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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5456) Киев (17182)

 Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ДТП произошло на окраине Киева, на Борщаговке. Водитель потерял сознание и вместо того, чтобы повернуть на перекрестке, въехал прямо в магазин.

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Facebook-сообщество "ДТП.Kiev.ua".

Авария произошла около 18:00. Автобус номер 90 был полон пассажиров. На перекрестке машина должна была повернуть, но вместо этого автобус продолжил движение прямо и врезался в магазин с зоотоварами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сбежавший виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве задержан и отправлен в СИЗО (обновлено)

Пострадавших нет. Пользователи пишут в комментариях, что это просто чудо – ведь в том же месте находится пешеходный переход.

На место происшествие вызвали "скорую", медики привели водителя в чувство и оказали ему помощь.

Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 01
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 02
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 03
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 04
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 05
Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем 06

Источник: https://censor.net.ua/p3112389
 
 
 Топ комментарии
 
На маршруті, яким я користуюсь, всі водії добряче пенсійного віку - молодих немає. Пенсіонеру зарплата водія - значна прибавка до пенсії. А от молодому , та ще й з сім'єю - це не гроші. Тому такі випадки ще будуть і будуть...
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А я вже думав, що для вуличних котів та собак настало свято🐕🐅
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Дякувати Богу, що люди не постраждали... Та й магазин зовні ніби також......
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магазин еще ближе нужно было построить , там метров 5 до проезжей части
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Треба підвищити пенсійний вік до 100 років,щоб водії були більш досвідчиними.
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Та тут немає чого молоти язиком аби щось ляпнути.. Робота водія громадського транспорту у великому місті, а особливо в Києві, далеко не мед. Давай краще домовимося - ми обидвоє забираємо свої коментарі і нехай цей діалог буде поміж нами.
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Если маршрут частный, лицензию отобрать, всех водителей на мед-комиссию, авто не тех-осмотр! Весь ущерб уплатить владельцу. Если гор-транс или что подобное---всех под суд. У нас на дорогах 100 АТО по потерям в год.
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А я вже думав, що для вуличних котів та собак настало свято🐕🐅
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На маршруті, яким я користуюсь, всі водії добряче пенсійного віку - молодих немає. Пенсіонеру зарплата водія - значна прибавка до пенсії. А от молодому , та ще й з сім'єю - це не гроші. Тому такі випадки ще будуть і будуть...
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дело не в магазине , а в том что выпуск на линию в лучшем случае фикция , его наверно нет вообще, кроме как в ведомости зарплаты Автобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем - Цензор.НЕТ 6395
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ага, знаем мы как им плохо становится, там половина бухих на маршруте, не раз слышал "душок" от водил

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У Зайцевой якобы тоже был "эпилептический припадок", сомнительны мне все эти оправдания, проверить которые невозможно.
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в таком случае водитель должен быть лишён прав пожизненно, если его оправдания будут приняты как возможные с большой долей вероятности.
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Владельца маршрута на нары, создал условия для того чтоб водители на пределе своих сил работали. В городах должны быть большие, безопасные автобусы с полной ответственностью выпуска на линию, водители на зарплате, не имея контакта с деньгами, безопасность перевозок на первом плане.
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Маршрути повинні ходити по маршруту і за строгим розкладом. Водій повинен слідкувати за дорожньою обстановкою, дорожніми умовами та розкладом руху. Гроші його не повинні торкатись взагалі.
Так є у цивілізованих Державах, так було! навіть в совкі, так повинно бути у нас зараз.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус с пассажирами врезался в зоомагазин: водителю стало плохо за рулем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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