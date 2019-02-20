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 За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан. ФОТОрепортаж

Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - такое же преступление, как и ее вымогательство. За последние сутки работники внутренней безопасности Нацполиции и полиции в регионах задержали трех взяткодателей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили рапорт заместителя начальника Белокуракинского отдела полиции, который сообщил о коррупционном предложении. Житель района предложил полицейскому около полутора тысяч гривен за возможность избежать административной ответственности.

По разоблаченныму факту следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начали уголовное производство. Мужчина был задержан в служебном кабинете капитана полиции сразу после попытки передать ему деньги. Взяткодателю уже объявлено подозрение по ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 01

Работники Кировоградского УДВБ НПУ задержали двух человек за совершение аналогичных преступлений. 46-летний бывший сотрудник милиции, после увольнения со службы в органах, решил заняться предпринимательской деятельностью в фармацевтической отрасли. Но для этого предложил начальнику Александрийского отдела полиции "вознаграждение" за решение вопроса о продаже в сети аптек лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ без соответствующего разрешения.

Подполковник полиции сообщил о происшествии во внутреннюю безопасность НПУ и руководству полиции области. По материалам УДВБ НПУ военной прокуратурой Южного региона Украины были внесены соответствующие сведения в ЕРДР. После передачи неправомерной выгоды - в размере четырех тысяч гривен - фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 02
За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 03
За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 04

30-летнего жителя города Долинская Кировоградской области оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП также уличили в предоставлении неправомерной выгоды. 7000 гривен мужчина принес начальнику уголовного блока городского подразделения полиции, чтобы договориться о непривлечение его младшего, уже судимого брата к ответственности за нанесение телесных повреждений. Теперь лишения свободы грозит и ему.

За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 05
За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 06
За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан 07

Все задержанные взяткодатели ждут меру пресечения и окончательное решение суда.

Источник: https://censor.net.ua/p3112804
 
   
 Топ комментарии
 
да там смешная сумма (посмотри на фото) = 1400 гривен...
Понятное дело, что менты обиделись...
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Это для контраста на фоне новости о недоверии 75% граждан полиции. На деле не доверяют полиции 95% так точно!
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75%? 95%? Чего не 100500?
PS. Доверие нужно заслужить. И такими поступками этого достигают.
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да там смешная сумма (посмотри на фото) = 1400 гривен...
Понятное дело, что менты обиделись...
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Это для контраста на фоне новости о недоверии 75% граждан полиции. На деле не доверяют полиции 95% так точно!
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75%? 95%? Чего не 100500?
PS. Доверие нужно заслужить. И такими поступками этого достигают.
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Всё. Коррупция побеждена. На дознание их к прокурору,чья женушка развлекается по курортам с часами на руке за 100 тыс.$. Он отомстит за поруганную честь "правохранительных органов".
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Без решения суда и открытия дела?
Да это просто ментовской произвол! Хочу запру, хочу отпущу!
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Типа, посиди подумай, если родственники не выкупят, дело пришью!
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вот эти трое теперь точно ощутили реформу и очень любят и доверяют полиции За спробу підкупу поліцейських за добу затримано трьох громадян - Цензор.НЕТ 236
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Как я давал мусору взятку расскажу.Он подьезжает на своей машине, останавливается,я открываю переднюю дверь сажусь рядом,две три минуты разговор ни о чем, потом я левой рукой конверт бросаю на пол заднего сиденья и прощаясь выхожу.То есть страховка что
он пока не уедет в безопасное место не возьмет в руки и соответственно не знает если
подстава что там кто бросил сзади.А все эти взятки в кабинете это однозначно под
колпаком.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЗа попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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