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 В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" самолетом из Харькова доставлена группа раненых военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии 01

Среди эвакуированных девяти военнослужащих, пятеро воинов с тяжелыми ранениями в результате минно-взрывных травм и огнестрельных ранений.

В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии 02

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В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии 03

"С прибытием военных в НВМКЦ "ГВКГ" было проведено быстрое распределения раненых по лечебным клиникам и отделениям, с учетом полученных ранений и травм. Все пострадавшие осмотрены консилиумом врачей. Кроме этого, им проведено необходимое обследование, назначено этапное лечение, в том числе хирургическое", - говорится в сообщении.

В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии 04
В Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии 05

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С целью психологической реабилитации для работы с ранеными привлечены психологи и военный капеллан.

Источник: https://censor.net.ua/p3112832
 
 
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Одужання хлопцям.
Нехай Господь порятує.
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Воинам скорейшего выздоровления! А развязавшим эту войну, глистов в мозги.
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Знову.......тримайтеся мужики! За вас тримаю кулаки.
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недожители даунбасса еще ответят за свой рехверендум, за праффессора с двумя ходками ... жалко что нельзя гупнуть нашей новоиспеченной ракетой по улице Артема что б люди донбасса поняли что может Украина ..а так уже 5 лет Донецк что есть что нет
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киевский военный госпиталь из Харькова самолетом эвакуированы 9 раненых бойцов, пятеро в тяжелом состоянии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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