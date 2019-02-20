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 В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Традиционно в трагическую годовщину расстрелов в центре Киева на местах погибших участников Революции Достоинства зажигают "лучи достоинства"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

В церемонии принял участие ряд официальных лиц, в том числе министр культуры Евгений Нищук. 

В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли Лучи Достоинства 01
В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли Лучи Достоинства 02
В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли Лучи Достоинства 03
В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли Лучи Достоинства 04
В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли Лучи Достоинства 05

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3112876
 
   
 Топ комментарии
 
кожному своє - ті судді , що судили майданівців , і зараз на свої посадах ... бєркутня , що била і вбивала людей - робить це , спокійно , і зараз ... ригоАнали чудово себе почувають ...
А вам - "проміні гідності" ... насолоджуйтесь !
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Вічна пам'ять полеглим Воїнам Світла..
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Один Ніщук? А де інші печерські небожителі, котрих привів до влади зраджений ними Майдан? Ну петя втік до США, а інші де?
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кожному своє - ті судді , що судили майданівців , і зараз на свої посадах ... бєркутня , що била і вбивала людей - робить це , спокійно , і зараз ... ригоАнали чудово себе почувають ...
А вам - "проміні гідності" ... насолоджуйтесь !
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а ты, писатель, где был зимой 2014?
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Вічна пам'ять полеглим Воїнам Світла..
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Нужно расследование достоинства.И покарание достоинства.Но,похоже,решено это сделать "исторической датой" и замять.
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правильно, нам суды не нужны, вот парашенкин креатив с "лучами" - в самый раз
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Один Ніщук? А де інші печерські небожителі, котрих привів до влади зраджений ними Майдан? Ну петя втік до США, а інші де?
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інші , передбачувано , вирішили сьогодні в центрі не світитися - аби не потрапити "під роздачу" і неприємні запитання ...
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а они не пришли , побоялись что бы им лучи не достоинства на рожах не засветили...
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ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИХОДОМ ИДЕЙНОЙ ВЛАСТИ, ПОЛНОЙ ЗАЧИСТКОЙ СТАРОЙ ЭЛИТЫ И УСТАНОВКОЙ ЖЕСТКОЙ ДИКТАТУРЫ. В НАШЕМ СЛУЧАЕ БЫЛИ ВЫБОРЫ БЕЗ КРЫМА И ДОНБАССА, А ЗНАЧИТ НЕ ЛЕГИТИМНЫЕ, НИКАКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕ БЫЛО, БЫЛ ВООРУЖЕННЫЙ СНОС ВЛАСТИ
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В вашем да.
Был нелигитимный снос власти и приход к власти,хунты ельцина - путина.
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В 2013 году Китай подписал с нами на 20 млрд. инвест проекты на один год, а всего планировалось за 10 лет на 150 млрд. баксов на модернизацию нашей промышленности. Ротшильдам это не понравилось и они устроили у нас майдан и вооруженный снос власти

Нахрена Европке модернизация производственных мощностей в Украине и конкурент на другигх рынках??? Им нужна нищая с убитой экономикой Украина на коротком поводке и морковкой ЕС и НАТО, и гастеры им наши и органы нужны были позарез, мы для них папуасы, а они конкистадоры, да и паленые и просроченные лекарства и вакцины нужно же куда то скидывать, скидывают нам придуркам
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Дело в том, что Украина нежданно-негаданно обнаружила себя частью возрождаемого Китаем "Пояса шелкового пути" (караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем). Ради осуществления этого проекта она передает Китаю часть крымской территории, где будет создана зона экономического развития, входящая в "Пояс". В нее включены Севастополь и территория возле Евпатории, где будет построен глубоководный порт, пишет "Независимая газета". Китайцы также планируют создать в Крыму новый аэропорт, верфи, нефтеперерабатывающий завод, терминал для сжиженного природного газа, учебные центры, пляжи и зоны отдыха.

Но главная пикантность проекта состоит в том, что он пока не включает Россию. Посему китайская экспансия на Украине может изменить расстановку сил при обсуждении российско-украинских экономических планов.
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У Украины нет экономики. Какие могут быть "экономические планы"?)))))
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китайцам похрен,Россия или Украина
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фигня это все, заводы закрываются, мы потеряли почти весь транзит и рынки сбыта, а главное потеряли валюту. Сейчас $12 млрд (11% ВВП) валюты приходит от гастеров банковскими переводами. Основные поступления валюты - от гастеров, продажи разного зерна, металлолома, стали и прочего сырья, т.е. низкой добавочной стоимости. Мы уже даже удобрения, амиачную селитру завозим из России. В Черкассах завод Азот уже отдал концы и еще не расчитался с долгами по заплате, в Черкассах вообще катастрофа, умерли градообразующие заводы. В Днепре половина сидят без работы или на заработках в России.
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Это текст 2014 года и истинная причина анексии Крыма,а не база нато или желание крымчан.
Давно пора понять что россия не будет взаимодействовать с Украиной как с соседом.
Для нее есть два варианта развития событий или поглощение или уничтожение Украины.
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Ты почитай кто управляет Америкой и ты поймешь, что Крым уплыл от массонской власти к российской, с которой им конечно намного лучше и база России там не зря стояла, русские понимают, после того как массоны уничтожат Украину, они развалят всю Россию.
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Русские уничтожали экономику Украины с 1991 года.
Наверное для того что бы после развала она развалила саму россию?
Или это обычная тактика слияния и поглощения?
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Мировое правительство перекинуло Крым России, поскольку у них есть план весь бывший ссср (кроме прибалтики) сделать отдельной резервацией. По этой причине Грузии и Украине на Ес нечего расчитывать (еще причины - уничтоженная экономика, коррупция и закредитованность) поэтому единственный выход расчитывать на собственные силы.
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Путин входит в мировое правительство?
Или его коварно обманули?
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Гастербайтеры скоро перестанут пересылать деньги в Украину, потому что повыезжают на ПМЖ, и на какие налоги Петро Алексеевич будет содержать армию, веру и мову?
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Answer Quation - читай историю, то был путч и никто в России его революцией не называл
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А где Порошенко, Клячко, Яценюк, Турчинов, Парубий, дети майдана ???
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**
- Мамо, чому Ви вдягнулись у чорну
хустину?
- То за тобою в жалобі я,
сину…
- Мамо, я прагнув вернутись
додому…
- Так, сину... Тебе ми зустріли
потому…
Потому, як впав ти на землю
холодну,
Як світ обірвався твій в чорну
безодню…
Твої побратими несли тебе,
сину,
І падали сльози мої
в домовину…
І плакало небо! І я
помирала!
І руки холодні твої
цілувала!..
Та куля летіла крізь серце, крізь
долю,
І світ загасила бідою
страшною!..
…Тепер я, синочку, у чорній
хустині,
Бо все, чим жила я, навік
в домовині…

23.02.2014 р.
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Так кто ж его посадит если он памятник?
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МАМО, НЕ ПЛАЧ, Я ПОВЕРНУСЬ ВЕСНОЮ…
( присвячую матерям загиблих Героїв)
Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач.
Так судилося, ненько,
Що слово бабуню вже не буде твоїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває:
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину,
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я любив. I любив Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.

Оксана Максимишин -Корабель
12 лютого 2014 р.
+++
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про пашинського нагадаю.... порошенки цього не *******.

В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства" - Цензор.НЕТ 8421В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства" - Цензор.НЕТ 6091В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства" - Цензор.НЕТ 3824
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владі дуже не хочеться , аби народ почав думати і аналізувати ВСЕ , що було до , під час , і після Майдану ...
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Как там лавров или песков уже ответили на каких правовых основаниях овосч живет на россии?
Правду говорят что он подконвойный?
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От цікаво, а офшорний хряк за свої гроші це дійство робе, чи знов за бюджетні? В пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства" - Цензор.НЕТ 245
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Ну я розумію, что це спам, але найкращим шануванням загиблих було б покарання вбивць на довіче, чи ні?
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В сьогоднішній новині на Цензорі про хрестний хід є пронизлива світлина "Чому не покарані вбивці?".. Владо - а чому не покарані вбивці, п'ять довгих років пройшло - а вони все не покарані?
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Они все на рассии как и овосч.
Юра сегодня писал в фейспуке.
Покарать можно только стрелочников.
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Так і "стрєлочнікі" і досі не покарані.. Скільки ще чекати? Небесного Суду?
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Лучше бы зажгли ВР, АП и Кабмин....уверен, тем кто на небе, понравилось бы.
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Советское быдло карало 70 лет всех подряд,задрали вы, мстители.....
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А в чем достоинство-то? Вышли помитинговать, их перестреляли. После митинга жизнь в стране ухудшилась втрое и катится еще ниже. Их же семьи остались голодными и сиротствующими.
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Жизнь в стране ухудшилась не после митинга,а после агрессии рашки.
Расстрел митингующих это первая видимая часть агрессии,а до того все годы независимости была невидимая.
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про плани захоплення Криму всі (кому треба) знали ще до Майдану - Турч , в цьому , відкрито зізнався - чому ніхто нічого не робив ?!
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А было кому?
Россия готовила анексию еще с 1992 года.
Теперь посмотрите на Кучму : ордле это другая страна,дайте ей автономию.
Вторая часть марлезонского балета?
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США и РАБссия на грани разрыва дипотношений или значительном их сокращений..,сообщил источник в Госдепе...,сколько рюсских баранов вышлют из штатов источник не назвал...Ждём-с...
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Ха)) Ти порохосос-маразматік краще розповідай про те, скільки поранених винесла офшорна свиня з Майдану у 14 році
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Отстань ты уже от пети.
Лучше расскажи сколько юля вынесла или зеленский.
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Я еще помню, как Вы ждали каких-то февральских секретных суперсанкций, год или два назад, вот это уже не помню.
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Чемодан - вокзал - нафиг с лодки!


Оккупированный Донецьк.

Встретила давнюю свою подружайку. Давно не виделись. Она мне рассказала, шо была сепаратисткой:

- Даа, самая настоящая сепаратистка. И по митингам бегала. И флагами махала. И от Украины хотела отсоединиться. В россию хотела. Я ж думала, шо нас туда возьмут, как и Крым. Пенсии, зарплаты, мир, дружба, братья и всё такое. Но я поняла, шо нас наййбали.

Теперь поражаюсь своим друзьям. Они до сих пор верят в то, шо из этой затеи шото путёвое выйдет. А я уже давно смекнула, шо у нас жопа. И перспективы никакой. А они ещё видят свет в конце тоннеля. Смешные.

Я спросила

- Ну, а щазз ты за кого?

Она говорит:

- Я сейчас нейтральная… Но на всякий случай квартиру на продажу выставила. Трёхкомнатную. Поеду в Украину, там у меня родня. Поставила 30 тысяч баксов. Так. На удачу. А шо? У меня квартира приличная, может кто и клюнет. Но надежды, скажу тебе честно, мало. Можно сказать, вообще нет. Потому, шо в соседнем доме продали трёшку с обалденным евроремонтом. Не просто так халям-балям - окна вставили и обои переклеили. Там всё круто. Просто шикарно. И бытовая техника и кухня вообще сказочная. Так, представь цена: 19 тысяч всего.

Ты смотри, какая удобная у неё позиция. Думает, шо самая хитрая. Нейтральная она теперь, *****.

Она продолжает:

- Расскажу тебе по-секрету. Это мне сказали люди, самые приближенные к императору… нууу, ты понимаешь к кому… к пушилину. Так эти люди сказали, шо даже надеяться нечего - россия нас к себе не возьмёт. Мы будем в Украине в качестве автономии. Ага. Неизвестно когда, но это точно. Всё к этому идёт…

То, что раиссия нас к себе не возьмёт - это круто и здорово. Я этому рада сказочно. Это для меня, как бальзам на душу.
Но наш разговор только доходил до своей кульминационной точки.

Скажу вам, я на самом деле девушка культурная и даже вежливая. Бываю. Иногда. Но блдь грешница я и разговариваю матом.
Решила объяснить ей ситуацию на пальцах. Точнее на одном пальце. Среднем!

Рассказываю:

- Этот твой секрет я знаю уже давно и не от лиц, приближенных до самого императора днр лично, а просто анализируя ситуацию мозгами. Конечно, срашке мы наххй были не нужны с самого начала и как ты могла поверить в это? Тем более учитывая, что путин нам ничего и не обещал. Ни-че-го! Это вы сами себе нафантазировали.

Для тех, кто не понял ещё в мае 2014 вышел короткий ролик Сергея Доренко, русского журналиста. Так он там чётко и недвусмысленно сказал:

«Донбасс - ты дымовая завеса для Крыма… это позволит нам держать Запад за яйца. На каждое слово о Крыме мы сделаем больно в ответ. Юго-Восток Украины играется в тёмную. На Донбасс планов нет. Брать Крым отдельно - стоит. А брать Донбасс отдельно - не стоит. Если Донбасс! То почему не вся Украина? А взять всю Украину - это нужно подождать. Щас не время!» Найди в ютубе, посмотри и тебе всё станет ясно. там всего минуты три.»

России нужно Чёрное море и Крым, как военная база. Всё!

А Донбасс вообще никак. Срашка просто сделала кровавую рану Украине и дёргает теперь за больной бочок. И пытается управлять Украиной, как и раньше.

Вот, возьмёт Украина эти территории обратно… Только скажи, наххй теперь Украине разорённые территории без промышленности и к тому же с заминированными полями с нашим жирным чернозёмом, и в нагрузку ещё с людьми дебилами блдь? Скажи.

Ты лично позвала сюда войну. А теперь надеешься, что Украина тебя заберёт и будет восстанавливать тебе жизнь после войны?

Вот смотри, у тебя есть хорошая сестра. Но ты же ей ремонт в квартире не делаешь! Нет? И она, любя тебя, делает ремонт в своей квартире, а не в твоей.

Так, если тут будет Дамбасянская автономия, о которой ты говоришь, то и заййбитесь тут, сами и делайте ремонт в своей автономии. Чего Украина должна голову морочить с вами и средства свои тратить на вас, если в Украине и так своих проблем хватает?

Там своё ещё грести и грести... Автономия блдь, значит автономия! Наххй с лодки! Отдельный кошелёк! Шо заработали, то и жриттте. А шо вы заработаете? На чём? Где заводики, где шахты?

Срашка тут всё разрушила, пусть она и помогает вам поднимать всё из руин.

Мировая общественность не должна торопиться освобождать вас. Нужно довести вас, таких как ты, до такой боли, чтоб вы взвыли! Выли-завывали! Чтоб вам так ххйово было, что уже не было бы сил терпеть.

А в это время Украина должна доказать в международных судах, что это была настоящая российско-украинская война, что всё разрушил кремль; обязать их выплачивать репарации на восстановление уничтоженной территории. И потом начать медленный процесс восстановления.

А дальше. Ты что думаешь, что автономией будет вся Донецкая область? Да х вам в ср! Только эта часть. А ту часть не пострадавших территорий Луганской и Донецкой областей присоединят к соседним областям Украины…

Но мне в этой ситуации только жаль себя и сотни тысяч нормальных людей, которые пострадали из-за таких, как ты. Кто-то выехал и живёт в чужих городах на съёмных квартирах, а кто-то остался здесь - в войне и тоже страдает.

Она аж покраснела.

А я продолжила:

- Но ты вряд ли будешь дожидаться тех времён. Раз уже квартиру выставила на продажу, значит уже задумала бегство. Продашь за любые копейки и ********** отсюда.

Она злобно:

- Хахаха. Даа и ********.

Вот так закончился диалог в оккупации.

Мой читатель! Гражданин Украины! Слушай меня!

Ведь ********* эта курва в твой город и будет там продолжать мутить. И это проблема на десятилетия вперёд!!!
Ты не думай, что проблемы эти закончатся с окончанием войны. Неет!

И если ты ей позволишь раскрывать рот и вякать, и звать очередного путина, то смотри, как бы в твой дом не пришли очеред
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Если переизберут барыгу, то Майдан теряет всякую логику и смысл.
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СОЕВЫЙ ВОРОН РЫГАЛОВСКОМУ ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ!
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Крысы Плешивого Хмыря, готовьте Вазелин и Дупло,время пришло...
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я думаю стреляли русские вагнеровцы по обоюдной гнилой договоренности.там у всех рыло в пуху
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Тем пох в кого стрелять.В людей или ментов.Потому стреляли по всем
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Москальский шабаш в Северодонецке 2004 года.Ютьюб в помощь
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В район Колумбии и Венесуэлы вышла американская эскадра...,вернее она давно там,но пополнилась кое чем...Крысы Мавзолейные пишите жалобу в ООН У п'яту річницю розстрілів на Майдані в центрі Києва запалили "Промені Гідності" - Цензор.НЕТ 9211типа Мадура наш
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"лучи достоинства"...нет в этой стране достоинства, если пять лет терпим "власть" барыг подонков и мародеров!
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Светлая память всем погибшим за свободу, свободную Украину.
Они были первыми, но не последними, к сожалению...
Все погибшие защитники Украины, начиная с небесной сотни, вышедшей с палками, деревянными щитами против автоматов и винтовок снайперов до защитников Украины АТО/ООС погибших от рук России - они не мертвы! Герои не умирают! Память о них и их деяния живет и будет жить!
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В тоже время Юрий Бутусов описывает роль нардепа Парасюк более конкретно: "была группа из 28 героев, которые находилась на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014-го года - у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зиновием Парасюком и Владимиром Парасюком, Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по "Беркуту" 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки "Беркут" начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту".
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А Надюха Савченко из берданки мочила в сортире снайперов полковника Асавалюка...
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Хероев приехавших на Донбасс сфотографироваться и уехать через сутки домой я тоже видел...
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Приказ стрелять по Майдану отдал лично глава тогдашнего СБУ генерал-майор Александр Якименко.Где он сейчас? Правильно... на РАБссии что и остальные Хмыри....
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ЛУЧШЕ Б ЛЮДЯМ ПОРАНЕННЫМ И ВЫЖИВШИМ ДАЛИ СЛОВО СКАЗАТЬ ЧТО ОНИ ДУМАЮТ !!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ пятую годовщину расстрелов на Майдане в центре Киева зажгли "Лучи Достоинства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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