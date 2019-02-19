 Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года. ФОТОрепортаж

Кадры, отснятые во время одного из наиболее трагичных дней Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве, Михальчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Майдан 19.02.2014", - подписал он фотографии.

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