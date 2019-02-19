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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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 "Майн Кампф" Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Скажи: "Гаааззз"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

"Нихт ферштейн"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в президенты Каплин 20 минут защищал в эфире предвыборную программу Гитлера, перепутав ее со своей собственной

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...чтобы Путин смеялся...

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Выборы 2019

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Старые песни о главном

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Где мои ракеты?

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с повреждениями Россия уничтожила проданные в Китай ракеты для С-400, из-за которых были наложены санкции

Майн Кампф Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Покорители космических далей

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3112594
 
   
 Топ комментарии
 
Опачки... А чого про Петра нічого нема... Що в Цензор вже теж перезвонили чи в гості заходили...
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Нормальненько, жабити ПОПа томосоносного навіть цензор посцикує .
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Опачки... А чого про Петра нічого нема... Що в Цензор вже теж перезвонили чи в гості заходили...
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Будь ласка))
"Майн Кампф" Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3246
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АААААААААХААХАХАХ! я навіть не сумнівався, що перший же висер від ватних трололохів буде " а де Пееетя?" ))))))))))
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"Майн Кампф" Сергія Капліна, підкорювачі космічних далечин, старі пісні про головне. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 807 Денис Коновалов 4caafe82
АААААААААХААХАХАХ! я навіть не сумнівався, що перший же висер від ватних трололохів буде " а де Пееетя?"

Вони ним бредять, навідь більше ніж пукиним.
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))) корисні ідіоти перші в яму - зрадоботи ззаді
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Какая-то картинка странная, я бы сказал неоднозначная, художник нарисовал толпу, но его мнению неадекватов, которые столкнули в яму особь мужского пола (почему-то не вону, не клоуна), напоминающего наисладейшего Петю.
В чем подвох?!
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Перші (особь мужского пола) популісти, далі корисні ідіоти і т.д. Там немає піддтексту.
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Шо ж там неоднозначного?
Колаборанти з зрадофілами та п`ятою колоною штовхають в яму корисних ідіотів з допомогою яких отримали владу. Все кришталево ясно)
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Розумні зрозуміли. Але це за межами розуміня жулькіного лохторату.
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Нормальненько, жабити ПОПа томосоносного навіть цензор посцикує .
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Чисто барыгоботная подборка мазни,по кремлёвских методичках-если не лола то кто??? Кстати,на одной из картинок оскорбление 97(!!!!!!!)% народа Украины!!! "Майн Кампф" Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7010
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цензор, а вы не ох, не сошли с ума такое печатать？
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Лозунг для реальной Украины...

"Не верь, не бойся, не проси!"...
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подборку я смотрю сам Петро одобрял..
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А шо с тюлиной рожей?)))) капец... так опухла, что теперь вылитое пуйло... Так и представляю, как они с одинаковыми рожами хихикают
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інєкції ботокса затримують воду і обличчя в місцях уколів виглядає припухшим, тому немає зморшок
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Опа, Юля знову в косі 😞
А овал обличчя, пухкі щоки та звужені очі нагадують фуйла 🤔
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Майн Кампф" Сергея Каплина, покорители космических далей, старые песни о главном. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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