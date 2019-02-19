 Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

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Оксана Билозир получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 года Билозир по договору передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.





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Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой приусадебной застройки. Это означает, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажа. Именно объект с предельно допустимой высотой не более 4 этажей Департамент градостроительства и архитектуры КГГА согласовал Билозир и Влду в декабре 2016-го.

Вместе с тем на указанном участке уже возведено шесть этажей, а всего запланировано девять.

"Кума Ющенко Оксана Билозир во время президентства Ющенко получила землю на Подоле под дачу. Кума Порошенко Оксана Билозир во время президентства Порошенко начала возводить на этой земле вместо дачи 9-этажный дом. Шесть этажей уже есть. Без разрешений. Будущее этого самостроя зависит конечно, не от закона, а будет ли какой-то ее кум следующим президентом. Потому что закон - это для людей. А кумовей-назначает Бог", - отметил журналист Шалайский.