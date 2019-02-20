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Все про:Беларусь (2801) вокзал (167) русский язык (363) Минск (1226)

 "Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

После реконструкции главного входа в Центральный вокзал Минска исчезло его название на русском языке. Названия на белорусском и английском сохранились.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец и главный редактор местного издания By24org Владимир Чуденцов, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: МИД РФ требует для русского языка в Украине "хоть какого-то статуса"

"Пасля рэканструкцыі галоўнага ўваходу чыгуначнага вакзала ў Менску расейскай мовы на ім больш няма. І гэта вельмі ўздымае настрой перад дарогай", - написал он.

Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 03

Вывеска на русском языке "красовалась" здесь с самого момента сдачи нового вокзального комплекса в эксплуатацию 30 декабря 2000 года. Тогда над центральным входом в здание смонтировали надпись "Железнодорожный вокзал", выполненную из нержавеющей стали. Ее срезали.

Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 02
Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 03
Это очень улучшает настроение перед поездкой: на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску 04

Теперь над дверью красуется новенькая вывеска на двух языках - белорусском и английском. Соответственно, там написано "Чыгуначны вакзал" и "Central railway station". Русскоязычный вариант полностью отсутствует.

Источник: https://censor.net.ua/p3112764
 
   
 Топ комментарии
 
Медленно, но движемся и в правильном направлении
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"Тыя, хто ладзяць гэтую русафобію, русафобію ладзяць, вось гэта вось гэта, ладзяць ўсё вось гэта. Гэта я... Гэтым людзям я гэта і адрасаваў. Дагуляўся. З гэтай русафобіяй, якую вы ладзіце" (с)
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Медленно, но движемся и в правильном направлении
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Перед входом має висіти кацап, і кожен день новий.
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Та кожного дня треба нЄсвЄжего на свЄжего міняти...
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"Чыгуначны" - это потому, что в рос. империи железная дорога называлась "чугунка" - из-за чугунных рельс.
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Игорёк не боишься что тебя повесят?
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Так це ж він такий смєльчак при Порошенку. А от, коли Юля/Зєля чи Толя, впустять в Україну путіна, то цілком можливо.
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Спробуйте писати українською - ви ж патріот,ні? Так мало треба - просто любити Батьківщину...
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ПОЗДНО . Любить свою страну надо всегда , а не с 20-го февраля 2019-го года
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Пізно хлебтати "боржомі",коли нирки відпали.Наша "ЄЛЛІТА" теж довго смоктала мокшам.
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это и все игры лукашеныча ,А по факту продал страну кацапам и *****
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а зачем им это...?
Только 5% белорусов используют мову...
В школах мовы почти нет, только рускый изык (я заходил на школьные сайты Минска - смотрел)...
Вывеску поменяли на вокзале....- гордость для нации.... - смелость то какая...
Пипец...
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Envoy - перед аншлюсом...

Поздно уже, когда почки отказали...
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Карыстацца i ведаць - розныя рэчы, асаблiва калi "хапун" iдзе па прыкмеце выкарыстоуванай мовы...
Крымчане у акупацыi мяне зразумеюць.
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На галiне гэтай навiны амаль усе каменты на рускай i ваш асабiсты таксама. Трохi нiжэй вы не зразумелi слова "чыгуначны".
У мяне пытанне - менавiта вам мова патрэбна?
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Вiктар BY - меня старого не трогай...

Я вырос не в Украине, хотя и родился здесь... - стараюсь говорить на мове, но писать боюсь...
Но мои дети на украинском и английском и говорят и пишут..., на московськом могут говорить только...
Идет обратный процесс...
У меня в городке при советах было 5 руськоизычных школ и только одна украинская..., - сейчас наоборот...
Поэтому старшее поколение и пишет на руськом - ассимилированные, как вы сейчас...
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У таком выпадку i вы старайцеся не дапускаць абразы беларусам - у нас мова пад прыгнетам антынацыянальнага рэжыму.
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Вiктар BY - а что вы делаете, что бы гнет этот разогнуть...?

Украинцы столетиями боролись за мову - не дали ей погибнуть в самые страшные часы...
А вы? Сейчас сталина нет..... - не нужна вам ваша мова, культура и обычаи...
Ну может и нужна..., но очень не многим...
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А беларусы не - што, мало за стагодзi у нас было нацыянальна-вызваленчага руху!?
Вы ящчэ i гiсторыi не ведаеце, а што самае дрэннае - разважаеце аб гэтым на рускай мове/
Не зразумеем мы адзiн-аднаго...
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Вiктар BY - кто как боролся видно по результату...

Ну да ладно...- не будем продолжать...
А вы набирайтесь сил - вам еще нужно будет масковский аншлюс пережить (на кухнях)...
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Котику,а ви тут всуціль солов"їною шкребете?Чим ви кращі?Майже всі--кацапи.
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Це дійсно жахливо.Читав колись книжку,як напали на нас турки,повбивали людей,пограбували,а хлопчиків забрали і зробили ЯНИЧАРАМИ.Це такі,як ми тут,в Україні.А потім той яничар з одновірцями напали знов і він вбив свого брата з України,якого не впізнав.Трагедія народу--коли нема мови.Бо саме мова--одна з рис нації.
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До речі,коли кацапи нас насильно русифікували,то їм начхати було,що це комусь може бути незручно.А тепер укр. мову не можемо вивчити з 91-го р.("Іба бабушька ні паймьньоть чьїво в ріцєптьє на пісана"!!!)І коли в одну ніч зникли всі пам"ятники сралєна,то теж ніхто не дзявкнув.Лише тепер сміливі кацапи тут надміру.
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Арьтьйомєй Астровскай - это аксиома..

Мова это главный идентификатор нации....
Ушла мова....и все - народ становится исчезающим фольклором...
Мова же не только средство общения - мова это матрица поведения...
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Тому й нищили нашу мову мокші ще ледь не з часів Хмеля.Стільки заборон!Здивувався,коли по ТБ побачив,що мама Повалійки,Патапкі,Кам"єнскіхь,Бєлєкь ,Гросу чудово говорять по-нашому.Дітки всеж "прогресивніші".
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"Тыя, хто ладзяць гэтую русафобію, русафобію ладзяць, вось гэта вось гэта, ладзяць ўсё вось гэта. Гэта я... Гэтым людзям я гэта і адрасаваў. Дагуляўся. З гэтай русафобіяй, якую вы ладзіце" (с)
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Це говорив отой придурок, що любить путєна?
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Один з них ))) Бавовняний байкер Ділдозадов ака Залдостанов ака "Хєрург", мамка гей-байкерського клюбу "волки позорные". Той, що ото з косметичкою на "харлеї" їздить

"Це дуже покращує настрій перед поїздкою": на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску - Цензор.НЕТ 2311
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Даже сам Свирид Петрович Голохвастов (собственной персоной) объяснялся и то умнее, убедительнее и красноречивее, чем этот законченный обдолбанный придурок.
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Согласен ))) Да и мэр Киева - неплохой оратор, если так ребром ставить вопрос, что якобы он. По крайней мере, у Витальки как-то веселее получается это всё. Точнее, не только лишь это всё, мало у кого всё это может так получаться "Це дуже покращує настрій перед поїздкою": на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску - Цензор.НЕТ 5656
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А ще у нього косметичка є.І хрестиком воно вміє....
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Придурок там той,хто його "не любить".Бо загребуть до буцегарні.
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Незрозуміло чого Лукашенко при цьому приєднує Бєларусь до цієї смердючої російської імперії?
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швидше за все про долю колі турбується. ***** точно пообіцяв, шо буде малому непереливки, коли старий викабенються за межами дозволенного почне.
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Лукашенко ни с кем делиться властью не намерен, он все свои объединительные порывы проявлял, когда надеялся, что въедет в Кремль вместо старика Ельцина, а паРаша ему нужна для чуда лукономики и он отрабатывает разными инициативами и поддержкой...
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Та йому дешевим газом-нафтою у пику кацапи смерданули--от воно й вирішило,що "братьє" і що халява.Кацапи підлі вельми...
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Наш язык любой поймет, и украинец и русский,
чех и серб, и гордый пан.

Потому что он понятен , и родной для всех славян.
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Чыгуначны? Никогда бы не догадался что это означает железнодорожный.))
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Перед входом на железнодорожный вокзал догадаться нетрудно.
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Мне больше доставила станция метро "Кастрычніцкая" - вот тут сложно догадаться, что это "Октябрьская" (октябрь - кастрычнік).

"Це дуже покращує настрій перед поїздкою": на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску - Цензор.НЕТ 3068
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Цягник... "тянутель"
Цягнуць - тянуть.

Працяг - паравоз, цягник
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А я бы предположила, что это станция, где кастрируют тупоголовых кацапов, чтобы не давали убогое потомство. "Це дуже покращує настрій перед поїздкою": на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску - Цензор.НЕТ 355
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Кастрыще. Осенью у нас традиция, сжигать растительные остатки на огородах и дачных участках. Ну, или "в саду горит костер рябины красной.." Кому как нравится.
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По версии таких же учёных сжигали листву, только Лiстапад - следующий месяц

Кстати, а Константин Острожский сжигал листья на огороде или дачном участке?
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Листву лучше в компост превращать.Думаю, Острожский знал ток в сельском хозяйстве. Не зря его премировали лучшими сельхозугодиями нашей ВКЛ,
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Историю изучал по Краткому курсу истории?
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Чугун , железо с примесью углерода более 2%. Для неспециалистов одно и тоже.
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Я бы не рекомендовал рейсы делать из чугуния. "Це дуже покращує настрій перед поїздкою": на залізничному вокзалі Мінська прибрали російськомовну вивіску - Цензор.НЕТ 145
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А те, що за царя залізницю називали ще чавункою ти не знав?
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А паравозьі - «парходьі».
У Мусоргскогов в опере: «В чистом поле едет мчится пароход..»
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Кацапы не славяне, хер они что поймут!
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Цікаво, кожен кацап зрозуміє словосполучення "смокчи прутня"?
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Ну, он же когда-то работал зав библиотекой в ГДР, и наверное на старости деда переклинило, вспомнил немецкие шуточки про руссишешвайне...

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Кажись малость, убрали тексты по-дебильному написанные, но место стало светлее и интереснее мгновенно.
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З цього приводу "запарєбріком" вже здійнялося люте бамболейо!
Жиє Білорусь!!!
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Как лука его обгаживал, так власовский триколор по сравнению с этим можно на входе в рай повесить...
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Он его не обгаживал, просто упомянул, что полицаи сильно любили при немцах под ним патриотов-беларусов вешать.
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Ты давно демобилизовался из ВС паРаши и засел на пенсии в Беларуси, если ты не знаешь, как стращали, что Позняк всех на столбах поразвесит?
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Тогда получается что Лукашенко на стороне немцев и полицаев?
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Наш мудрый народ имеет свой флаг, который вы можете лицезреть рядом с моим ником. Все остальные запятнали себя позорным клеймом.
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Беларусы по самому кацапскому больному дали - по понтам
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Молодцы. Кацапня уже истошно взвыла))
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Не обращал внимания, но объявления на вокзале делаются на русском, беларуском и английском языках. Насчёт первых двух не уверен, т.к. на автомате воспринимаешь и не помнишь - на русском было объявление или на беларуском...
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На международных авиарейсах практически все тексты на беларуском и английском. Буквально пара слов - на русском. И на это просто невозможно не обратить внимания.
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Вывеска то, такое. Главное, не забывайте, что под нею вас ждут ФСБшники.
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Беларусь - это ОЧЕНЬ критично. И для нас, и для Расии.
Черноморско-Балтийский союз Прибалтика-Белорусь-Украина отрежет Расию от Европы!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО
 
 
 
 
 
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