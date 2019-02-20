 С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства "Краснополь", - ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Факт первого применения боеприпасов типа "Краснополь" зафиксирован 23 июня 2018 г. по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

Второй случай зафиксирован 12 февраля 2019 г. во время обстрела позиций одной из бригад Объединенных сил районе Широкино.

Третий раз противник применил эти боеприпасы 14 февраля 2019 г. во время обстрела населенного пункта Новолуганское, в результате чего полностью разрушен двухэтажный жилой дом.

Во всех трех случаях в местах разрывов найдены характерные обломки указанного боеприпаса.

Разведкой Объединенных сил установлено, что партия высокоточных артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь" и приборов для их наведения на цель поступила в отдельную артиллерийскую бригаду "Кальмиус" 1-го АК в мае 2018 года".

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Справка: "Краснополь" - корригированный артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной меткой на цели. Для увеличения дальности стрельбы имеет реактивный двигатель или донный газогенератор".







