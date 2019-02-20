 Крестный ход памяти погибших пять лет назад на Майдане прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева состоялся крестный ход памяти пятой головщины расстрела Небесной сотни.
Фото, видео - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В центре Киева состоялся крестный ход памяти пятой головщины расстрела Небесной сотни.
Фото, видео - Олег Богачук
І зараз ми потом і кров'ю здобуваємо жадану століттями свободу.
Не змарнувати б ці жертви..
треба буде - ще тисячі покладуть , аби тільки при владі залишитися .
Читаючи спогади родичів Героїв Небесної Сотні, я помітила одну деталь - майже всі вони говорять, що загиблих тянуло на Майдан, наче якась сила кликала стати на захист своєї держави і всі передчували свою загибель.
Це і є ціна нашої байдужості..
Згадати події та відчути той дух та піднесення, що подарував нам Майдан.
Кому Вниз Серед тіней Сильні духом