 Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Фейсбука Александр Билецкий.

По его информации пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии, который расположен по улице Платона Майбороды.



По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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