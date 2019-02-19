 Горящие баррикады, коктейли Молотова, катапульта и разбор брусчатки, - кадры с Евромайдана 19 февраля 2014 года. ФОТОрепортаж

Кадры, отснятые во время одного из наиболее трагичных дней Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве, Михальчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Майдан 19.02.2014", - подписал он фотографии.
Кадры, отснятые во время одного из наиболее трагичных дней Евромайдана на Майдане Незалежности в Киеве, Михальчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Майдан 19.02.2014", - подписал он фотографии.
на тракторе????
Уточни: как власть "издевается" над народом???
И как бы отреагировали американские полицейские на попытку захвата полицейского отделения?
поэтому отделения не захватывають... в америке...
ты нам лучшее про расстрелы в школах американских напиши... для сравнения...
а то не впечатлили твои опусы про американский народ...
Это фото тоже с Майдана!
Послухай переговори снайперів СБУ Альфа, вони повністю проглядали готель Україна. А за результатами балістичної експертизи переважна більшість протестуючих були вбиті з автоматів беркуту. Інші- з помпових рушниць картеччю, діаболічними кулями, від розривів СШ гранат.
Якщо ці "правосеки" стріляли з готеля Україна, чому їх не бачили Альфівці? На цк раша тудей не відповідає. Так?
И кто начал первым - вопрос спорный и в суде не определен.
У рашистов научился?
Это был - переворот.
Все, розмова закінчена, ваті тут не місце.
Или не хочешь знать?
Поищи инфу, если интересно.
Но тебе не интересно, дурачком прикидываться проще?
Ты не там!
Ты здесь!
Він на чорний сніг -
«Слава! Слава!» - прокотилось
І лягло до ніг.
Як приклав же руку він
К серцю ік свому -
Рад би ще раз був побачить
Отаку зиму!..
Гей, ганяли тітушню
Та й по всіх шляхах -
Впав на Крим імперський орел,
Двоголовий птах.
Вдарив Київський Майдан -
Захитався світ.
Як імперія Ру здихала,
Ср*ла всім під пліт.
===Однако, как говорится в расследовании, в ночь с 8 на 9 февраля из стратегически важного села Логвиново на Дебальцевской трассе по приказу командования сектора С вывели все подразделения украинской армии, которые держали там оборону. Таким образом, «дорога жизни», которая обеспечивала обороноспособность всей дебальцевской группировки, осталась без защиты. И уже через час в Логвиново зашел отряд российского спецназа ГРУ с бронетехникой. Без боя, без единого выстрела, они перекрыли трассу и создали Дебальцевский котел.
Дебальцевская группировка попала в котел, в котором осталась лишь одна полевая дорога. Но даже после доклада разведчиков штаб сектора не доложил данную информацию всем подразделениям ни в Дебальцево, ни в Бахмуте и на блок-постах вдоль Дебальцевской трассы. С утра началось движение транспорта и личного состава, что привело к трагедии. Все они расстреливались оккупантами в упор прямо на дороге. Повезло только тем, кто узнал об этом непосредственно от разведчиков.
Отношение многих опытных офицеров было и есть однозначным: такие совпадения невозможны. «А как по-другому можно убрать боевые порядки с горловины, причем синхронно через пару часов туда зашел Путин? Другого логичного объяснения не существует. Они там стояли, группа Собко (командир 128 ОГПБр). Их там все видели, что они там стоят. И их ночью выводят, и утром туда заходит противник», - поделился командир артиллерийской разведки, 25-й отдельный мотопехотный батальон «Киевская Русь» с позывным «Зеленый».
Он добавил, что после бессмысленной попытки отбить Логвиново, потери двух танков и гибели людей Генеральный штаб решает, что следующая атака будет предпринята не на следующий день, а 12 февраля. То есть враг получил целых три дня на оборудование огневых точек и укрепление оборонных позиций в населенном пункте.
Опрошенные журналистами военные высказали мнение, что создавались условия для того, чтобы наши войска 100% там не удержались. Занятие позиций в Логвиново, по их мнению, объясняется и управленческим хаосом, и идиотизмом командиров, но все дальнейшие события, которые привели к потере Дебальцевского плацдарма, уже нельзя объяснить только этим.
«Как я считаю, задум операции именно по формированию котла и сдаче Дебальцево. Это стояла военно-политическая задача», - высказал мнение один из собеседников журналистов.===
"котел" - это высер пропаганды совка. так что, хоть бы что ты там не написал - не читаю просто тупо.
Убогий ты.....
Это только всеобщий одобрямс единогласный или показушные акции по приказу бывают.
со#и лукожопому подх#яльнику и не отвлекайся
Україна займала перші місця по корупції при янику.
Невакцинованість чому з'явилась? Вакцина замовляється за 3-5 років. Уряд Азірова цього не робив, і тому з 2014 року відчувалась нестача щеплень. До того ж є багато представників опозиційної єліти, що агітують проти щеплень і мед реформ.
Мільйони поїхали туди, де більше платять. Знаєте скільки людей поїхало з Польщі у Германію та інші країни Зх. Європи? Українці їх замістили у Польщі.
І я був на Майдані, закуповував харчі, сталеві армійські шоломи. А ти чекав. Лише чекав. А тепер вирішив подати голос. Так от, не маєш ти права подавати голосу, особливо у цій темі.
Розмову закінчено.