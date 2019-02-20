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Все про:лицей (34) мажоры (505) поступление (33) Гордийчук Игорь (2)

 В Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей "мажоров" и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук. ФОТО

Стать лицеистом может только тот, кто сознательно решил быть военнослужащим и после выпуска собирается поступать в военный вуз. Если о военной карьере мечтают родители, а не сам ребенок – юношу не возьмут.

Об этом изданию "Тексты" рассказал начальник Киевского военного лицея им. Богуна, герой Украины Игорь Гордийчук (позывной – Сумрак), информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гордийчука, возглавив лицей, он придумал 2 новых инициативы – "Стоп, коррупция" и "Стоп, мажор". Теперь лазеек при поступлении нет. А дети влиятельных родителей могут попасть в лицей, только если хотят этого сами, а не отбывают придуманное взрослыми наказание.

В Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей мажоров и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук 01

"Мы не тоталитарное государство, силой не принуждаем – только по мотивации. Зачем мне вояка, который сам в бой не хочет?", – говорит Гордийчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна будут учиться девочки, - Минобороны. ВИДЕО

Для поступления в лицей нужно не только пройти медосмотр, сдать тест на физподготовку и экзамены (украинский язык и литература, математика, английский). Но и пройти профессионально-психологический отбор.

Молодому человеку предлагают тесты и несколько анкет. Завершает процедуру собеседование в отсутствие родителей.

В Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей мажоров и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук 02

Один год обучения лицеиста обходится бюджету Минобороны примерно в 280 000 гривен. Каждый парень, который учится все четыре года, – это государственная инвестиция более чем в миллион.

"Это не для того, чтобы за минуту перед боем он сказал: "Не могу", – подводит итог Гордийчук.

В Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей мажоров и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук 03

Также на Цензор.НЕТ: Памятник Суворову перед Киевским военным лицеем им. Богуна демонтирован, - Вятрович. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3112786
 
   
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Нарешті почали селекцію в армію, це перший крок до побудови українських збройних сил, без дебілів, алкоголиків, наркоманів, маніяків, бандитів та асоціальних елементів.
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вышеперечисленное - скорее исключение для кадровых военных, которых готовят в подобных ВУЗ'ах, т.к. более характерно именно для рядового состава, который фильтровать вначале АТО не было ни времени, ни ресурсов
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Розповідала знайома, як її син був на співбесіді (до військ. училища чи інституту). На співбесіді йому так описали військову службу, що він передумав вступати. Я вважаю, що це дуже правильно: пояснити, що Військо -- це не вічний парад в гарному однострої, який подобається дівчаткам, а Військо -- це, щонайперше, піт, бруд та навіть кров.
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Кадрові військові як правило і є головними відморозками, алкоголиками та наркоманами, з низьким інтелектуальним рівнем та хамською поведінкою по відношенню до солдат! Якби офіцери були нормальні і військо було б нормальним!
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Одного не могу понять. Чем Суворов-то не угодил? Ведь именно он отвоевал очень много территорий нынешней Украины у турков и поляков.
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Нефиг было убивать русским украинцев
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Украинцы в то время воевали в его армии.
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Так отвоевал,что украинцы с с Украины за Дунай бежали?
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Это в сРу Википедии написано? А кто ослабил Русь и ВКЛ? Турки с поляками?
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А чим "суворов" мав нам, українцям, "уґождать"? Нехай іде в кацапію та там "уґождає". Території він для України "атваЙОвивал". Еге ж. До Київського військового ліцею ім. Богуна більше не приймають дітей "мажорів" і тих, з ким не можуть впоратися батьки, - начальник ліцею Гордійчук - Цензор.НЕТ 3604 До Київського військового ліцею ім. Богуна більше не приймають дітей "мажорів" і тих, з ким не можуть впоратися батьки, - начальник ліцею Гордійчук - Цензор.НЕТ 3604 До Київського військового ліцею ім. Богуна більше не приймають дітей "мажорів" і тих, з ким не можуть впоратися батьки, - начальник ліцею Гордійчук - Цензор.НЕТ 3604
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Второй переход русских войск через Балканы Русская армия, насчитывавшая 314 тыс. человек против свыше 183 тыс. человек у противника, перешла в наступление Я ничего не имею против Суворова
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Зрадо-ШОК: Порошенко не даёт учится "талантливым" детям!
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"....тепло нынче в Париже?? у меня там сестра, замужем...."
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а перед співбесідою проведіть їх у морг... У мене стажист був, коли потрапив на огляд місця події, у ДТП, блювать став... Так що курсант повинен бачить, ЩО він побачить у бою... "Жмурів"...У різних виглядах...
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киевский военный лицей им. Богуна больше не принимают детей "мажоров" и тех, с кем не могут справиться родители, - начальник лицея Гордийчук. ФОТО
 
 
 
 
 
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