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 16 марта.
Смотрим.
https://www.youtube.com/watch?v=4STGaHARIsI&