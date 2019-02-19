 Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый замглавы ГФС Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что за последние два года - это уже третья совместная с иностранными партнерами операция по ликвидации каналов незаконного перемещения сигарет морем в Украину с целью последующей переправки в страны Европы.

"Фактически, территория нашей страны используется как транзитная, но в то же время часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке", - подчеркивает он.

По его словам, обычно, членами организованных преступных группировок используются две основные схемы для незаконного перемещения крупных партий сигарет. Первая - поставка крупных партий якобы для украинских магазинов беспошлинной торговли (при этом их количество значительно превышает обычный трафик реализации сигарет такими магазинами). Вторая схема - ввоз нелегальных сигарет в Украину происходит документально в режиме "транзит" на адрес иностранных компаний, которые не ожидают этот груз или являются фиктивными.

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"На самом деле в дальнейшем такие грузы пытаются незаконно переместить через западную границу в страны Европы мелкооптовыми партиями с сокрытием от таможенного контроля. В данном случае сигареты прибыли из ОАЭ. По документам, получатели в Украине не указывались, а груз следовал в Узбекистан, однако там свое отношение к получению сигарет отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу. Часть должна была остаться для продажи в Украине", - сообщает Белан.

Отмечается, что стоимость партии, которая уничтожается, составляет около 30 млн гривен, а по европейским ценам - более 200 000 000 грн. Ее задержала в декабре прошлого года налоговая милиция в одном из портов Одессы. Во время обыска, в соответствии с постановлением суда, было обнаружено и изъято более 2 миллионов пачек сигарет (три контейнера).

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В ходе досудебного расследования было получено заключение эксперта, согласно которому сигареты не соответствуют требованиям, установленным законодательством, и непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины, а в январе Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение об уничтожении указанных сигарет.

Белан сообщил, что уничтожение контрабандных сигарет происходит с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений ГФС Украины, Одесской таможни и казначейства, а также представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

"Хочу в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнерами. Нашим британским коллегам с HMRC большая благодарность!" - написал первый замглавы ГФС.





























