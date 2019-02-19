 "Майн Кампф" Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Скажи: "Гаааззз"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ
"Нихт ферштейн"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной
...чтобы Путин смеялся...
Выборы 2019
Старые песни о главном
Где мои ракеты?
Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты для С-400, из-за которых были наложены санкции
Покорители космических далей
Больше фотошопов смотрите здесь
АААААААААХААХАХАХ! я навіть не сумнівався, що перший же висер від ватних трололохів буде " а де Пееетя?"
Вони ним бредять, навідь більше ніж пукиним.
В чем подвох?!
Колаборанти з зрадофілами та п`ятою колоною штовхають в яму корисних ідіотів з допомогою яких отримали владу. Все кришталево ясно)
"Не верь, не бойся, не проси!"...
А овал обличчя, пухкі щоки та звужені очі нагадують фуйла 🤔