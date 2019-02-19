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 Политика Украины
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Все про:Билозир (29) нарушения (688) Порошенко (16367) Ющенко (11732) самострой (9) застройка (538) Шалайский Алексей (1)

 Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

В Киеве на участке, который принадлежит народному депутату Оксане Билозир, с нарушениями законодательства строится многоэтажный жилой дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

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Оксана Билозир получила участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году для строительства жилого дома. В октябре 2016 года Билозир по договору передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - Наші гроші 01
Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - Наші гроші 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Билозир обошла е-декларацию через мужа: "член семьи не предоставил информацию"

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой приусадебной застройки. Это означает, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажа. Именно объект с предельно допустимой высотой не более 4 этажей Департамент градостроительства и архитектуры КГГА согласовал Билозир и Влду в декабре 2016-го.

Вместе с тем на указанном участке уже возведено шесть этажей, а всего запланировано девять.

Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - Наші гроші 03

"Кума Ющенко Оксана Билозир во время президентства Ющенко получила землю на Подоле под дачу. Кума Порошенко Оксана Билозир во время президентства Порошенко начала возводить на этой земле вместо дачи 9-этажный дом. Шесть этажей уже есть. Без разрешений. Будущее этого самостроя зависит конечно, не от закона, а будет ли какой-то ее кум следующим президентом. Потому что закон - это для людей. А кумовей-назначает Бог", - отметил журналист Шалайский.

Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - Наші гроші 04

Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - Наші гроші 05

Источник: https://censor.net.ua/p3112508
 
 
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для квартирооптимистов похоже..и стиль и локация..
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Если у человека хватило наглости и беспринципности вступить в БПП, то его уже ничто не остановит, он все украдет и всех убьет, ежу понятно.
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Бывшие рыги - *оппозиция* тебе шкуре сепарской милей???!!
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Нет щиколадное. И єто именно ваш Пецякріс біл при них министром, а Юлечка сидела в колонии.
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Вот вам и выгода...А то говорят на хрена певице. куме кучи президентов и депутатство. Бляха муха....Ирка пора твою подругу КОЗУ выносить из зала. А то...Моя СТРАНА, МОЙ НАРОД! Охренели барыни и их алкоголические вяльможи. Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3070
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Ждём воплей по поводу квартиры Лещенко. Доставай пластинку.......... Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6254
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Хай строят - народ скоро это всё конфискует.
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Это никуда не годиться , это нарушение проекта --- будка не тех размеров Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1265
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Изначально, по проекту, будка должна была быть двухэтажной.
Нардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9808
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Интересно, чьей кумой она станет после 31 марта?
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Кабинет Оксаны Билозир долгое время находится прямо в рабочем офисе Гереги ( эпицентр) , в то время Герега была головой Киевсовета. Не думаю, что у Билозир отсутствует документы на строительство
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНардеп Билозир возводит незаконную высотку на Подоле, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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