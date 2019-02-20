 "Это очень улучшает настроение перед поездкой": на железнодорожном вокзале Минска убрали русскоязычную вывеску. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец и главный редактор местного издания By24org Владимир Чуденцов, передает Цензор.НЕТ.
"Пасля рэканструкцыі галоўнага ўваходу чыгуначнага вакзала ў Менску расейскай мовы на ім больш няма. І гэта вельмі ўздымае настрой перад дарогай", - написал он.
Вывеска на русском языке "красовалась" здесь с самого момента сдачи нового вокзального комплекса в эксплуатацию 30 декабря 2000 года. Тогда над центральным входом в здание смонтировали надпись "Железнодорожный вокзал", выполненную из нержавеющей стали. Ее срезали.
Теперь над дверью красуется новенькая вывеска на двух языках - белорусском и английском. Соответственно, там написано "Чыгуначны вакзал" и "Central railway station". Русскоязычный вариант полностью отсутствует.
Только 5% белорусов используют мову...
В школах мовы почти нет, только рускый изык (я заходил на школьные сайты Минска - смотрел)...
Вывеску поменяли на вокзале....- гордость для нации.... - смелость то какая...
Пипец...
Поздно уже, когда почки отказали...
Крымчане у акупацыi мяне зразумеюць.
У мяне пытанне - менавiта вам мова патрэбна?
Я вырос не в Украине, хотя и родился здесь... - стараюсь говорить на мове, но писать боюсь...
Но мои дети на украинском и английском и говорят и пишут..., на московськом могут говорить только...
Идет обратный процесс...
У меня в городке при советах было 5 руськоизычных школ и только одна украинская..., - сейчас наоборот...
Поэтому старшее поколение и пишет на руськом - ассимилированные, как вы сейчас...
Украинцы столетиями боролись за мову - не дали ей погибнуть в самые страшные часы...
А вы? Сейчас сталина нет..... - не нужна вам ваша мова, культура и обычаи...
Ну может и нужна..., но очень не многим...
Вы ящчэ i гiсторыi не ведаеце, а што самае дрэннае - разважаеце аб гэтым на рускай мове/
Не зразумеем мы адзiн-аднаго...
Ну да ладно...- не будем продолжать...
А вы набирайтесь сил - вам еще нужно будет масковский аншлюс пережить (на кухнях)...
Смотри мой ответ выше..
Мова это главный идентификатор нации....
Ушла мова....и все - народ становится исчезающим фольклором...
Мова же не только средство общения - мова это матрица поведения...
чех и серб, и гордый пан.
Потому что он понятен , и родной для всех славян.
Цягнуць - тянуть.
Працяг - паравоз, цягник
Кстати, а Константин Острожский сжигал листья на огороде или дачном участке?
У Мусоргскогов в опере: «В чистом поле едет мчится пароход..»
Жиє Білорусь!!!
Черноморско-Балтийский союз Прибалтика-Белорусь-Украина отрежет Расию от Европы!