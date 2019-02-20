 Сотрудник НКМЗ Кузюбердин после "профилактической беседы" извинился за свои слова о допотопных компьютерах на предприятии, - Казанский. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Денис Казанский, предположив, что Козюбердин поменял свою позицию после "профилактической беседы" с руководством.
Напомним, несколько дней назад сотрудник Новокраматорского машиностроительного завода Роман Козюбердин пожаловался на условия работы на предприятии, рассказав о плачевном состоянии компьютерной техники и низкой температуре в рабочих помещениях.
"С Романом Кузюбердиным провели "профилактическую беседу", после чего на его странице появился совсем другой пост с опровержением информации о старых компьютерах. Мол, в первый раз я все наврал, а на самом деле у нас на НКМЗ современная компьютерная техника, прошу прощения и т.д. Сразу видно, что регионалы ничего не слышали про эффект Стрейзанд. Вместо того, чтобы максимально тихо и достойно исправить ситуацию, они стали кошмарить "разговорчивого" сотрудника, не понимая, что это только ухудшит ситуацию. Если раньше мы знали, что владельцы НКМЗ - жлобы, то теперь мы понимаем, что они ещё и трусливые, злобные и мстительные жлобы", - написал Казанский.
При этом, в комментариях читатели поста Казанского обращают внимание на присутствие старых ламповых мониторов на новом снимке Кузюбердина. "Обратите внимание на задний план и моник сбоку. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу", - пишет Ирина Настыч.
По друге - перший пост він написав не заради того, щоб щось змінити, а виключно заради особистої вигоди, сподіваючись що особисто йому кращий робочий ПК дадуть за гроші підприємства. Він же сам ніколи не принесе на роботу особистий ноут. Особистий же треба берегти для вечірнього фапу.
По третє - він спростував свій попередній пост також заради особистої вигоди.
Висновок: Яка різниця що він пише, коли він - звичайна безсоромна моська, яка в житті керується лише власним інтересом?
Його зрозуміти можна, не хоче, аби поперли з роботи, якої у Краматорську небагато, м'яко кажучи.
А що є правдою зі сказаного ним, і так зрозуміло. Ці "управленці", тобто хамоваті совкові пердуни, на українських заводах майже всюди однакові і їхні методи керування та ставлення до персоналу - теж.
Было бы здорово если их выкупили бы американцы, тот же Caterpillar, они понимают что на мониторах экономить и на отоплении, зарплатах это дно. Даже с тем что дивиденды уходили бы за границу они всё равно приносили бы больше прибыли и нормальніе условия труда.
Катастрофа страны в том что запад боится вкладывать сюде деньги, а в результате им тут нечего защищать.
Це так гармонічно.
И ещееее ..... конструктор НКМЗ должен иметь широкоформатный монитор с предустановленным лицензионным ПО вариант Solid Works в обвязке с сетевой версии конструкторского отдела . А не картинки природы
Я теперь понимаю почему у нас 3 года внедряется какой-то катерок.
Маю думку: конструктор НКМЗ нічого не повинен мати, окрім того що йому передано від підприємства за актом приймання-передачі.
Повинен бути радісним та щасливим від кружки кропу та гілки укропу в день. І працювати як віл, та постійно слухати яке ти ледащо, що не залишаєшся робити на дві години після завершення робочого дня. Ну і звісно, він не має права на свої політичні погляди, свободу слова та думки.
Робітник НКМЗ - це раб, при повністю кишенькових профспілках, імпотентських контролюючих органах, всесильних князьках та при єдиному царі та богові - скударі. НКМЗ - це уламок радянського союзу в бандитській плісняві 90-х. І з декількома ланками виробництва ********* типу.
Як прийдуть націократи, вони турнуть цих "крєпкіх хозяйственніков" копати канал од Вісли до Кальміусу. За створення рабовласницького капіталізму.
Если раб ********* и его вышвырнут, возьмет ли его в услужение другой рабовладелец?!
Вывод: либо извиняйся с раздвинутыми ягодицами, либо эммиграция из страны идиотов в США и в качестве западла сдать и государственную и коммерческую тайну предприятия рабовладельца...
Если все отсюда дернем, пусть шоколадный гидрант работает за 6-8 тысяч за всех на предприятиях своих шакалов