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 В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания Одесского национального медицинского университета проходит митинг. Его участники пытались зайти в ректорат, сломали две двери и выбили окна. Митингующие требуют разморозить финансирование вуза.

Акция протеста началась в 11:30 как мирная, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Украинская служба информации".

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Через час после начала митинга к нему присоединились представители Нацкорпуса. Они попытались прорваться внутрь здания университета и выбили сначала двери в ректорат, а потом внутреннюю дверь и окна.

В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации 01

В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации 02

Читайте на Цензор.НЕТ: За участие в акции против проплаченных митингов в Киеве обещали по 130-150 гривен, но не заплатили, - политолог Романенко. ФОТОрепортаж

В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации 03

И.о. проректора Константин Аймедов сказал, что не может попасть на свое рабочее место, а также о том, что он не видит смысла закрытия ректората, поскольку никаких важных документов там уже не хранится.

В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации 04

Ранее Министерство здравоохранения призвало сотрудников и студентов Одесского медуниверситета не устраивать акции. В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало смету университета с нарушениями. В МОЗ подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.

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"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", – говорится в сообщении.

В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации 05

Источник: https://censor.net.ua/p3112762
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да тебе виднее из США а с чего ты решил что это титушки? Аваков сказал?)))
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Там на одном плакате написано - Запорожан верни украденное, так, что пока - разборки...
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Студенты учатся, а это титушня корки отрабатывает.
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Там на одном плакате написано - Запорожан верни украденное, так, что пока - разборки...
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Я просто сказал о надписи на плакате, что пока озвучены требования о возобновлении финансирования и цель прорыва в здание не озвучена.
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а кто это Нацкорпус, который бьет окна и ломает двери?
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По последовательности в тесте статьи - именно так...
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а кроме рассматривания картинок читать не пробовали? Там произошёл чиновничий рейдерский захват ректорской должности (частое явление среди чиновников в мантиях) и по-этому, университет не может нормально функционировать.
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Ты не понял, о чём я говорю? Может начнёшь рассказывать историю сотворения мира, чтобы ввести всех незнающих в курс дела?
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Если захват был рейдерский значит ректорская должность И.О. И это было сделано не официально. В таком случае студенты авы, приостанавливается не только финансирование, но и стипендии и т.д
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Пройдут выборы, если победит одна команда то, будет один ректор, если победит другая то, будет другой ректор и всё устаканится. Счас просто местные сцарки не уверены под кого правильно лечь.
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Смотри чтоб тебе не дали. Один уже студентов бил беркутом
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Студенты учатся, а это титушня корки отрабатывает.
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Ну да тебе виднее из США а с чего ты решил что это титушки? Аваков сказал?)))
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Шоб тебя выпускник одесского медина лечил. В Одесі мітингують студенти медуніверситету, МОЗ заявляє про провокації - Цензор.НЕТ 4612
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Лечили кстати и получше чем мясорубы с еврейской больницы
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РАБссия заморозила счета Венесуэлы и Мадуры...,санкции Конгресса это страшная ядреная бонба В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации - Цензор.НЕТ 1709
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Апять зрада, апять блокируют работу супрун, ана апять не могет подписивать В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации - Цензор.НЕТ 4747
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Идите работайте забастовщики трёх рублёвые
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представь себе, они то как раз и хотят учится.
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Это не важно они предатели, титушки, бандиты... казнить, всех.
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они не против, а за. За сохранение коррупции и воровства наших денег в этом институте, а вернее администрации этого "выша"
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А що там роблять псевдонаці? Чекають авакяна? Бідні студенти - спочатку заплатили хабарі, а тепер "протестують". Пропоную їм спалити той виш - і проблем не буде...
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До митинга кто нибудь хоть попытался разобраться в этой проблеме или ждали вот этого?
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Там просто два кандидата от двух сильных кланов. Вот и не спешат разбиратся.
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Пока, союз предпринимателей не сформирует требования к знаниям и умениям по каждой специальности. Пока, в Украине не будет имплементирована Болонская декларация вместо дого уродища, которое назвали "Болонской системой". Пока деньги не будут ходить за студентом. Никакого нормального образования у нас не будет. Будут ездить учится в Польшу, Венгрию, Германию.
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ВСЕ ректора блатных медвузов - вор на воре! (оценочное суждение)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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