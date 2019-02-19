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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:мост (422) обрушение (126)

 Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал. ФОТО

19 февраля в Шевченковском районе Киева обвалился пешеходный мост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь Фейсбука Александр Билецкий.

По его информации пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии, акушерства и гинекологии, который расположен по улице Платона Майбороды.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. 

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Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал 01

Источник: https://censor.net.ua/p3112631
 
 
 Топ комментарии
 
а должен был развалится крымский мост...
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Ну пішохідний міст - це дуже голосно сказано... Це мостик в парку, який уже 10 років як аварійний. Парк, до речі, є колишньою дачою Хрущова, мостику років 70-80...
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Ну пішохідний міст - це дуже голосно сказано... Це мостик в парку, який уже 10 років як аварійний. Парк, до речі, є колишньою дачою Хрущова, мостику років 70-80...
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А поддерживать в нормальном состоянии в голову руководителям района не приходит? Ремонтировать во время к примеру
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Місточок той був на території Інституту, тобто, всі питання до Мінохорони здоров'я
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та отож, а міст на Шулявці, що втомився))) (в термінології педалі))), ще стоїть! Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал - Цензор.НЕТ 515
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Через ярочок у парку. Довжина його - метрів зо десять.
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кстати эксперты говорили что кацапский мост в крым рухнет в течении года. Петя говорил что кацапам этот мост еще понадобится - они по нему будут покидать окупированый крым.
если соединить эти две фразы в одну, получится что свинорылые должны покинуть крым на 364-й день, иначе на 365-й мост рухнет и они не уедут. както так...
словам пети скоро будет год)))
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Ставлю на то, что не случится ни то, ни другое, к сожалению.
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Скоро все начнет рушиться при назначении по партийной принадлежности, а не профессионализме
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Ну, раз никто тне пострадал, значит мост был гибридным, а ху*ловатники с обвалом просчитались.
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Как он вообще столько лет простоял?
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Некоторые мосты столетиями стоят.)) Всё требует ухода и своевременного ремонта.
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Я думал там мост, а там доска на двух кирпичах.
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а что не так? почти как новый, покрасить только Пешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал - Цензор.НЕТ 6355
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Скоро і Шулявський міст так само наїпнеться. Потім міст Потона. Коли мера у міста немає, починають руйнуватись тротуари, потім падати ліфти, потім мости.

Я думав, що гірше за Льоню Космоса мера вже бути не може. І тут з"явився Кличко.

"We are sexy. Everyone wants us" - Дебіли, бл@дь.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПешеходный мост обрушился в Шевченковском районе Киева - никто не пострадал. ФОТО
 
 
 
 
 
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