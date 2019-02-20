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 Пограничники Одесского отряда обнаружили оружие в автомобиле, который прибыл в Украину в контейнере. ФОТОрепортаж

17 февраля в пункте контроля для международного морского грузового сообщения "Визирка", что находится вблизи г. Южный, пограничники совместно с представителями ГО БКОП УСБУ в Одесской области обнаружили оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ, во время мероприятий пограничного контроля сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатых веществ. В результате углубленного осмотра транспортного средства Volkswagen, прибывшего в контейнере на одном из теплоходов транзитом из США, пограничники Одесского отряда обнаружили 9-мм пистолет марки Rossi бразильского производства.

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Оружие передано сотрудникам Нацполиции.

Пограничники Одесского отряда обнаружили оружие в автомобиле, который прибыл в Украину в контейнере 01

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Пограничники Одесского отряда обнаружили оружие в автомобиле, который прибыл в Украину в контейнере 02
Пограничники Одесского отряда обнаружили оружие в автомобиле, который прибыл в Украину в контейнере 03
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3112648
 
 
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очередной лох купился на рекламу "авто из сша". она же помятая
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