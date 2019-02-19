 Центр минимизации таможенных платежей ликвидирован в Черниговской области, - ГФС. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики г. Херсона, г. Чернигова и других регионов Украины услуги по сокрытию (невозвращению) валютной выручки при экспорте товаров, минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации ТМЦ.

Для этого фигуранты использовали реквизиты специально созданных (зарегистрированных) подконтрольных предприятий, через которые импортировали и экспортировали с/х продукцию и спецтехнику по косвенным контрактам, заключенным с подконтрольной компанией-нерезидентом.

При этом при осуществлении импорта с/х продукции иностранного производства и спецтехники фигуранты подавали для таможенного оформления поддельные документы, в которые вносили недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров. В результате таких действий заказчики незаконных услуг уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.

Кроме того, по заказу производителей с/х продукции фигуранты оформляли пакет документов для экспорта данной продукции от имени подконтрольных компаний. Указанные подконтрольные СХД в течение года осуществляли внешнеэкономическую деятельность, после чего эти предприятия перерегистрировали на подставных лиц и меняли место их налогового учета. При этом налоговая отчетность по налогу на прибыль предприятий не подавалась, налоги не уплачивались, а валютная выручка в Украину не поступала.

Общий объем экспортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, в течение 2017-2018 годов составил около 40 млн. гривен, объем импортных операций составил около 3,5 млн. гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, изъяты наличные средства в иностранной валюте в сумме около 500 тыс. грн., печати подконтрольных СХД, банковские карты, электронные носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи.

Продолжается следствие".



