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 Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года. ФОТОрепортаж

Кинооператор Сергей Михальчук опубликовал фотографии с Евромайдана, сделанные 19 февраля 2014 года.

Кадры, отснятые во время одного из наиболее трагичных дней Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве, Михальчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Майдан 19.02.2014", - подписал он фотографии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о погибших евромайдановцах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 01
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 02
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 03
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 04
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 05
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 06
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 07
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 08
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 09
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 10
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 11
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 12
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 13
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 14
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 15
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 16
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 17
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 18
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 19
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 20
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 21
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 22
Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года 23

Источник: https://censor.net.ua/p3112460
 
   
 Топ комментарии
 
Да, осталась боль в сердцах большинства людей, и гадливое ощущение статистики для воровского властного шобла, которую можно использовать раз в год для собственного пиара.
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Шось свинособак набігло. Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года - Цензор.НЕТ 3084
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Без Майдана мы бы сейчас были в таможенном союзе и по отмашке путина гавкали бы на Америку.
Уточни: как власть "издевается" над народом???
И как бы отреагировали американские полицейские на попытку захвата полицейского отделения?
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а где же петралексеич????
на тракторе????
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Да. На тракторе. Обещает после Майдана поднять цены в 10 раз чтобы избежать дефолта.
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Козломордые дегенераты даже сюда набежали...
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Да, осталась боль в сердцах большинства людей, и гадливое ощущение статистики для воровского властного шобла, которую можно использовать раз в год для собственного пиара.
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Жалко столько людей низачто погибло чтобы теперь ета власть еще больше издевалась над людьми и грабила а беркут ставил на колени. Где там Луценко который занес беркут в Небесную Сотню?
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Без Майдана мы бы сейчас были в таможенном союзе и по отмашке путина гавкали бы на Америку.
Уточни: как власть "издевается" над народом???
И как бы отреагировали американские полицейские на попытку захвата полицейского отделения?
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в американскую полицию беркутовцев не беруть...
поэтому отделения не захватывають... в америке...
ты нам лучшее про расстрелы в школах американских напиши... для сравнения...
а то не впечатлили твои опусы про американский народ...
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Ты забыл - там ещё и негров линчуют...
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Ты хоть себя слышишь? А что по твоему на Майдане протестанты делали с палицией? И разве мы сейчас не в Таможенном Союзе по крайней мере не официально?
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Ты ещё скажи, что Майдан стоял за колбасу по 2.20 и за дешёвый газ.
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Не. Боже упаси такое подумать. Майдан стоял за дорогой газ и чтобы вообще топить дровами и за колбасу по 300гривень. И еще Майдан стоял за Ахметова, Медведчука, Авакова, Труханова, Фирташа, Ротердам++, за Илловайский и Дебальцевский котел, за растаможку европейских машин по 6000у.е. и за беркут.
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Носков, если тебе один хрен ходить под ****** или быть свободным в свободной стране то тогда езжай к ***** там тебе должно пАнравиЦА
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Смешной ты порохобот. В какой свободной стране? Охоплені вогнем барикади, коктейлі Молотова, катапульта і розбирання бруківки, - кадри з Євромайдану 19 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 3734Где ты из своего хлева увидел свободную страну? Если бы я не знал что ты получаешь зарплату от государства за троллинг то подумал бы что ты дебил.
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Из-за пАрЄбріка строчишь? Не знаю як там у вас за пАрЄбріком, а ми в Україні живем вільно. Куди хочу туди їду, де хочу там працюю, ***** оди не співаю, за слова тіпа путЄн-**** або барига шоколадний ніхто мене не карає. Це, що не воля?
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прокати нас, петруша, на трактори, рям до банковой нас прокати
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Боти, можете хоч в цій темі не гадити? Майте повагу до загиблих, хоч якусь...
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А ты всю правду знать хочешь или только официальную?
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всю "правду" со сливного бачка скабеевой?!
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Попробуй сейчас пострелять в полицию на мирном протесте.
Охоплені вогнем барикади, коктейлі Молотова, катапульта і розбирання бруківки, - кадри з Євромайдану 19 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 4474
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Повторюю, май повагу до загиблих, досить гадити хоча б в цій темі. Правду воно знає. По РТ розповіли?
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Скажи это вот этому г.... осподину.
Это фото тоже с Майдана!

Охоплені вогнем барикади, коктейлі Молотова, катапульта і розбирання бруківки, - кадри з Євромайдану 19 лютого 2014 року - Цензор.НЕТ 971
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Тільки сьогодні з одним росіянином сперечався на цю тему. Він також показував це фото, і приводив цитати з російських передач.
Послухай переговори снайперів СБУ Альфа, вони повністю проглядали готель Україна. А за результатами балістичної експертизи переважна більшість протестуючих були вбиті з автоматів беркуту. Інші- з помпових рушниць картеччю, діаболічними кулями, від розривів СШ гранат.
Якщо ці "правосеки" стріляли з готеля Україна, чому їх не бачили Альфівці? На цк раша тудей не відповідає. Так?
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Постреляй сегодня в полицию из снайперской винтовки.
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Постреляй сегодня в ответ.
И кто начал первым - вопрос спорный и в суде не определен.
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сегодня полиция не избивает дубинами детей никтому не мешающих.
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Ну, не надо... Детей... в трусиках...
У рашистов научился?
Это был - переворот.
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"Кто начал пєрвим"? "Нє опрєдєльон"? Ти реально хворієш? Перші загиблі 18-19, беркутів почали стріляти 20-го. Хто ж перший почав?
Все, розмова закінчена, ваті тут не місце.
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Хворобливий, це фото 20 лютого. А десятки загиблих були вже 18-19 лютого. Пропаганда рф завжди руйнується, коли починаєш копатись у датах і місцях.
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А как и чем были убиты Нагоян и Жизневский ты не знаешь?
Или не хочешь знать?
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Будем считать, что это вопрос риторический.
Поищи инфу, если интересно.
Но тебе не интересно, дурачком прикидываться проще?
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поц гебешный, я сам там был и мне не нужно искать инфу по твоим гебнявым сайтам.
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я смотрю, у тебя инфа оттуда же, где про мальчиков в трусиках чистую правду пишут?
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Это ты игорю д... скажи, он про избитых детей вспомнил.
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Як упав же з барикади
Він на чорний сніг -
«Слава! Слава!» - прокотилось
І лягло до ніг.
Як приклав же руку він
К серцю ік свому -
Рад би ще раз був побачить
Отаку зиму!..
Гей, ганяли тітушню
Та й по всіх шляхах -
Впав на Крим імперський орел,
Двоголовий птах.
Вдарив Київський Майдан -
Захитався світ.
Як імперія Ру здихала,
Ср*ла всім під пліт.
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Порошенко сознательно устроил Дебальцевский котел


===Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы. С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует. Они там стояли, группа Собко (командир 128 ОГПБр). Их там все видели, что они там стоят. И их ночью выводят, и утром туда заходит противник», - поделился командир артиллерийской разведки, 25-й отдельный мотопехотный батальон «Киевская Русь» с позывным «Зеленый».
Он добавил, что после бессмысленной попытки отбить Логвиново, потери двух танков и гибели людей Генеральный штаб решает, что следующая атака будет предпринята не на следующий день, а 12 февраля. То есть враг получил целых три дня на оборудование огневых точек и укрепление оборонных позиций в населенном пункте.
Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.===
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"котел" - высер совков, которые жарились в окружении, но решили высрать что это тупо выдумка тех кто взяли в плен миллионы голов скота.
"котел" - это высер пропаганды совка. так что, хоть бы что ты там не написал - не читаю просто тупо.
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Люди сильно повышение тарифов хотели.Вот и устроили массовые беспорядки.
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С таким упорством украинцы боролись за повышение коммуналки в 10 раз.
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если ты всё меряешь кошельком, мне тебя искренне жаль.
Убогий ты.....
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Та знаю. Порошенко сказал что нельзя протестовать за колбасу.
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а протестовать по приказу вообще нельзя. Только по зову совести.
Это только всеобщий одобрямс единогласный или показушные акции по приказу бывают.
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кгбшной портянке не дано не понять что такое такое свобода
со#и лукожопому подх#яльнику и не отвлекайся
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теперь у нас за тот же доллар втрое больше гривен, перефразируя президента страны, где нацвалюта почему-то так же грохнулась почти втрое.
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Счастливы Люди погибшие на Майдане,они не видят кто пришёл к власти на их крови и что они творят .Иногда даже завидуешь мёртвым ибо реальность подчас хуже смерти.
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Я був би тільки радий, аби ти замінив хоч когось з моїх загиблих знайомих. Тим паче, ти не проти.
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К чему этот бред ,просто расскажи за что погибли Люди ,за то ,чтобы порошенко стал в десятки раз богаче,чтобы Украина занимала первые места в Мире по коррупции,нищете народа,богатству власти,смертности,невакцинированности,чтобы миллионы сбежали в разные страны ,расскажи нам порохобот,за что погибли Люди на Майдане .
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Порошенко багатший став? На скільки?
Україна займала перші місця по корупції при янику.
Невакцинованість чому з'явилась? Вакцина замовляється за 3-5 років. Уряд Азірова цього не робив, і тому з 2014 року відчувалась нестача щеплень. До того ж є багато представників опозиційної єліти, що агітують проти щеплень і мед реформ.
Мільйони поїхали туди, де більше платять. Знаєте скільки людей поїхало з Польщі у Германію та інші країни Зх. Європи? Українці їх замістили у Польщі.
І я був на Майдані, закуповував харчі, сталеві армійські шоломи. А ти чекав. Лише чекав. А тепер вирішив подати голос. Так от, не маєш ти права подавати голосу, особливо у цій темі.
Розмову закінчено.
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Это она в шиномонтаж проехать не смогла из-за барикад.
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Героям Небесноі Сотні тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!!
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Агов, на Цензорі, вичистіть бодай відверту ґебнюцьку кацапню з цих коментарів. Хіба ви не бачите, що це бидло просто витирає ноги об нас?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГорящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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