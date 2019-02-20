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 Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятую годовщину трагических событий гибели Небесной сотни в центре Киева прошел крестный ход.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В центре Киева состоялся крестный ход памяти пятой головщины расстрела Небесной сотни.

Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 01
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 02
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 03
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 04
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 05
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 06
Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева 07

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3112846
 
   
 Топ комментарии
 
Після Майдану народилась нова Україна.
І зараз ми потом і кров'ю здобуваємо жадану століттями свободу.
Не змарнувати б ці жертви..
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"Чому не покарані вбивці?" .. Одне вже це фото - вирок владі імпотентів та брехунів..
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Після Майдану народилась нова Україна.
І зараз ми потом і кров'ю здобуваємо жадану століттями свободу.
Не змарнувати б ці жертви..
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После Майдана один олигархический клан сменил другой
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К сожалению ценой сотен убитых и искалеченых людей
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для цієї системи , прості люди - ніщо... !
треба буде - ще тисячі покладуть , аби тільки при владі залишитися .
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вважаю, що "цинічним бандерою" має стати кожний українець.
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Я стал ,невзирая на свою рускоязічность , лемкам можна бо ми справжни Русини Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 2329
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я трохи став песимістичний, після пєтіних конкурсів.
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Краще не будемо примішувати пєтю та інших, бо мені вже чешеться написати подібне про інших🙄
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"Чому не покарані вбивці?" .. Одне вже це фото - вирок владі імпотентів та брехунів..
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Вбивства невинних людей на Майдані є жахливим злочином, бо це був тиск влади на свободу слова, вибору, справжньої незалежності України. Підлий янукович по суті був маріонеткою путіна і на той час підготував все, щоб була анексована вся Україна. Потім на РНБО деякі наполягали не виводити жодного танка... Небесна сотня кров'ю та життям заплатила за нашу свободу.
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Комусь прийшлось заплатити щоби решта отямилась.
Читаючи спогади родичів Героїв Небесної Сотні, я помітила одну деталь - майже всі вони говорять, що загиблих тянуло на Майдан, наче якась сила кликала стати на захист своєї держави і всі передчували свою загибель.
Це і є ціна нашої байдужості..
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Я знаю деяких особисто, що там були на той час. Один з них віддав всі свої гроші своїй дівчині і сказав, що якщо його вб'ють, то хоч це залишиться. На щастя він зараз живий.
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а я там сильно застудився - до цих пір кашляю.
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Рентген робили ? Це вже давно мало би минути.
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Пропоную послухати та подивитись.
Згадати події та відчути той дух та піднесення, що подарував нам Майдан.

Кому Вниз Серед тіней Сильні духом
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Багато що з того за що ми стояли на майданi збулося, але остаточна перемога настане коли ми переоберемо нашого президента.
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Остаточна перемога буде, коли в Україні буде громадянське суспільство і демократичність народу не буде залежати від кандидатури президента.
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Я сегодня там был. Очень хотел попасть на пятую годовщину. И сегодня проездом в Киеве, специально пришли на Институтскую. Вечная память погибшим на Майдане.
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Майдан не закінчився поки незаконно крісло президента займає колишній міністр януковоща та засновник партії обригонів п.парашенко , поки існує колишня кучмівська система з "реформованими" мусорами , суддями та іншою наволочю
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Цензор.НЕТФотоОбществоКрестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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