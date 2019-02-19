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 Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси". ФОТО

Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "претендентом на южную столицу РФ"

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

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"Российский National Geographic в свежем номере выпустил рекламную статью "Море внутри", которая начинается словами: "Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно таков Севастополь - прославленный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России". Не то чтобы я любил рассказывать о таких вещах, но от NG, которое издается Национальным географическим обществом США немного неожиданно", - отметил Наумлюк.

Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси 01

National Geographic Россия выпускается изданием "Moscowtimes". Его владельцем является российский медиаменеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев. Кудрявцеву также принадлежит российская газета "Ведомости". В 2017 году его лишили российского гражданства.

Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси 02

Источник: https://censor.net.ua/p3112526
 
 
 Топ комментарии
 
Российский National Geographic

Вот не понимаю я такого. Это все равно, что чукотский мерседес.
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Російський Націонал Географік може і Париж назвати містом расейскай слави, бо там п'яні казаки Платова свого часу француженок топтали після поразки Наполеона, не кажучи вже про горад русскай слави Берлін, який кацапи буруть дотепер. Але я чогось впевнений, що французи, як і німці так не вважають. Та й більшість цивілізованого світу також.
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Там росію будемо хрестити вогнем.
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Российский National Geographic

Вот не понимаю я такого. Это все равно, что чукотский мерседес.
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издательство покупает франшизу и печатает.. так же как печатают Playboy, GQ и остальной Penthouse.. я уверен, что в США понятия не имеют, что эти ватные идиоты под их брендом печатают..
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Вот я и говорю, что это такой же сюр, как чукотский лыжный мерседес.
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Російський Націонал Географік може і Париж назвати містом расейскай слави, бо там п'яні казаки Платова свого часу француженок топтали після поразки Наполеона, не кажучи вже про горад русскай слави Берлін, який кацапи буруть дотепер. Але я чогось впевнений, що французи, як і німці так не вважають. Та й більшість цивілізованого світу також.
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Империя хочет быть не страной, а Вселенной.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.


В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.


Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.


Борис Херсонский (2014)
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А Москва? Там нащадки Орди до цих пір мокшу топчуть...

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Розумієте, ось тут якраз заковика виходить. Мацкву кацапи не можуть назвати "горадам русскай слави", бо кримський хан Давлет Герай уже застовбичив за Мацквою титул "города татарской слави".
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Он забыл еще дописать, что кАзлАмория родіна слАнов
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У российского National Geographic просто главред ватный кацап. Национальное географическое общество тут не причём...
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Мало ли что там печатают в кацапских контрафактах?
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Южная столица Росиси!😲 Путлер взял на вооружение все приёмы Гебельса, но тот хреново кончил...
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Севастополь - чисто руССкое название ……. Мордор наверное единственная страна где переписывают историю под электорат боярышника.
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Ну дык они и по поводу Мокшвы не особо парятся, угрофинно-татарокавказский венегрет в русскомирской упаковке, типичные потомки ордынских имперцев... Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси" - Цензор.НЕТ 4632
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Нефтедолларьі «Газпрома», они и в США долларьі.
Тоже неожиданость.
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рюззьге филиал National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси". А пиндосский папа куда смотрит, или ему пох? на филиал? *****, мля.
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Не мешайте Трампу. США сейчас думают о Северо - Западной провинции Китая, между Китаем и Украиной.
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А я шо?, трам-па-пама упамянул всуе? Таки хде? Я ему не мешаю, пусть думает про промежность.
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Мало ли что напишут мокшане. Когда крестили Русь, их предки жаб в болотах ловили, кремнёвыми ножами пользовались, чужие монеты знали только как украшения, молились камням и деревьям, так же, как и сейчас. Получив православие через ордынских ханов, оставались безграмотными, отсюда и религиозный фанатизм, готовность "умереть за единый аз" - ведь в религии для них существовала только форма, смысл оставался закрыт даже для "начётчиков" - тех,кто с грехом пополам читал-таки Евангелие. Такие они и по сей день. Говорят о том, чего не понимают, гордятся тем, к чему не имеют отношения.
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Так у этих поцев вроде Сирия теперь "место крещения Руси". Асаду аж обидно стало. Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси" - Цензор.НЕТ 2469
Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси" - Цензор.НЕТ 4524
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Севастополь?- старое название одэро(азэро)греческое -БАХТИЯР(Гектор)-Судьбы Муж,или Смотрящий Муж. Недалеко г. ПэриГапы(Перикоп)-Дверь в Персию пер-ся.Что они пишут? Аэродром назвали айвазовским( ??? таког человека с 5-ю картинами за всю жизнь при остальных подделках-вообще не было).Каждый день новсти слышем НЕВЕРОЯТНЫЕ.
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Нєє, так не піде.
Відібрати франшизу.
Нехай випускають свойо ісконноє - "Мокша географфик" ))
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"Мокша географик - путеводитель по болотам севера".
Хм. А что, звучит...
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Якщо рюцкій "Нешнл джеографік" опублікує в орді правду, його тут же там закриють.
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Москальскі збоченці, згідно їхньої логіки, Володимир захоплює Херсонес, щоб наступного року прийняти віру від розбитого ворога, це як мордву б хрестили в 1945 в Берліні.
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Цвет хороший у надписи. Скрепный, я бы даже сказал. И почему флаг государственный в таком цвете себе не запилят... суть отражало бы процентов на 146.
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Посему напрашивается вывод: россией должен управлять не президент, не царь и даже не император, этой стране нужен Верховный Психиатр.
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Ага, и Русь крестил сам *****. Если так, то все логично.
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Український Севастополь це древній Херсонес - Таврійський і він же Ахтіар.
Херсонес - стародавнє місто, засноване греками в далекому V столітті до н. е. на місці тепер тимчасово окупованого ********* українського Севастополя. Зараз Херсонес Таврійський - це Національний заповідник, одна з численних пам'яток Севастополя. Херсонес в перекладі з давньогрецької означає «півострів». «Таврійський» - теж має грецьке походження і вказує на приналежність цього місця до Таврикі еллінів. Ахтіар назва Херсонеса істиним корінним народом Криму татарами ... Що ж робили жахливі личакові кацапські орди москалів на окупованих ними територіях Крима? А вони підступно захоплені міста добудовували їх, ліпили там різні пам'ятники своїм личаковим кацапам ординцям і потім підло вказували що вони москалі окупанти ця личакова нечисть ці міста нібито заснували
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссийский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси". ФОТО
 
 
 
 
 
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