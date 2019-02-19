 Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Фейсбука Александр Билецкий.
По его информации пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии, который расположен по улице Платона Майбороды.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.
если соединить эти две фразы в одну, получится что свинорылые должны покинуть крым на 364-й день, иначе на 365-й мост рухнет и они не уедут. както так...
словам пети скоро будет год)))
Я думав, що гірше за Льоню Космоса мера вже бути не може. І тут з"явився Кличко.
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