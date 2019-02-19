 Российский National Geographic назвал оккупированный Севастополь "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси". ФОТО

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.
"Российский National Geographic в свежем номере выпустил рекламную статью "Море внутри", которая начинается словами: "Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно таков Севастополь - прославленный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России". Не то чтобы я любил рассказывать о таких вещах, но от NG, которое издается Национальным географическим обществом США немного неожиданно", - отметил Наумлюк.
National Geographic Россия выпускается изданием "Moscowtimes". Его владельцем является российский медиаменеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев. Кудрявцеву также принадлежит российская газета "Ведомости". В 2017 году его лишили российского гражданства.
Вот не понимаю я такого. Это все равно, что чукотский мерседес.
Она всегда расширяется и становится холодней.
Империя, застывая, ощущает себя нетленной.
Звезды - красне карлики - молча сияют над ней.
В центре каждого города есть площадь, шире, чем город.
В сердце каждого хлюпика распрямляется богатырь.
Каждый сгорбленный старец строен и в сущности молод.
Империя хочет высот, но расползается вширь.
Она не чувствует тех, кого под себя подминает.
Она воздвигает тысячи статуй, колонн и аркад.
Не говорите с Империей - Империя не понимает.
Дальше - рокот войны. Дальше - разлад и распад.
Борис Херсонский (2014)
...
Тоже неожиданость.
Відібрати франшизу.
Нехай випускають свойо ісконноє - "Мокша географфик" ))
Хм. А что, звучит...
Херсонес - стародавнє місто, засноване греками в далекому V столітті до н. е. на місці тепер тимчасово окупованого ********* українського Севастополя. Зараз Херсонес Таврійський - це Національний заповідник, одна з численних пам'яток Севастополя. Херсонес в перекладі з давньогрецької означає «півострів». «Таврійський» - теж має грецьке походження і вказує на приналежність цього місця до Таврикі еллінів. Ахтіар назва Херсонеса істиним корінним народом Криму татарами ... Що ж робили жахливі личакові кацапські орди москалів на окупованих ними територіях Крима? А вони підступно захоплені міста добудовували їх, ліпили там різні пам'ятники своїм личаковим кацапам ординцям і потім підло вказували що вони москалі окупанти ця личакова нечисть ці міста нібито заснували