 В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В церемонии принял участие ряд официальных лиц, в том числе министр культуры Евгений Нищук.
Фото, видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
В церемонии принял участие ряд официальных лиц, в том числе министр культуры Евгений Нищук.
Фото, видео - Олег Богачук
А вам - "проміні гідності" ... насолоджуйтесь !
Был нелигитимный снос власти и приход к власти,хунты ельцина - путина.
Нахрена Европке модернизация производственных мощностей в Украине и конкурент на другигх рынках??? Им нужна нищая с убитой экономикой Украина на коротком поводке и морковкой ЕС и НАТО, и гастеры им наши и органы нужны были позарез, мы для них папуасы, а они конкистадоры, да и паленые и просроченные лекарства и вакцины нужно же куда то скидывать, скидывают нам придуркам
Но главная пикантность проекта состоит в том, что он пока не включает Россию. Посему китайская экспансия на Украине может изменить расстановку сил при обсуждении российско-украинских экономических планов.
Давно пора понять что россия не будет взаимодействовать с Украиной как с соседом.
Для нее есть два варианта развития событий или поглощение или уничтожение Украины.
Наверное для того что бы после развала она развалила саму россию?
Или это обычная тактика слияния и поглощения?
Или его коварно обманули?
- Мамо, чому Ви вдягнулись у чорну
хустину?
- То за тобою в жалобі я,
сину…
- Мамо, я прагнув вернутись
додому…
- Так, сину... Тебе ми зустріли
потому…
Потому, як впав ти на землю
холодну,
Як світ обірвався твій в чорну
безодню…
Твої побратими несли тебе,
сину,
І падали сльози мої
в домовину…
І плакало небо! І я
помирала!
І руки холодні твої
цілувала!..
Та куля летіла крізь серце, крізь
долю,
І світ загасила бідою
страшною!..
…Тепер я, синочку, у чорній
хустині,
Бо все, чим жила я, навік
в домовині…
23.02.2014 р.
( присвячую матерям загиблих Героїв)
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач.
Так судилося, ненько,
Що слово бабуню вже не буде твоїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває:
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину,
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я любив. I любив Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
Оксана Максимишин -Корабель
12 лютого 2014 р.
+++
Правду говорят что он подконвойный?
Юра сегодня писал в фейспуке.
Покарать можно только стрелочников.
Расстрел митингующих это первая видимая часть агрессии,а до того все годы независимости была невидимая.
Россия готовила анексию еще с 1992 года.
Теперь посмотрите на Кучму : ордле это другая страна,дайте ей автономию.
Вторая часть марлезонского балета?
Лучше расскажи сколько юля вынесла или зеленский.
Оккупированный Донецьк.
Встретила давнюю свою подружайку. Давно не виделись. Она мне рассказала, шо была сепаратисткой:
- Даа, самая настоящая сепаратистка. И по митингам бегала. И флагами махала. И от Украины хотела отсоединиться. В россию хотела. Я ж думала, шо нас туда возьмут, как и Крым. Пенсии, зарплаты, мир, дружба, братья и всё такое. Но я поняла, шо нас наййбали.
Теперь поражаюсь своим друзьям. Они до сих пор верят в то, шо из этой затеи шото путёвое выйдет. А я уже давно смекнула, шо у нас жопа. И перспективы никакой. А они ещё видят свет в конце тоннеля. Смешные.
Я спросила
- Ну, а щазз ты за кого?
Она говорит:
- Я сейчас нейтральная… Но на всякий случай квартиру на продажу выставила. Трёхкомнатную. Поеду в Украину, там у меня родня. Поставила 30 тысяч баксов. Так. На удачу. А шо? У меня квартира приличная, может кто и клюнет. Но надежды, скажу тебе честно, мало. Можно сказать, вообще нет. Потому, шо в соседнем доме продали трёшку с обалденным евроремонтом. Не просто так халям-балям - окна вставили и обои переклеили. Там всё круто. Просто шикарно. И бытовая техника и кухня вообще сказочная. Так, представь цена: 19 тысяч всего.
Ты смотри, какая удобная у неё позиция. Думает, шо самая хитрая. Нейтральная она теперь, *****.
Она продолжает:
- Расскажу тебе по-секрету. Это мне сказали люди, самые приближенные к императору… нууу, ты понимаешь к кому… к пушилину. Так эти люди сказали, шо даже надеяться нечего - россия нас к себе не возьмёт. Мы будем в Украине в качестве автономии. Ага. Неизвестно когда, но это точно. Всё к этому идёт…
То, что раиссия нас к себе не возьмёт - это круто и здорово. Я этому рада сказочно. Это для меня, как бальзам на душу.
Но наш разговор только доходил до своей кульминационной точки.
Скажу вам, я на самом деле девушка культурная и даже вежливая. Бываю. Иногда. Но блдь грешница я и разговариваю матом.
Решила объяснить ей ситуацию на пальцах. Точнее на одном пальце. Среднем!
Рассказываю:
- Этот твой секрет я знаю уже давно и не от лиц, приближенных до самого императора днр лично, а просто анализируя ситуацию мозгами. Конечно, срашке мы наххй были не нужны с самого начала и как ты могла поверить в это? Тем более учитывая, что путин нам ничего и не обещал. Ни-че-го! Это вы сами себе нафантазировали.
Для тех, кто не понял ещё в мае 2014 вышел короткий ролик Сергея Доренко, русского журналиста. Так он там чётко и недвусмысленно сказал:
«Донбасс - ты дымовая завеса для Крыма… это позволит нам держать Запад за яйца. На каждое слово о Крыме мы сделаем больно в ответ. Юго-Восток Украины играется в тёмную. На Донбасс планов нет. Брать Крым отдельно - стоит. А брать Донбасс отдельно - не стоит. Если Донбасс! То почему не вся Украина? А взять всю Украину - это нужно подождать. Щас не время!» Найди в ютубе, посмотри и тебе всё станет ясно. там всего минуты три.»
России нужно Чёрное море и Крым, как военная база. Всё!
А Донбасс вообще никак. Срашка просто сделала кровавую рану Украине и дёргает теперь за больной бочок. И пытается управлять Украиной, как и раньше.
Вот, возьмёт Украина эти территории обратно… Только скажи, наххй теперь Украине разорённые территории без промышленности и к тому же с заминированными полями с нашим жирным чернозёмом, и в нагрузку ещё с людьми дебилами блдь? Скажи.
Ты лично позвала сюда войну. А теперь надеешься, что Украина тебя заберёт и будет восстанавливать тебе жизнь после войны?
Вот смотри, у тебя есть хорошая сестра. Но ты же ей ремонт в квартире не делаешь! Нет? И она, любя тебя, делает ремонт в своей квартире, а не в твоей.
Так, если тут будет Дамбасянская автономия, о которой ты говоришь, то и заййбитесь тут, сами и делайте ремонт в своей автономии. Чего Украина должна голову морочить с вами и средства свои тратить на вас, если в Украине и так своих проблем хватает?
Там своё ещё грести и грести... Автономия блдь, значит автономия! Наххй с лодки! Отдельный кошелёк! Шо заработали, то и жриттте. А шо вы заработаете? На чём? Где заводики, где шахты?
Срашка тут всё разрушила, пусть она и помогает вам поднимать всё из руин.
Мировая общественность не должна торопиться освобождать вас. Нужно довести вас, таких как ты, до такой боли, чтоб вы взвыли! Выли-завывали! Чтоб вам так ххйово было, что уже не было бы сил терпеть.
А в это время Украина должна доказать в международных судах, что это была настоящая российско-украинская война, что всё разрушил кремль; обязать их выплачивать репарации на восстановление уничтоженной территории. И потом начать медленный процесс восстановления.
А дальше. Ты что думаешь, что автономией будет вся Донецкая область? Да х вам в ср! Только эта часть. А ту часть не пострадавших территорий Луганской и Донецкой областей присоединят к соседним областям Украины…
Но мне в этой ситуации только жаль себя и сотни тысяч нормальных людей, которые пострадали из-за таких, как ты. Кто-то выехал и живёт в чужих городах на съёмных квартирах, а кто-то остался здесь - в войне и тоже страдает.
Она аж покраснела.
А я продолжила:
- Но ты вряд ли будешь дожидаться тех времён. Раз уже квартиру выставила на продажу, значит уже задумала бегство. Продашь за любые копейки и ********** отсюда.
Она злобно:
- Хахаха. Даа и ********.
Вот так закончился диалог в оккупации.
Мой читатель! Гражданин Украины! Слушай меня!
Ведь ********* эта курва в твой город и будет там продолжать мутить. И это проблема на десятилетия вперёд!!!
Ты не думай, что проблемы эти закончатся с окончанием войны. Неет!
И если ты ей позволишь раскрывать рот и вякать, и звать очередного путина, то смотри, как бы в твой дом не пришли очеред
Они были первыми, но не последними, к сожалению...
Все погибшие защитники Украины, начиная с небесной сотни, вышедшей с палками, деревянными щитами против автоматов и винтовок снайперов до защитников Украины АТО/ООС погибших от рук России - они не мертвы! Герои не умирают! Память о них и их деяния живет и будет жить!