 В Одессе митингуют студенты медуниверситета, Минздрав заявляет о провокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция протеста началась в 11:30 как мирная, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Украинская служба информации".

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Через час после начала митинга к нему присоединились представители Нацкорпуса. Они попытались прорваться внутрь здания университета и выбили сначала двери в ректорат, а потом внутреннюю дверь и окна.

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И.о. проректора Константин Аймедов сказал, что не может попасть на свое рабочее место, а также о том, что он не видит смысла закрытия ректората, поскольку никаких важных документов там уже не хранится.

Ранее Министерство здравоохранения призвало сотрудников и студентов Одесского медуниверситета не устраивать акции. В министерстве отметили, что протесты организовало окружение бывшего ректора Валерия Запорожана, которое ранее захватывало вуз и подавало смету университета с нарушениями. В МОЗ подчеркивают, что из-за них университет не может получить финансирование, поэтому продолжается поиск законных путей решения этой ситуации.

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"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", – говорится в сообщении.