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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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 "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисты правых организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания Министерства внутренних дел состоялась акция под названием "Бандера, вставай!". Ее участники требовали провести переаттестацию полицейских при участии психологов, запретить им закрывать лица и наказать всех силовиков, нарушавших право на свободу мирных собраний.

Активисты собрались напротив Мариинского парка и пешком отправились к зданию МВД на Печерске, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ. с места собітий

Свое шествие они сопровождали скандированием лозунгов "Бандера, вставай!", "Долой ментовский беспредел!", "Авакова в отставку" и другими.

Среди участников акции – "Правый сектор", "Национальный центр правозащиты", "Автомайдан", НПО "Правозащитная инициатива", "Традиция и порядок", "Рух визволення" и "С14".

Читайте на Цензор.НЕТ: Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

По словам организаторов, демонстрация носит исключительно мирный характер. Цель протеста – инициировать полную деполитизацию полиции.

Участники акции требовали от руководства МВД запретить полицейским закрывать лица и усилить ответственность за сокрытие номерного знака на униформе и шлеме.

Кроме того, они хотят, чтобы полицейские прошли переаттестацию при участии психологов, международных экспертов и общественности. Также митингующие требовали привлечь к ответственности всех силовиков, совершавших преступления против протестующих с 2014 года и по сей день.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Акция прошла спокойно. Никаких конфликтов или столкновений не было. В руках люди держали плакаты с надписями "Реформа! Люстрация! Переаттестация!", "Остановите маски-шоу" и "Безнаказанность порождает насилие". У некоторых были с собой фотографии пострадавших активистов. У министерства установили проектор, транслировавший на фасад лозунг "Бандера, вставай!".

Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 01
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 02
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 03
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 04
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 05
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 06
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 07
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 08
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 09
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 10
Бандера, вставай!: под МВД митинговали активисты правых организаций 11

Видео, фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3112385
 
   
 Топ комментарии
 
Не початку шостого року після Майдану всім стало зрозуміло, що "беркут" нікуди не зник з української "реформованої" поліції.. Як бив, так і б'є - і в Дніпрі на 9-те травня, і в Києві перед ВР.. Закутих в кайданки і на колінах в снігу затриманих пам'ятаємо..
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так а хтоЖ) буде владу захищати?!
не можна авакова у відставку! "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 9962
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Бандера у труні перевертається від таких "націоналістів" фейкових !
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так а хтоЖ) буде владу захищати?!
не можна авакова у відставку! "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 9962
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а вони цього , чомусь , і не вимагали ... "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 1354
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Ессно и эти тоже. Ведь столько швали и грязи как с БЮТа ни с какой другой партии не вылезло и близко. БЮТ рекордсмен по концентрации всякой мрази - это факт.
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О точно, ещё одно подтверждения что вся шваль прошла или сидит в БЮТе. Спасибо что напомнил.
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якщо навіть Порошенко у тебе "шваль" - хто ж тоді хороший ?
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так, а що тут не зрозуміло, не вже поліцаї)), чи їх прихильники
не можуть по мітингувати за Бандеру?!
вони ж патріоти з 20014 року, чи ні? "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 179
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как только поток шоколада застынет, так и рассыпется карточный шоколадный домик "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 2032
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так для этого надо главный шокогидрант перекрыть
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Бандера у труні перевертається від таких "націоналістів" фейкових !
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Не початку шостого року після Майдану всім стало зрозуміло, що "беркут" нікуди не зник з української "реформованої" поліції.. Як бив, так і б'є - і в Дніпрі на 9-те травня, і в Києві перед ВР.. Закутих в кайданки і на колінах в снігу затриманих пам'ятаємо..
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Так Тимошенковский Аваков рулит куда ж денеца беркут..Им ещё надо Люлю на трон усадить
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"Бандеро, вставай!": під МВС мітингували активісти правих організацій - Цензор.НЕТ 3933100% мало того, "Тимошенковсий Аваков" работает в правительстве такого же Тимошенковского Гройсмана, которого с подання Тимошенковского президента, утвердило парламентское большинство состоящие с Тимошенковской БПП и Тимошенковского Народного Фронта. Идем дальше: контроль над всеми процессами и деятельностью МВД по укр.законодательству возложен на прокуратуру, где Тимошенко руками БПП и того же НФ (т.к. БЮТ за него неголосовал) продвинула своего кума Югика.
Вот такая она Тимошенко 5 лет и так правит страной, а ещё в президенты рвется.
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Тимошенковский прихвостень Аваков БЮТоголовый рулит, шо с него взять, этой БЮТовате сейчас чем хуже в Украине тем им лутше, бо это единственный шанс их Бахине поднять падающий рейтинг..Аваков ещё не одну провокацию устроит под присмотром Тимошенки..
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олежка), ти б може за олежку-вілли)), агітував, при чому тут юлька?! "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 5476
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як тільки Авакян відмовився закривати очі на підтасовку Офшоренком виборів - він одразу став "тимошенковский прихвостень" и БЮТоголовый редиска ! "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 4836 "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 4836 "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисті правых организаций - Цензор.НЕТ 4836
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Шо то ты забрехался Аваков член БЮТоваты ещё аж с 2010 года оно всегда было бютоголовым, а до этого был в любых друзях Ющенко забыл что ле??
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Ещё одно подтверждение что партия БЮТ грязная помойка собирающая всю мерзость. Столько швали и грязи как с БЮТа ни с какой другой партии не вылезло и близко. БЮТ рекордсмен по концентрации всякой мрази - это факт.
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Люби друзи - это ПОРОШЕНКО. Был есть и будет. Он у Юща заведовал администрацией и проталкивал свои барыжные законы еще тогда.
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Акция прошла спокойно ни каких конфликтов и столкновений не было!Учитесь менты!
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первые акции в Крыму тоже прошли мирно.
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нарушавших право на свободу мирных собраний - это важно, но стоит и помнить то, что мирные демонстрации переростает в вооружённый переворот или захват властных структур - Крым, Донбас, Луганск, Словянск итд. а ведь начали как мирные собрания.
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розпущений Аваковим , як даремний і більше не потрібний ...
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Може було б краще зловити Ківу та Вілкула, які внесли гроші за звільнення кацапського покидька?
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о нормуль перед 20 февраля ...Только кричать надо не Бандера .а
питухи броллернные выходите
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Стадо баранов-провокаторов прикрывается именем Бандеры-Героя. Бандера защищал свою замлю от кацарылых комуняк, а это стадо занимается провокациями и больше ничем.
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чтооо? Мороз за Бандеру и за шоколад одновременно? "Бандеро, вставай!": під МВС мітингували активісти правих організацій - Цензор.НЕТ 2876
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Я не за шоколад, а против **********. Мне нужна 100% гарантия европейского вектора. Ясно? Для меня настоящие герои те, кто защищает свою землю, а не водит проплаченные хороводы по заказу.
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"націоналісти"...Недорого ж ці "проекти" ФСБ обійшлися. Штампують пачками. От раніше - Корчинський, тіпа УНА-УНСО. Люди, будьте пильними! Реальні патріоти не в центрі Києва себе проявляли.
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Где патриоты Украины ? Куда они делись ? Дайте этому мусору здюлей таких , чтобы до конца жизни отпало желание Бандеру вспоминать , в чём проблемы ?! На суд надеетесь , так они твари все коррумпированы , они на работу ходят только из-за хабаря !!!
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покажи - а то делся за океан и вопрошает "Бандеро, вставай!": під МВС мітингували активісти правих організацій - Цензор.НЕТ 3935
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Вас мусорня опускает ниже плинтуса , а я должен показывать Вам из-за океана , как мусорню на место ставить , молодец ! Ну живите дальше , пусть они Вас мордой в асфальт тычат , да Бандеру при этом вспоминают ! Поэтому и жизнь у Вас такая паскудная , что набралось из Вашей массы только сотня достойная ( и та погибла ) !
Позорники , нах..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисты правых организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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