 Пограничники Одесского отряда обнаружили оружие в автомобиле, который прибыл в Украину в контейнере. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, во время мероприятий пограничного контроля сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ. В результате углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, прибывшего в контейнере на одном из теплоходов транзитом из США, пограничники Одесского отряда обнаружили 9-мм пистолет марки Rossi бразильского производства.

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Оружие передано сотрудникам Нацполиции.

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Фото: dpsu.gov.ua

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