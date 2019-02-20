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 Политика Украины
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 Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей. ФОТО

Кабинет министров включил участников Революции Достоинства и их семей в уже утвержденные Верховной Радой социальные программы помощи участникам боевых действий, одобрив третий пакет решений о социальной защите и помощи пострадавшим участникам Революции Достоинства и их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Представлявший пакет постановлений министр социальной политики Андрей Рева отметил, что это стало возможным благодаря приравниванию статуса участника Революции Достоинства к статусу участника боевых действий.

Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей 01

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"В прошлом году правительством была завершена выплата компенсаций участникам Революции Достоинства. При чем, сделано это было досрочно– по просьбе самих участников революции и учитывая возможности, которые на тот момент имел украинский бюджет", - отметил он.

Этот пакет включает постановление о предоставлении социальной и психологической реабилитации, предоставления услуг по социальной и профессиональной адаптации, предоставление санаторно-курортного лечения. 

Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей 02

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Также предоставления жилья нуждающимся семьям участникам Революции Достоинства и тем, кто получил инвалидность вследствие событий на Майдане. На эту программу выделены 25 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3112720
 
 
 Топ комментарии
 
17 родителей погибших на майдане, уже умерли не дождавшись справедливости и имен убийц их детей. И это вина лично порося с его командой
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Это купить в Киеве на Троещине 17 квартир. Это много?
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российской нечисти не нравится всё что делает Украина
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25 лимонов выделил, а сколько себе надоить успели? Кабмин выделил 25 млн грн на программу помощи участникам Революции Достоинства и их семьям - Цензор.НЕТ 7532
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Мемориалы, программы помощи - никто не забыт. Светлая память им.
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"В прошлом году правительством была завершена выплата компенсаций участникам Революции Достоинства. При чем, сделано это было досрочно- по просьбе самих участников революции.

Правильно. А то чем бы они за коммуналку заплатили?..
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17 родителей погибших на майдане, уже умерли не дождавшись справедливости и имен убийц их детей. И это вина лично порося с его командой
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Порося ни за что не отвечает. Порося готовят к пасхе
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Если бы у порося и его команды не были бы рыла в пуху, то уже давно убийцы бы сидели.
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шалена сума...то мабуть ватні пенсіонери скинулись зі своїх 80 мільярдів
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Юля тысячу давала Кабмін виділив 25 млн грн на програму допомоги учасникам Революції Гідності та їхнім сім'ям - Цензор.НЕТ 8608на трусы и туалетную бумагу Кабмін виділив 25 млн грн на програму допомоги учасникам Революції Гідності та їхнім сім'ям - Цензор.НЕТ 8608
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Эмиссары Порошенка в Черниговской области дают по 1500,00 грн.
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так не откажутся и сейчас на трусы получить
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С 1 марта всем пенсинерам добавят бабла для инфляции. Чем меньше пенсия,там нет Инфляции.
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Евробляхеры дали в бюджет Украины 12 миллиардов гривен. Ни фига сее скоко бабла
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на сто семей по 10 штук баксов...где квартиры такие дешевые...чы цэ токо на фундамент...
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Это купить в Киеве на Троещине 17 квартир. Это много?
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прямая взятка родственникам убитых, чтобы молчали и не требовали расследования.
Нет никакой логики в предоставлении им жилья, это не военнослужащие или полицейские, у них есть и были свои квартиры и дома.

Убийства на Майдане в 2014 заказала нынешняя власть при содействии посольства США на деньги Сороса.
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это так мило, так по советски. Наверное ради этого люди и гибли.
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Та вроде миллион участников было. Каждому по 25 гривен что ли? Как раз на квартиру. Кабмін виділив 25 млн грн на житло для учасників Революції Гідності та їхніх сімей - Цензор.НЕТ 2003
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей. ФОТО
 
 
 
 
 
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