 За попытку подкупа полицейских за сутки задержано трое граждан. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники Луганского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили рапорт заместителя начальника Белокуракинского отдела полиции, который сообщил о коррупционном предложении. Житель района предложил полицейскому около полутора тысяч гривен за возможность избежать административной ответственности.

По разоблаченныму факту следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, начали уголовное производство. Мужчина был задержан в служебном кабинете капитана полиции сразу после попытки передать ему деньги. Взяткодателю уже объявлено подозрение по ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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Работники Кировоградского УДВБ НПУ задержали двух человек за совершение аналогичных преступлений. 46-летний бывший сотрудник милиции, после увольнения со службы в органах, решил заняться предпринимательской деятельностью в фармацевтической отрасли. Но для этого предложил начальнику Александрийского отдела полиции "вознаграждение" за решение вопроса о продаже в сети аптек лекарственных препаратов с содержанием наркотических веществ без соответствующего разрешения.

Подполковник полиции сообщил о происшествии во внутреннюю безопасность НПУ и руководству полиции области. По материалам УДВБ НПУ военной прокуратурой Южного региона Украины были внесены соответствующие сведения в ЕРДР. После передачи неправомерной выгоды - в размере четырех тысяч гривен - фигуранта задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







30-летнего жителя города Долинская Кировоградской области оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП также уличили в предоставлении неправомерной выгоды. 7000 гривен мужчина принес начальнику уголовного блока городского подразделения полиции, чтобы договориться о непривлечение его младшего, уже судимого брата к ответственности за нанесение телесных повреждений. Теперь лишения свободы грозит и ему.







Все задержанные взяткодатели ждут меру пресечения и окончательное решение суда.