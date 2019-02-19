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 Экономика, Происшествия
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Все про:контрабанда (1681) Одесса (5338) сигареты (585) Белан (101)

 Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Речь идет об уничтожении крупной партии (3 морских контейнера), изъятой из незаконного международного оборота в результате очередной совместной операции налоговой милиции ГФС и Государственной службы Великобритании по налоговым и таможенным сборам (HMRC).

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый замглавы ГФС Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что за последние два года - это уже третья совместная с иностранными партнерами операция по ликвидации каналов незаконного перемещения сигарет морем в Украину с целью последующей переправки в страны Европы.

"Фактически, территория нашей страны используется как транзитная, но в то же время часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке", - подчеркивает он.

По его словам, обычно, членами организованных преступных группировок используются две основные схемы для незаконного перемещения крупных партий сигарет. Первая - поставка крупных партий якобы для украинских магазинов беспошлинной торговли (при этом их количество значительно превышает обычный трафик реализации сигарет такими магазинами). Вторая схема - ввоз нелегальных сигарет в Украину происходит документально в режиме "транзит" на адрес иностранных компаний, которые не ожидают этот груз или являются фиктивными.

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"На самом деле в дальнейшем такие грузы пытаются незаконно переместить через западную границу в страны Европы мелкооптовыми партиями с сокрытием от таможенного контроля. В данном случае сигареты прибыли из ОАЭ. По документам, получатели в Украине не указывались, а груз следовал в Узбекистан, однако там свое отношение к получению сигарет отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу. Часть должна была остаться для продажи в Украине", - сообщает Белан.

Отмечается, что стоимость партии, которая уничтожается, составляет около 30 млн гривен, а по европейским ценам - более 200 000 000 грн. Ее задержала в декабре прошлого года налоговая милиция в одном из портов Одессы. Во время обыска, в соответствии с постановлением суда, было обнаружено и изъято более 2 миллионов пачек сигарет (три контейнера).

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В ходе досудебного расследования было получено заключение эксперта, согласно которому сигареты не соответствуют требованиям, установленным законодательством, и непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины, а в январе Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение об уничтожении указанных сигарет.

Белан сообщил, что уничтожение контрабандных сигарет происходит с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений ГФС Украины, Одесской таможни и казначейства, а также представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".

"Хочу в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнерами. Нашим британским коллегам с HMRC большая благодарность!" - написал первый замглавы ГФС.

Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 01
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 02
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 03
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 04
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 05
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 06
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 07
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 08
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 09
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 10
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 11
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 12
Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан 13

Источник: https://censor.net.ua/p3112469
 
 
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Скоро и гусей давить будем?Лучше бы в армию отдали или дедушкам в дома престарелых,да вариантов много,нет спалить,запретить,наказать,совдепия!
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Ты чё в ПФУ работаешь? один грамм никотина лошадь убивает
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Получается, что для того, чтобы получить каплю никотина (пусть капля = 1 грамм), нужно около тысячи сигарет (1 миллиграмм = 0.001 грамма), и употребить их нужно сразу.)

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тут и человек скопытится сразу
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В домах престарелых практикуют давать психотропные таблетки,чтобы старики весёлыми выглядели и не кашляли,ну я такое слыхал
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Это глупости. Их там особо и не лечат.
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Сколько денег потеряла коррупционная цепочка Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 2902 это начиная от простого налогового инспектора,работника департамента торговли райисполкома и кончая ого го Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 695
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Правильно! А для ребят на передовой пусть волонтёры собирают ...
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Це як Пуйцін чаве помідори,тільки це Петро пале цигарки))У Петруся навіть фантазії нема,бо дебілдер))
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дым сигарет с ментолом, шмалевый угар качает Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 2526
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В Китае бы вас сожгли, а сигареты бы продали "по дешевке" для граждан.
А то что вы "сжигаете", то как в рассказе - ну чо, журналист, пофоткал? - теперь садись на заднее сиденье и не подглядывай(мент тушит мешок марихуаны ногой, а остальные мешки разбирают его подчиненные по другим машинам)
Кому и куда мусорва лепит такие "доклады" то? Там просто будет всплеск покупок квартир - от Лондона и до Сран-***********. Плюс лондонские поля для гольфа.
Ну и Киве останется..... на лечение, которое он проигнорирует. В самом деле - че, Допа может "кайфовать" в ВР, а Ляшко не может что-ли? Или Колобок, или Турмакова - под каждого "депутата" найдется "слежка". Гадя, прости, что думал что ты их хочешь.... хм.., "взбодрить"... Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 1154
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Мне это напоминает одну соседнюю страну.Похоже есть у нас что-то общее.
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Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан - Цензор.НЕТ 4616Лучше бы в Ростов передали в обмен на Януковича
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мы их курили-курили!, курили-курили!!!)))
зы, а Мышка велики малоимущим раздавал!))), цыгарки можно было на зону пустить ну или ногтей настрогать и сепарам продать)))
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сигареты видать элитные были, раз их с эмиратов гнали. такие конечно украинцам курить незя))MILANO FURIOUS RED (МИЛАНО КРАСНЫЕ)
150.00$
это цена за ящик 500 пачек. уже в продажу поступили)))
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаЗадержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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