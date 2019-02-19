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 Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция. ФОТО

Авария на 188 км автодороги Киев - Харьков, вблизи села Пышное Лубенского района Полтавской области произошла около 18 часов 19 февраля.

Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

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По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один - в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель - находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

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Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция 01
Volkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3112624
 
 
 Топ комментарии
 
не, не автомобили, а основном безответственные водители.
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куда спешите люди, зачем приносите боль другим.
Соболезнование близким и родным, увы, они не приедут домой.
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Соболезнования семьям и друзьям погибших в этой страшной аварии: жизнь и так нелёгка, а тут такое страшное горе пришло к людям... Господь, да подаст силы душам и сердцам всех скорбящих от тяжких утрат...
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усталость водителя за рулём неизбежно приведёт к печяльным результатам.....
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куда спешите люди, зачем приносите боль другим.
Соболезнование близким и родным, увы, они не приедут домой.
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Мда... Автомобілі забирають більше життів ніж війна...
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не, не автомобили, а основном безответственные водители.
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Соболезнования семьям и друзьям погибших в этой страшной аварии: жизнь и так нелёгка, а тут такое страшное горе пришло к людям... Господь, да подаст силы душам и сердцам всех скорбящих от тяжких утрат...
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у меня ситуация вообще плакать хочется ..сидим в машине с другом обговарием свои проблемы тут бах чувак влетает в нас стоячих .. что дальше хороше что легкие телесные лбами стукнули лобовое стекло
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в этом недорегионе Полтава дорог нет вообще, могла и яма в полметра попасться
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В Лубнах на той трассе место плохое,у мой коллега там погиб и его друг .
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У нас почти все дороги - плохое место. Надо бы их посыпать пеплом автомобилей и домов чиновников Укравтодора. А моет, лучше и пеплом тех чиновников...
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Колись був по ділу в Кодимі. Прийшлось провозитись до пізна. В нулі поїхав до дому, в Миколаїв. Дорога там ЖАХ, але не заснеш. Проїхав я вже за Вознесенськ і було десь третя година ночі. До миколаєва копіка дороги зосталась. Але чую, що все, треба на бік. Зупинився і на годину кімарити. Проснувся, кофейку і опа, бодрячком вже долетів до міста.
Нащо гнати, та спішити?
Ангели теж спати хочуть.
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я когда из Польши домой ехал, забил на "перевозчиков" и добирался хорошим фирменным автобусом с ДВУМЯ ВОДИТЕЛЯМИ - жизнь дороже.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияVolkswagen въехал в отбойник на Полтавщине: погибли четыре человека, еще двое - в реанимации, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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