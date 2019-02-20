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Все про:завод (359) Краматорск (1841) Казанский Денис (119)

 Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после "профилактической беседы" извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский. ФОТО

Конструктор Новокраматорского машиностроительного завода Роман Кузюбердин, заявивший ранее об использовании допотопных видеокарт и мониторов на своем предприятии, забрал назад всю свою критику и извинился за сказанное.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский, предположив, что Козюбердин поменял свою позицию после "профилактической беседы" с руководством.

Смотрите также: Новокраматорский машиностроительный завод использует допотопные видеокарты и мониторы, а хозяин Скударь жалуется на рынок ЕС и мечтает о Таможенном союзе, - Казанский. ФОТО

Напомним, несколько дней назад сотрудник Новокраматорского машиностроительного завода Роман Козюбердин пожаловался на условия работы на предприятии, рассказав о плачевном состоянии компьютерной техники и низкой температуре в рабочих помещениях.

"С Романом Кузюбердиным провели "профилактическую беседу", после чего на его странице появился совсем другой пост с опровержением информации о старых компьютерах. Мол, в первый раз я все наврал, а на самом деле у нас на НКМЗ современная компьютерная техника, прошу прощения и т.д. Сразу видно, что регионалы ничего не слышали про эффект Стрейзанд. Вместо того, чтобы максимально тихо и достойно исправить ситуацию, они стали кошмарить "разговорчивого" сотрудника, не понимая, что это только ухудшит ситуацию. Если раньше мы знали, что владельцы НКМЗ - жлобы, то теперь мы понимаем, что они ещё и трусливые, злобные и мстительные жлобы", - написал Казанский.

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 01
Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 02

При этом, в комментариях читатели поста Казанского обращают внимание на присутствие старых ламповых мониторов на новом снимке Кузюбердина. "Обратите внимание на задний план и моник сбоку. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", - пишет Ирина Настыч.

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 03

Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после профилактической беседы извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский 04

Источник: https://censor.net.ua/p3112802
 
   
 Топ комментарии
 
першого разу він правду написав.
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Кто в теме знает НКМЗ с одной стороны выпускает нишевую продукцию мирового уровня, одни только шагающие и роторные экскаваторы чего стоят, но есть определенная местечковость в том как они ведут бизнес.
Было бы здорово если их выкупили бы американцы, тот же Caterpillar, они понимают что на мониторах экономить и на отоплении, зарплатах это дно. Даже с тем что дивиденды уходили бы за границу они всё равно приносили бы больше прибыли и нормальніе условия труда.
Катастрофа страны в том что запад боится вкладывать сюде деньги, а в результате им тут нечего защищать.
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Скударь - не только пособник террориста Гиркина, но еще и выдающийся тупой жлоб оказывается. Что они там на НКМЗ могут наработать на допотопных дровах, совершенно непонятно.
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Это реально какой-то позор. Выпендриваться, а потом извиваться как червяк.
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Ну да. Сфотали стол начальника, думали выкрутиться.
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Много нестыковок - стол стоит ближе к "аквариуму", на втором снимке, рама за монитором приблизительно на одной вертикали, но в "аквариуме" батарея справа, на первом снимке, а на втором - слева...
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и клавиатура старая.. лет 20 ей - судя по дизайну и затертости. Как и на 1м фото)
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А всего-то пригрозили уволить. Наверно вдруг понял что после этого его никуда инженером не возьмут, только дворником, критиковать состояние метлы.
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По перше - він типовий жлоб, який працює на 1,5 Гб ОЗУ тому що він скоріше вдавиться ніж витратить 200 грн на дві б/у карти оперативної памяті по 2 Гб кожна.
По друге - перший пост він написав не заради того, щоб щось змінити, а виключно заради особистої вигоди, сподіваючись що особисто йому кращий робочий ПК дадуть за гроші підприємства. Він же сам ніколи не принесе на роботу особистий ноут. Особистий же треба берегти для вечірнього фапу.
По третє - він спростував свій попередній пост також заради особистої вигоди.
Висновок: Яка різниця що він пише, коли він - звичайна безсоромна моська, яка в житті керується лише власним інтересом?
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У вас вавка в голове))) Германия стала успешной потому, что принимались правильные законы которые заставляли вот такие предприимчивые колхозы обновлять оборудование каждые 5 лет. За тем что он сидит это не ПК для моделирования это пк для постов в фейсбуке в лучшем случае. Такие пк видел накиданные горами на улице для вывоза на свалку! О каких 1,5 гб вы пишите ?!! Зачем такую чушь писать?! Сейчас хиленький пк для моделирования требует минимум 16 гб... для предприятия эти новые пк обошлись бы в 60-70 тыс грн, но нет их жаба задушит все ведь молчат и так сойдет. Может ему еще с дома принести мебель в офис?))) Ноут это пк для людей которые в разъездах, сомневаюсь что он ходит в рейсы, потому-что он слабее в разы!
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60-70 тыс - 5 пк с мониторами и основной периферией, без видеокарт но встроенные видеокарты сегодняшниз процессоров в разы мощнее тех что были в начале 2 тыс годов.
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Второй пост похож на сарказм, т.к. очень по-чиновничьи составлен...
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Надо быть очень тупым, чтобы изображать сарказм со спущенными штанами.
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Берет с Зеленского пример, когда тот что-то выдал, а потом извинялся перед Кадыровым на коленях! Сотрудник НКМЗ Козюбердин после "профилактической беседы" извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский - Цензор.НЕТ 8119
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не обращай внимание на бестолковых попугаев...скорее всего оно просто в доле
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И клавиатура , времен моих студенческих годов , 2000года
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Одна и та же, что на первом, что на втором. Стоит обратить внимание на оформление в правом верхнем углу - оно светлее, чем основной цвет клавиатуры.
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Хахаха! Роман прям "зіркою" став.
Його зрозуміти можна, не хоче, аби поперли з роботи, якої у Краматорську небагато, м'яко кажучи.
А що є правдою зі сказаного ним, і так зрозуміло. Ці "управленці", тобто хамоваті совкові пердуни, на українських заводах майже всюди однакові і їхні методи керування та ставлення до персоналу - теж.
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Одне бидло завжди зрозуміє інше бидло, коли останнє бреше заради особистої користі.
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Кто в теме знает НКМЗ с одной стороны выпускает нишевую продукцию мирового уровня, одни только шагающие и роторные экскаваторы чего стоят, но есть определенная местечковость в том как они ведут бизнес.
Было бы здорово если их выкупили бы американцы, тот же Caterpillar, они понимают что на мониторах экономить и на отоплении, зарплатах это дно. Даже с тем что дивиденды уходили бы за границу они всё равно приносили бы больше прибыли и нормальніе условия труда.
Катастрофа страны в том что запад боится вкладывать сюде деньги, а в результате им тут нечего защищать.
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Скударь - не только пособник террориста Гиркина, но еще и выдающийся тупой жлоб оказывается. Что они там на НКМЗ могут наработать на допотопных дровах, совершенно непонятно.
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Та вони обидва тупі жлоби, і керівник і робітник.
Це так гармонічно.
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Жесть а мы еще хотим нормальную технику для ВСУ, экономических рывков... внутренности пк понятное дело нет смысла показывать.
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Крутяк! Якщо це весь цей антикваріат розпродати рестораторам з аукціону, мож придбати ******* техніку, і ще трохи грошей залишиться.
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помню такие.. когда к отцу на работу брали, еще ребенком)
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Да уж. И аквариум, и эспандер и всякие цацки на рабочем месте.Обычно такие всегда и не довольны зарплатой ,условиями, властью.
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Інженер спочатку не бачив реформ і написав свій пост. Потім йому позвонили і все роз'яснили.
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Надо что б поговорили с Скударем что б он извинился за Кузюбердина. Требуем продолжения!
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А что такое ламповые мониторы? Не понял темового направления. Вероятно кинескопные?? В определенном приближении это нечто лампа, как представляется в посте.
И ещееее ..... конструктор НКМЗ должен иметь широкоформатный монитор с предустановленным лицензионным ПО вариант Solid Works в обвязке с сетевой версии конструкторского отдела . А не картинки природы
Я теперь понимаю почему у нас 3 года внедряется какой-то катерок.
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А звідки Ви взяли, що конструктор НКМЗ має це мати? Це Ваше особисте припущення, чи Ви можете послатися на відповідний наказ керівництва НКМЗ про забезпечення конструкторів широкоформатними моніторами та передвстановленим ліцензійним ПО.
Маю думку: конструктор НКМЗ нічого не повинен мати, окрім того що йому передано від підприємства за актом приймання-передачі.
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Я вам більше скажу, як мешканець Краматорська, робітник НКМЗ взагалі не має нічого мати.
Повинен бути радісним та щасливим від кружки кропу та гілки укропу в день. І працювати як віл, та постійно слухати яке ти ледащо, що не залишаєшся робити на дві години після завершення робочого дня. Ну і звісно, він не має права на свої політичні погляди, свободу слова та думки.
Робітник НКМЗ - це раб, при повністю кишенькових профспілках, імпотентських контролюючих органах, всесильних князьках та при єдиному царі та богові - скударі. НКМЗ - це уламок радянського союзу в бандитській плісняві 90-х. І з декількома ланками виробництва ********* типу.
Як прийдуть націократи, вони турнуть цих "крєпкіх хозяйственніков" копати канал од Вісли до Кальміусу. За створення рабовласницького капіталізму.
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Ми семимильними кроками рухємось до козлорилих.... Там теж ******* вибачатися перед владою...
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його другий комп теж повний відстій і монітор - квадрат теж
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Хаха, монитор поменяли а клавиатура как была древняя на его 1 фото так и осталась, системник под стол что не позорится убрали)))
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Раб подписку о неразглашении государственной и коммерческой давал!? У раба есть профсоюз который его защитит?! на производстве у раба все строго по уставу!?
Если раб ********* и его вышвырнут, возьмет ли его в услужение другой рабовладелец?!
Вывод: либо извиняйся с раздвинутыми ягодицами, либо эммиграция из страны идиотов в США и в качестве западла сдать и государственную и коммерческую тайну предприятия рабовладельца...
Если все отсюда дернем, пусть шоколадный гидрант работает за 6-8 тысяч за всех на предприятиях своих шакалов
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудник НКМЗ Кузюбердин после "профилактической беседы" извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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