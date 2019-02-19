 Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси". ФОТО

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

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"Российский National Geographic в свежем номере выпустил рекламную статью "Море внутри", которая начинается словами: "Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно таков Севастополь - прославленный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России". Не то чтобы я любил рассказывать о таких вещах, но от NG, которое издается Национальным географическим обществом США немного неожиданно", - отметил Наумлюк.

National Geographic Россия выпускается изданием "Moscowtimes". Его владельцем является российский медиаменеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев. Кудрявцеву также принадлежит российская газета "Ведомости". В 2017 году его лишили российского гражданства.