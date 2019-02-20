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 С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства "Краснополь", - ООС. ФОТОрепортаж

За время проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 случая применения российских артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь" - как по позициям наших войск, так и объектах гражданской инфраструктуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Факт первого применения боеприпасов типа "Краснополь" зафиксирован 23 июня 2018 г. по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное.

Второй случай зафиксирован 12 февраля 2019 г. во время обстрела позиций одной из бригад Объединенных сил районе Широкино.

Третий раз противник применил эти боеприпасы 14 февраля 2019 г. во время обстрела населенного пункта Новолуганское, в результате чего полностью разрушен двухэтажный жилой дом.

Во всех трех случаях в местах разрывов найдены характерные обломки указанного боеприпаса.

Разведкой Объединенных сил установлено, что партия высокоточных артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь" и приборов для их наведения на цель поступила в отдельную артиллерийскую бригаду "Кальмиус" 1-го АК в мае 2018 года".

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Справка: "Краснополь" - корригированный артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция осуществляется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной меткой на цели. Для увеличения дальности стрельбы имеет реактивный двигатель или донный газогенератор".

С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства Краснополь, - ООС 01
С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства Краснополь, - ООС 02
С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства Краснополь, - ООС 03
С начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства Краснополь, - ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3112814
 
 
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висакаточний крижополь фіг куди поцілив, аналоГовнєт.
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в штаб или склад игил, не сомневайтесь!
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Можливо, по будинку і цілили? Тільки будинки переплутали.
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Від початку бойових дій ворог тричі застосовував високоточні снаряди "Краснополь", - ООС - Цензор.НЕТ 1927

"Це Віктор Фролов, мешканець селища Новолуганське. Йому 70 років. Він сидить на цеглі - це все, що залишилося від його будинку після обстрілу "високоточним" снарядом "Краснополь".
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учитывая, что там пришли "на практику" выпускники артучилищ, то есть еще не шибко опытные, всё может быть.
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Не понимаю ёрничание комментаторов.
Да они как раз-таки попали ТОЧНО! Точно в путинскую брехню "а мы тут вовсе не причем"!
Таких снарядов даже теоретически не может быть у шахтеров и трактористов.
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Деяким тваринам смішно, що високоточним снарядом рознесено вщент житловий будинок? Нехай би ваші будинки рознесло разом із вами, мерзото.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияС начала боевых действий враг трижды применял высокоточные снаряды российского производства "Краснополь", - ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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