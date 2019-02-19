 "На коленях, с лампадками и флагами в руках", - тело погибшего на Донбассе воина Руслана Кондратюка встретили на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня, 19 февраля ночью, в город Млинов Ривненской области прибыл кортеж с телом Руслана Васильевича Кондратюка, 1981 года рождения, солдата 24-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области, когда враг со стороны оккупированного Донецка из ПТРК обстрелял военный автомобиль ГАЗ-66, когда он заезжал на позицию. Ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в больницу города Курахово.
"Дома... Этой ночью Млиновщина встречала своего земляка Руслана Кондратюка, который погиб во время выполнения боевого задания, защищая границы Украины... На коленях, с лампадками и флагами в руках... Спи спокойно, Герой! Вечная слава ... " - сообщает Млиновская района государственная администрация.
Руслан Кондратюк родился 02.10.1981 года. С ноября 2018 г. проходил службу по контракту в 24-й бригаде.
У него остались жена и двое детей.
Похороны Героя состоятся завтра, 20 февраля, в его родном селе Войница.