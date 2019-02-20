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Все про:ВНО (202) Центр оценивания качества образования (61)

 Более 190 тысяч человек зарегистрировались на пробное ВНО, - УЦОКО. КАРТА

В 2019 году для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО) зарегистрировались 191 314 человек. В прошлом году таких желающих было 170 992.

Лидируют по количеству зарегистрированных на пробное ВНО Львовская (15353 человека) и Днепропетровская (15273 человека) области и город Киев (14877 человек), а также Одесская (13317 человек) и Харьковская (12757 человек) области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине началась регистрация на пробное ВНО

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе - 165851, математике - 50 649, истории Украины - 39 073 и английскому языку - 37579.

Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО, - 313 198.

До 25 февраля в личных кабинетах всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут размещены приглашения-пропуска с адресами пунктов тестирования.

Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 16 марта, по английскому, немецкому, испанскому и французскому языкам, биологии, географии, истории Украины, математике, физике, химии - 23 марта.

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Определить результаты пробного ВНО можно с помощью онлайн-сервиса, который будет открыт 16 марта.

Более 190 тысяч человек зарегистрировались на пробное ВНО, - УЦОКО 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3112891
 
 
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