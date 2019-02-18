 "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисты правых организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты собрались напротив Мариинского парка и пешком отправились к зданию МВД на Печерске, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. с места собітий

Свое шествие они сопровождали скандированием лозунгов "Бандера, вставай!", "Долой ментовский беспредел!", "Авакова в отставку" и другими.

Среди участников акции – "Правый сектор", "Национальный центр правозащиты", "Автомайдан", НПО "Правозащитная инициатива", "Традиция и порядок", "Рух визволення" и "С14".

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По словам организаторов, демонстрация носит исключительно мирный характер. Цель протеста – инициировать полную деполитизацию полиции.

Участники акции требовали от руководства МВД запретить полицейским закрывать лица и усилить ответственность за сокрытие номерного знака на униформе и шлеме.

Кроме того, они хотят, чтобы полицейские прошли переаттестацию при участии психологов, международных экспертов и общественности. Также митингующие требовали привлечь к ответственности всех силовиков, совершавших преступления против протестующих с 2014 года и по сей день.

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Акция прошла спокойно. Никаких конфликтов или столкновений не было. В руках люди держали плакаты с надписями "Реформа! Люстрация! Переаттестация!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". У некоторых были с собой фотографии пострадавших активистов. У министерства установили проектор, транслировавший на фасад лозунг "Бандера, вставай!".























Видео, фото - Олег Богачук