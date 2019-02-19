 Задержанную в декабре партию контрабандных сигарет из ОАЭ более чем на миллион долларов начали сжигать в Одессе, - первый замглавы ГФС Белан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый замглавы ГФС Сергей Белан, передает Цензор.НЕТ.
"Фактически, территория нашей страны используется как транзитная, но в то же время часть этих сигарет могла оказаться и на внутреннем рынке", - подчеркивает он.
По его словам, обычно, членами организованных преступных группировок используются две основные схемы для незаконного перемещения крупных партий сигарет. Первая - поставка крупных партий якобы для украинских магазинов беспошлинной торговли (при этом их количество значительно превышает обычный трафик реализации сигарет такими магазинами). Вторая схема - ввоз нелегальных сигарет в Украину происходит документально в режиме "транзит" на адрес иностранных компаний, которые не ожидают этот груз или являются фиктивными.
"На самом деле в дальнейшем такие грузы пытаются незаконно переместить через западную границу в страны Европы мелкооптовыми партиями с сокрытием от таможенного контроля. В данном случае сигареты прибыли из ОАЭ. По документам, получатели в Украине не указывались, а груз следовал в Узбекистан, однако там свое отношение к получению сигарет отрицают. В дальнейшем почти всю партию планировалось переместить к западной границе, откуда с использованием различных теневых схем нелегально переправить в Европу. Часть должна была остаться для продажи в Украине", - сообщает Белан.
Отмечается, что стоимость партии, которая уничтожается, составляет около 30 млн гривен, а по европейским ценам - более 200 000 000 грн. Ее задержала в декабре прошлого года налоговая милиция в одном из портов Одессы. Во время обыска, в соответствии с постановлением суда, было обнаружено и изъято более 2 миллионов пачек сигарет (три контейнера).
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В ходе досудебного расследования было получено заключение эксперта, согласно которому сигареты не соответствуют требованиям, установленным законодательством, и непригодны к реализации на внутреннем рынке Украины, а в январе Шевченковским районным судом Киева было вынесено решение об уничтожении указанных сигарет.
Белан сообщил, что уничтожение контрабандных сигарет происходит с привлечением представителей Генеральной прокуратуры Украины, соответствующих подразделений ГФС Украины, Одесской таможни и казначейства, а также представителей украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн".
"Хочу в очередной раз подчеркнуть важность сотрудничества с иностранными партнерами. Нашим британским коллегам с HMRC большая благодарность!" - написал первый замглавы ГФС.
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тут и человек скопытится сразу
А то что вы "сжигаете", то как в рассказе - ну чо, журналист, пофоткал? - теперь садись на заднее сиденье и не подглядывай(мент тушит мешок марихуаны ногой, а остальные мешки разбирают его подчиненные по другим машинам)
Кому и куда мусорва лепит такие "доклады" то? Там просто будет всплеск покупок квартир - от Лондона и до Сран-***********. Плюс лондонские поля для гольфа.
Ну и Киве останется..... на лечение, которое он проигнорирует. В самом деле - че, Допа может "кайфовать" в ВР, а Ляшко не может что-ли? Или Колобок, или Турмакова - под каждого "депутата" найдется "слежка". Гадя, прости, что думал что ты их хочешь.... хм.., "взбодрить"...
зы, а Мышка велики малоимущим раздавал!))), цыгарки можно было на зону пустить ну или ногтей настрогать и сепарам продать)))
150.00$
это цена за ящик 500 пачек. уже в продажу поступили)))