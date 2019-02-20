 Мемориал Героев Небесной Сотни может быть возведен ко Дню Независимости, - Нищук. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на заседании правительства 20 февраля сказал министр культуры Евгений Нищук.
Напомним, в 2018 году в результате проведения международного конкурса были выбраны победители на проекты Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства. Для строительства мемориала и музея в постоянное пользование отдано 4 земельных участка.
Мемориал будет создан в начале улицы Институтской, он постепенно перейдет в музей.
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Нищук сообщил, что на сегодняшний день активно идет строительство Мемориала Героев Небесной Сотни.
В Музее Майдана создан отдел строительства, проведены все торги и подписан договор с генподрядчиком на выполнение строительных работ.
"Самая большая потеря – это люди, отдавшие свои жизни. И это возлагает на живых огромные обязательства", – добавил Владимир Гройсман.
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко в Мариинском парке во время столкновений с "Беркутом" в 2014 году. ВИДЕО
О том, каким будет комплекс памяти Героев Небесной Сотни, можно прочитать здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=NiSsI2AqYiM
Ждем-с.
Розслідування йдуть і всі втікачі будуть засуджені заочно , бо кремлівська мразота їх не видасть !
В далекой уже царской империи основным экспортным товаром было пушечное мясо. Именно по этой причине царские войска бродили по всей Европе, а историки потом удивлялись, почему Александр воевал с Наполеоном, с которым у того не было никаких проблем и разногласий? А все очень просто, легализация именно «империи» требовала захвата древнего имперского центра - Константинополя или Стамбула, и потому всех царей и даже большевиков, тянуло туда как мух на мед.
Но война это всегда - ресурсы, и нормальные страны никогда не затевали что-то подобное, не имея этих ресурсов или не рассчитывая быстро их получить у захваченного противника. Империя же стала воевать с Турцией в кредит и потом ее армия просто отрабатывала этот кредит, взятый у голландцев и перекупленный англичанами. Собственно говоря, Британия распоряжалась армией Александра как собственной континентальной пехотой.
Во всей этой эпопее нам важно то, что армия должна была постоянно иметь определенную численность, поскольку англичане засчитывали участие войск не менее 100 тыс. одновременно. Отсюда и срок рекрутской службы - 25 лет, чтобы армия не оскудела личным составом. Те, кто хоть как-то касался биографии Тараса Шевченко, должны помнить, что это такое.
Но после 25 лет службы рекрута отпускали домой, и поскольку страна была бедная, он вовсе не обеспечивался билетами на проезд к месту жительства. Даже дешевые авиабилеты лоукостеров не были предусмотрены, как не положено было выдавать и билетов на железнодорожный транспорт, пусть и в общий вагон. Таким образом, экс-вояка шел домой пешком и это занимало достаточно много времени. Селения, расположенные по пути его, обязаны были принимать его на ночлег и предоставлять скромный перекус. И вот на эту тему возник древний анекдот, который как нельзя кстати подходит к дню сегодняшнему - пятой годовщине трагических событий на Майдане.
АНЕКДОТ
Вечером рекрут добрался до незнакомого селения и староста определил его на ночлег в дом на окраине села, где жила еще вполне молодая вдова. Той некуда было деваться и она указала рекруту место ночлега на сеновале. Когда сопровождающая делегация удалилась, рекрут обратился к хозяйке, вынесшей ему кусок хлеба и кувшин с молоком, с такой речью.
- Хозяйка, не уж-то кроме хлеба у тебя ничего нет? Я 25 лет не ел домашней еды, может хоть чего-то еще дашь поесть?
Она искоса посмотрела на него и ответила:
- Есть конечно, только знаю я вас. Сначала дай поесть, потом - выпить и закусить, а потом вам секса подавай!
- Да нет, что ты? Только похлебать домашнего и все!
Сжалилась она над ним и принесла большую миску борща. Рекрут умел ее почти мгновенно, аж щеки порозовели.
- Эх, - говорит, - сейчас бы стаканчик водочки…
Вынесла она ему и бутыль со стаканом. Водка оказалась крепкой и когда он залпом выпил целый стакан, дыхание натурально перехватило и он, выпучив глаза, стал лихорадочно демонстрировать хватательные движения рукой, мол - давай срочно закуску. Хозяйка дала. Тот закусил, наконец выдохнул, вытер слезы, нечаянно выдавленные крепким напитком и слегка отдышавшись, окинул хозяйку с головы до ног оценивающим взглядом и наконец спросил:
- А что ты там про секс говорила?
В эти дни очень много и подробно рассказывают о тех событиях, а мы - не станем в это погружаться, поскольку примерно в эти дни пять лет назад пришлось столкнуться с человеком, который двигался на Майдан, а автор - в обратную сторону, и в завязавшемся разговоре он рассказал некоторые подробности того, что творила титушня в Мариинском парке. Потом - то же самое делали и делают сейчас российские оккупанты с нашими людьми на оккупированной части Донбасса.
А еще он рассказал, что знает о том, куда деваются «пропавшие без вести», поскольку лично наблюдал дым кладбищенского крематория, расположенного рядом с базой Беркута. Причем, дымило только по ночам. Мы не станем описывать подробностей, а лишь отметим, что этот человек лично все это видел и шел в это пекло на смену тем, кто уже просто валился с ног от усталости. Да, все было именно так, и это сейчас мы смотрим на те события глазами людей, которые знают, чем все закончилось, что Майдан выстоял и победил, а тогда это было совсем не очевидно, и тем не менее, люди шли туда потому, что выбора уже не осталось.
(окончание следует)
Это - важный момент, и мы хотим напомнить всем о том, что на Майдан собрались люди совершенно с разным жизненным опытом, взглядами и всем остальным. Но всех объединяло желание изменить курс Украины и чтобы она развернулась в сторону Европы.
Сам феномен этого восстания имел множество названий, но одним из самых распространенных было «Евромайдан». Сейчас это название уже заезжено и заплевано, а тогда оно было очень свежим и понятным всем. Думаю, что любой из тех, кто тогда принимал участие в этих событиях вспомнит о том, что не было никаких линий разделения.
Где-то на Груше постоянно можно было увидеть флаг Украины, под которым была прикреплена табличка «Ялта». Вход на территорию Майдана со стороны дома профсоюзов украшал транспарант, на котором были написаны слова о том, что украинцы и русские останутся братьями по крови, но не по рабству, а под надписью - размашисто стояло «Севастополь».
И что очень важно, люди понимали, что сейчас мы боремся за свой курс, и у нас есть надежда на победу лишь в том случае, когда мы будем вместе, плотно сомкнув ряды и чувствуя плечо друг друга. Автор не раз наблюдал сцену, когда на Майдане вылавливали провокаторов, которые пытались сеять склоки и тем самым - разомкнуть ряды. Самое яркое впечатление было от того, что выводящие его прочь люди, срывая голоса орали: «Не бейте его, не бейте!» и вышвыривали за баррикады. С теми же сорваными глотками связаны крик «Не бейте!» и в отношении «ВВшников» или Беркутов, котрых удавалось выхватывать из их рядов. Их вели за сцену и желающих подержать их за кадык было более, чем достаточно, но мы не должны были двигаться в Европу, устраивая суды Линча. Все это понимали, но эмоции били через край.
Даже в таких суровых условиях и только с одной верой в победу, без логического обоснования того, какими силами мы ее добьемся, мы выстояли и сохранили единство. То самое, которое делало совершенно незнакомых людей чуть ли не родственниками. Ведь по сути это было гражданское восстания и там физически не было «сколоченных» подразделений. Тем не менее, раненых вытаскивали всем миром, рискуя собственным здоровьем и жизнью, как это бывает на войне. Только там воюют люди хоть как-то подготовленные и получившие определенный багаж знаний и навыков о том, как действовать в каждой конкретной ситуации. Тут же люди все делали самостоятельно и по собственному пониманию грани «правильно - не правильно».
Потом, уже позже, возникло щемящее чувство того, что «Майдан», как духовное явление, ушел туда, куда ушла «Небесная сотня». После победы самая чистая и активная составляющая Майдана вернулась к своим делам, а часть - ушла на только начинающуюся войну. Прямо на Хрещатике, у Главпочтамта, автор впервые увидел вребовщика Нацгвардии и очередь к нему.
А вот в почти опустевшем лагере Майдана остался маргиналитет, который уже тогда, через несколько недель после трагедии, имитировал «борцов» и прикидывался тем самым «Майданом». В какой-то момент стало понятно, что этот бомжатник втопчет в грязь то, что тут было на самом деле, и Киев вышел еще раз, но уже для того, чтобы не дать шанса быдлу загадить память Майдана.
Выносили все это своими руками. Автор приложил свои скромные усилия как к процессу возведения Майдана, так и к уборке центра столицы от паразитов, мимикрировавших под майдановцев. И уже тогда стало понятно, что эту тему будут жестко эксплуатировать, поскольку эта рвань пыталась забрасывать «коктейлями» уже нас!
Чуть позже, появились профессиональные «волонтеры», которые воспользовались ситуацией и стали собирать деньги, якобы на армию, прикрываясь уже лозунгами Майдана. Пусть это была небольшая часть гнили, среди волонтерского движения, но она была и есть, а сейчас она выродилась в такую дрянь, что уже хором поет с кремлевской пропагандой.
И конечно, самым болезненным оказался поход Гришинско-Саакашвилевской массовки по Хрещатику под «Плине Кача». Это уже был плевок в самое святое, что связано с теми событиями. Оно и понятно, эти деятели не имеют никакого отношения к Майдану и для них это - пустой звук. Будь это иначе, им бы в голову не пришло использовать «Качу» для своей массовки.
И вот сейчас, именно в этот день, мы предлагаем всем оглянуться на пять лет назад и просто ответить себе лично на два вопроса. Первый, за что именно тогда мы вышли на Майдан? Ответить надо просто, прямо и именно по состоянию на тот момент, отметая последующие события. После этого - задать второй вопрос о том, туда ли мы движемся, в том ли направлении, заходила ли Украина так далеко по направлению к той цели?
Если ответы будут откровенными, то тогда - вернитесь к тому анекдоту про рекрута, который тоже хотел простого и понятного, и что в итоге вышло. Возможно, многие узнают в этом рекруте себя или кого-то из близких, знакомых или симпатичных кандидатов в президенты.
Для тех же, у кого не получится ответить на этот вопрос откровенно и они все же сползут на профессионально забитые в его голову пружины, причем, забитые все тем же врагом, с которым мы боролись пять лет назад, мы вверху поместили оригинальную листовку пятилетней давности. Там - все четко написано. Забывшим это, рекомендуем прочесть этот текст еще, еще и еще, пока в голове не прояснится. Как написано в гражданско-прцессуальном кодексе Украины, это «належний доказ» - объективный показатель того, какой была наша цель. Цель изменилась?
К сожалению, многие это уже забыли и несут такую риторику, что кремлевские деятели им поставили бы твердую четверку с плюсом, поскольку пятерку они ставят только своему Соловьеву и Ко. Но Соловьев работает на их «пятерку» за 60 млн. в год, а они за что?
Він пам"ятає, тварь, як його освистали у 2014 році,минулоріч теж .В тому році освистали та образили Гройсмана!
все через те, що злочини досі не розкриті!